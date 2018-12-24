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Black вечеринка в Tele 2: фоторепортаж

Фото предоставлены пресс-службой Tele 2
Партнерский материал

Black вечеринка в Tele 2: фоторепортаж

18 декабря в городском пространстве «Искра» состоялась новогодняя чёрная фотовечеринка Tele 2.

Для гостей вечеринки действовал особый дресс-код — в гардеробе каждого участника присутствовал черный элемент одежды. На праздничном фуршете гости весело танцевали и общались и принимали участие в специальной фотоссессии. В результате получились черные фотографии в самом неожиданном ракурсе.

Галерея
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Black Party Tele2, Фото: 23
Black Party Tele2, Фото: 24
Black Party Tele2, Фото: 25
Black Party Tele2, Фото: 26
Black Party Tele2, Фото: 27
Black Party Tele2, Фото: 28
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Black Party Tele2, Фото: 33
Black Party Tele2, Фото: 34
Black Party Tele2, Фото: 35
Black Party Tele2, Фото: 36
Black Party Tele2, Фото: 37
Black Party Tele2, Фото: 38
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Black Party Tele2, Фото: 43
Black Party Tele2, Фото: 44
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Black Party Tele2, Фото: 46
Black Party Tele2, Фото: 47
Black Party Tele2, Фото: 48
Black Party Tele2, Фото: 49
Black Party Tele2, Фото: 50
Black Party Tele2, Фото: 51
Black Party Tele2, Фото: 52
Black Party Tele2, Фото: 53
Black Party Tele2, Фото: 54
Black Party Tele2, Фото: 55
Black Party Tele2, Фото: 56
Black Party Tele2, Фото: 57
Black Party Tele2, Фото: 58
Black Party Tele2, Фото: 59
Black Party Tele2, Фото: 60
Black Party Tele2, Фото: 61
Black Party Tele2, Фото: 62
Black Party Tele2, Фото: 63
Black Party Tele2, Фото: 64
Black Party Tele2, Фото: 65
Black Party Tele2, Фото: 66
Black Party Tele2, Фото: 67
Black Party Tele2, Фото: 68
Black Party Tele2, Фото: 69
Black Party Tele2, Фото: 70
Black Party Tele2, Фото: 71
Black Party Tele2, Фото: 72
Black Party Tele2, Фото: 73
Black Party Tele2, Фото: 74
Black Party Tele2, Фото: 75
Black Party Tele2, Фото: 76
Black Party Tele2, Фото: 77
Black Party Tele2, Фото: 78
Black Party Tele2, Фото: 79
Black Party Tele2, Фото: 80
Black Party Tele2, Фото: 81
Black Party Tele2, Фото: 82
Black Party Tele2, Фото: 83
Black Party Tele2, Фото: 84
Black Party Tele2, Фото: 85
Black Party Tele2, Фото: 86
Black Party Tele2, Фото: 87
Black Party Tele2, Фото: 88
Black Party Tele2, Фото: 89
Black Party Tele2, Фото: 90
Black Party Tele2, Фото: 91
Black Party Tele2, Фото: 92
Black Party Tele2, Фото: 93
Black Party Tele2, Фото: 94
Black Party Tele2, Фото: 95
Black Party Tele2, Фото: 96
Black Party Tele2, Фото: 97
Black Party Tele2, Фото: 98
Black Party Tele2, Фото: 99
Black Party Tele2, Фото: 100
Black Party Tele2, Фото: 101
Black Party Tele2, Фото: 102
Black Party Tele2, Фото: 103
Black Party Tele2, Фото: 104
Black Party Tele2, Фото: 105
Black Party Tele2, Фото: 106
Black Party Tele2, Фото: 107
Black Party Tele2, Фото: 108
Black Party Tele2, Фото: 109
Black Party Tele2, Фото: 110
Black Party Tele2, Фото: 111
Black Party Tele2, Фото: 112
Black Party Tele2, Фото: 113
Black Party Tele2, Фото: 114
Black Party Tele2, Фото: 115
Black Party Tele2, Фото: 116
Black Party Tele2, Фото: 117
Black Party Tele2, Фото: 118
Black Party Tele2, Фото: 119
Black Party Tele2, Фото: 120
Black Party Tele2, Фото: 121
Black Party Tele2, Фото: 122
Black Party Tele2, Фото: 123
Black Party Tele2, Фото: 124
Black Party Tele2, Фото: 125
Black Party Tele2, Фото: 126
Black Party Tele2, Фото: 127
Black Party Tele2, Фото: 128
Black Party Tele2, Фото: 129
Black Party Tele2, Фото: 130
Black Party Tele2, Фото: 131
Black Party Tele2, Фото: 132
Black Party Tele2, Фото: 133
Black Party Tele2, Фото: 134
Black Party Tele2, Фото: 135
Black Party Tele2, Фото: 136
Black Party Tele2, Фото: 137
Black Party Tele2, Фото: 138
Black Party Tele2, Фото: 139
Black Party Tele2, Фото: 140
Black Party Tele2, Фото: 141
Black Party Tele2, Фото: 142
Black Party Tele2, Фото: 143
Black Party Tele2, Фото: 144
Black Party Tele2, Фото: 145
Black Party Tele2, Фото: 146
Black Party Tele2, Фото: 147
Black Party Tele2, Фото: 148
Black Party Tele2, Фото: 149
Black Party Tele2, Фото: 150
Black Party Tele2, Фото: 151
Black Party Tele2, Фото: 152
Black Party Tele2, Фото: 153
Black Party Tele2, Фото: 154
Black Party Tele2, Фото: 155
Black Party Tele2, Фото: 156
Black Party Tele2, Фото: 157
Black Party Tele2, Фото: 158
Black Party Tele2, Фото: 159
Black Party Tele2, Фото: 160
Black Party Tele2, Фото: 161
Black Party Tele2, Фото: 162
Black Party Tele2, Фото: 163
Black Party Tele2, Фото: 164
Black Party Tele2, Фото: 165
Black Party Tele2, Фото: 166
Black Party Tele2, Фото: 167
Black Party Tele2, Фото: 168
Black Party Tele2, Фото: 169
Black Party Tele2, Фото: 170
Black Party Tele2, Фото: 171
Black Party Tele2, Фото: 172
Black Party Tele2, Фото: 173
Black Party Tele2, Фото: 174
Black Party Tele2, Фото: 175
Black Party Tele2, Фото: 176
Black Party Tele2, Фото: 177
Black Party Tele2, Фото: 178
Black Party Tele2, Фото: 179
Black Party Tele2, Фото: 180
Black Party Tele2, Фото: 181
Black Party Tele2, Фото: 182
Black Party Tele2, Фото: 183
Black Party Tele2, Фото: 184
Black Party Tele2, Фото: 185
Black Party Tele2, Фото: 186
Black Party Tele2, Фото: 187
Black Party Tele2, Фото: 188
Black Party Tele2, Фото: 189
Black Party Tele2, Фото: 190
Black Party Tele2, Фото: 191
Black Party Tele2, Фото: 192
Black Party Tele2, Фото: 193
Black Party Tele2, Фото: 194
Black Party Tele2, Фото: 195
Black Party Tele2, Фото: 196
Black Party Tele2, Фото: 197
Black Party Tele2, Фото: 198
Black Party Tele2, Фото: 199
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Black Party Tele2, Фото: 201
Black Party Tele2, Фото: 202
Black Party Tele2, Фото: 203
Black Party Tele2, Фото: 204
Black Party Tele2, Фото: 205
Black Party Tele2, Фото: 206
Black Party Tele2, Фото: 207
Black Party Tele2, Фото: 208
Black Party Tele2, Фото: 209
Black Party Tele2, Фото: 210
Black Party Tele2, Фото: 211
Black Party Tele2, Фото: 212
Black Party Tele2, Фото: 213
Black Party Tele2, Фото: 214
Black Party Tele2, Фото: 215
Black Party Tele2, Фото: 216
Black Party Tele2, Фото: 217
Black Party Tele2, Фото: 218
Black Party Tele2, Фото: 219
Black Party Tele2, Фото: 220
Black Party Tele2, Фото: 221
Black Party Tele2, Фото: 222
Black Party Tele2, Фото: 223
Black Party Tele2, Фото: 224
Black Party Tele2, Фото: 225
Black Party Tele2, Фото: 226
Black Party Tele2, Фото: 227
Black Party Tele2, Фото: 228
Black Party Tele2, Фото: 229
Black Party Tele2, Фото: 230
Black Party Tele2, Фото: 231
Black Party Tele2, Фото: 232
Black Party Tele2, Фото: 233
Black Party Tele2, Фото: 234
Black Party Tele2, Фото: 235
Black Party Tele2, Фото: 236
Black Party Tele2, Фото: 237
Black Party Tele2, Фото: 238
Black Party Tele2, Фото: 239
Black Party Tele2, Фото: 240
Black Party Tele2, Фото: 241
Black Party Tele2, Фото: 242
Black Party Tele2, Фото: 243
Black Party Tele2, Фото: 244
Black Party Tele2, Фото: 245
Black Party Tele2, Фото: 246
Black Party Tele2, Фото: 247
Black Party Tele2, Фото: 248
Black Party Tele2, Фото: 249
Black Party Tele2, Фото: 250
Black Party Tele2, Фото: 251
Black Party Tele2, Фото: 252
Black Party Tele2, Фото: 253
Black Party Tele2, Фото: 254
Black Party Tele2, Фото: 255
Black Party Tele2, Фото: 256
Black Party Tele2, Фото: 257
Black Party Tele2, Фото: 258
Black Party Tele2, Фото: 259
Black Party Tele2, Фото: 260
Black Party Tele2, Фото: 261
Black Party Tele2, Фото: 262
Black Party Tele2, Фото: 263
Black Party Tele2, Фото: 264
Black Party Tele2, Фото: 265
Black Party Tele2, Фото: 266
Black Party Tele2, Фото: 267
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вчера, в 10:21 0
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