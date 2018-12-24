Фото предоставлены пресс-службой Tele 2
Black вечеринка в Tele 2: фоторепортаж
18 декабря в городском пространстве «Искра» состоялась новогодняя чёрная фотовечеринка Tele 2.
Для гостей вечеринки действовал особый дресс-код — в гардеробе каждого участника присутствовал черный элемент одежды. На праздничном фуршете гости весело танцевали и общались и принимали участие в специальной фотоссессии. В результате получились черные фотографии в самом неожиданном ракурсе.
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