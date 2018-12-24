Black вечеринка в Tele 2: фоторепортаж

Фото предоставлены пресс-службой Tele 2

Для гостей вечеринки действовал особый дресс-код — в гардеробе каждого участника присутствовал черный элемент одежды. На праздничном фуршете гости весело танцевали и общались и принимали участие в специальной фотоссессии. В результате получились черные фотографии в самом неожиданном ракурсе.