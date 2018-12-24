Клиника «Л'Мед»: новые услуги для вашего здоровья

Это зимой в «Л'Мед» появилось много нововведений для людей, страдающих болезнями суставов и сосудов, для будущих мам и всех женщин. Все изменения направлены на то, чтобы лечение в клинике стало еще более эффективным, быстрым и комфортным для пациентов. Корреспонденты Myslo побывали в «Л'Мед», увидели новинки своими глазами и поговорили о них с главным врачом клиники Изабеллой Ивановной Капраловой.

Изабелла Капралова,

главный врач клиники «Л'Мед», врач-невролог

Новое для лечения суставов: карбокситерапия

В «Л'Мед» появилась новая процедура — внутрисуставная карбокситерапия, или лечение углекислым газом. Для Тулы это новинка, пожалуй, даже революционная: до сих пор в нашем городе карбокситерапия применялась в основном в косметологии, и мало кто из пациентов знает, что эта процедура является одной из самых эффективных в лечении позвоночника и суставов.

Вокруг больных суставов сосуды всегда сужены и спазмированы, в результате в суставе снижается объем движений, уменьшается объем хрящевой прослойки. Так возникают артрозы, остеохондрозы и другие проблемы с суставами.

Суть карбокситерапии состоит в подаче углекислого газа в ткани сустава, точечно и максимально близко к нему. Это сразу улучшает кровообращение вокруг сустава, сосуды расширяются, ускоряется метаболизм и быстрее выводятся вредные продукты обмена. Все это запускает процесс восстановления суставов и способствует снятию болезненных ощущений.

Карбокситерапия применяется при лечении заболеваний

позвоночника и любых суставов.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Преимущество карбокситерапии перед другими процедурами лечения суставов, — большой спектр применения: это и все отделы позвоночника, и практически все суставы (коленный, тазобедренный, плечевой, мелкие суставы).

Процедура показана при артрите, артрозе, остеохондрозе, повреждениях связочного аппарата, межпозвонковых грыжах.

Карбокситерапия прекрасно снимает хронический болевой синдром: это очень хорошая физиопроцедура, которая многим пациентам приносит облегчение с первого раза. Впрочем, как и любое лечение, карбокситерапию рекомендуется проходить курсом — в среднем 5−7 инъекций. Сейчас, в период запуска новой услуги в «Л'Мед», на нее действует сниженная цена, и благодаря этой акции есть возможность пройти весь курс по очень приятной стоимости.

Стоимость одной инъекции карбокситерапии в «Л'Мед» до конца января — всего 350 рублей.

Это в 1,5−2 раза меньше стоимости аналогичной процедуры в Москве и других крупных городах, где данная услуга уже развита.

Газ при карбокситерапии подается специальным аппаратом через очень тонкую иглу, само введение газа в сустав безболезненно. Единственный момент, когда пациент испытывает легкий дискомфорт, — это прокол кожи. Процедура переносится очень мягко, не требует реабилитации.

Карбокситерапию можно пройти по назначению врача ортопеда-травматолога (при заболеваниях суставов) или врача-невролога (при проблемах с позвоночником). Если пациенту требуется консультация этих специалистов, а также какая-либо диагностика (рентген сустава, анализы), получить эти услуги можно здесь же, в клинике «Л'Мед».

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Новый специалист: дерматовенеролог-трихолог

Прием в клинике «Л'Мед» начал врач дерматовенеролог-трихолог Инна Валерьевна Цитович.

Инна Цитович, врач дерматовенеролог- трихолог - Дерматовенеролог занимается лечением заболеваний кожи и ногтей (акне, дерматиты, купероз, грибки) и заболеваниями, передающимися половым путем. Во всех случаях для эффективного и быстрого решения любой из этих проблем необходима современная диагностика. Условия клиники позволяют взять любые анализы, которые нужны для постановки диагноза и подбора лечения и восстановительных средств.

К дерматологу-трихологу «Л'Мед» также можно обратиться с любыми проблемами, связанными с волосами и кожей головы, — это зуд, перхоть, выпадение волос очаговое или общее. Записывайтесь на прием при первых же беспокоящих вас симптомах: своевременное обращение к трихологу в большинстве случаев помогает остановить процесс и сохранить густоту шевелюры.

Дерматовенеролог-трихолог ведет прием в клинике «Л'Мед» по субботам.

Новое для женщин: кабинет гинеколога, врач ультразвуковой диагностики и ведение беременности

Мы рады сделать новогодний подарок всем женщинам и сообщить им о том, что в «Л'Мед» открылся второй кабинет гинеколога, где принимает очень хороший, грамотный и опытный доктор.

Жанетта Николаевна Петросян — специалист с 30-летним опытом работы акушером-гинекологом, в том числе операционным, и с 20-летним стажем ультразвуковой диагностики.

Врач акушер-гинеколог Жанетта Петросян с пациенткой.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

- Одна из моих задач в клинике «Л'Мед» — расширить ее оперативную активность, начиная с малых операций и заканчивая большими полостными, — говорит Жанетта Николаевна. — У нас могут получить помощь пациентки с такими заболеваниями, как миомы, гиперпластические процессы, осложнения, связанные с выкидышами, доброкачественные новообразования в области малого таза. Аппаратура и условия операционных в «Л'Мед» позволяют проводить такие вмешательства точно, безопасно и с минимальной послеоперационной реабилитацией.

Я провожу и такие косметические операции, как удаление папиллом, липом, локализованных в области половых органов.

Также мы развиваем направление пластической гинекологии.

Теперь к нам могут обращаться и пациентки «за …дцать», которые хотят восстановить «молодые» объемы в интимной зоне, и те женщины, у которых в результате родов не была должным образом восстановлена целостность половых органов.

В новом гинекологическом кабинете и оборудование — передовое: это УЗИ-аппарат Logic, который обеспечивает очень высокие диагностические показатели. В том числе он позволяет проводить УЗИ плода. Во время беременности, особенно ее первого триместра, когда важно как можно раньше увидеть все патологии плода, такое оборудование является большим подспорьем. Возможности аппарата потрясающие!

УЗИ на новом аппарате Logic.

Новое направление нашей гинекологической службы — ведение беременности. Теперь будущие мамы могут наблюдаться в комфортных условиях современной клиники, у опытного, доброжелательного и внимательного доктора и под контролем современного оборудования. В клиника «Л'Мед» выдается пакет документов, необходимый при беременности.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Новое в лечение вен: флебологическая служба

В клинике «Л'Мед» уже много лет представлены услуги врачей-флебологов — это консультации, диагностика, операции, которые проводят столичные специалисты. Но теперь клиника располагает собственной флебологической службой, когда прием врача-флеболога ведется не один, а несколько дней в неделю.

На приеме у доктора можно сделать УЗИ вен нижних конечностей, определить их состояния и получить рекомендации по лечению.

УЗИ сосудов нижних конечностей позволяет выявить участки с нарушенным кровообращением, тромбы, увидеть состояние глубоких вен.

Также здесь можно пройти амбулаторную процедуру, которая помогает убрать косметический дефект в виде варикозной сетки. Это склерозирование — щадящий, малоинвазивный метод современной флебологии. Процедура работает для устранения расширенных сосудов, расположенных ближе всего к коже. Процедура практически безболезненна и проводится за несколько минут.

Если же состояние пациента требует оперативного вмешательства, врач предложит различные виды операций в зависимости от конкретной проблемы и назначит операцию на ближайшее время. Операционный день у флебологической службы «Л'Мед» — каждая третья суббота месяца.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом