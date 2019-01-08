город
город
Регистрация
Тусовки / События

«Zeroждество» по-питерски в Туле!

Фото Алексея Пирязева.

«Zeroждество» по-питерски в Туле!

Искренность и сарказм, слёзы и смех, чистый вокал и клавиши – простые слагаемые уютного концерта в морозные времена.

Вечером 7 января в HARATS PUB петербургская группа Zero People выступила перед тульской публикой.

Zero People — сайд-проект музыкантов «Animal ДжаZ» Александра Красовицкого и Александра Заранкина. За годы своего существования группа выпустила четыре альбома — «Ловец тишины» (2011), «Джедай» (2014), «Прекрасная жизнь» (2016) и «Красота» (2018).

Аскетичное звучание, самобытный стиль и шокирующая откровенность лирики Александра Красовицкого - вот, за что ценят и любят поклонники группу Zero People.

Обладатели «Золотой горгульи» как «Лучший независимый проект» Zero People покорили своими акустическими сетами крупнейшие рок-фестивали страны, такие как «Нашествие» и «Дикая Мята».

Свет становится тише, толпа расступается, аплодирует и пропускает на сцену двух Александров. Публика услышала специальную рождественскую программу, включавшую композиции со всех четырёх альбомов.

В перерывах между песнями Александр Красовицкий делился историями о любви, первом поцелуе и последствиях расставаний.

Публике понравилась история о первом выступлении в рок-клубе «Молот», который мало был приспособлен для концертов. Там же родилась песня под рабочим названием «Тула», потом она вышла в рамках группы «Animal ДжаZ» под названием «Может».

Галерея
Zero People в Туле, Фото: 1
Zero People в Туле, Фото: 2
Zero People в Туле, Фото: 3
Zero People в Туле, Фото: 4
Zero People в Туле, Фото: 5
Zero People в Туле, Фото: 6
Zero People в Туле, Фото: 7
Zero People в Туле, Фото: 8
Zero People в Туле, Фото: 9
Zero People в Туле, Фото: 10
Zero People в Туле, Фото: 11
Zero People в Туле, Фото: 12
Zero People в Туле, Фото: 13
Zero People в Туле, Фото: 14
Zero People в Туле, Фото: 15
Zero People в Туле, Фото: 16
Zero People в Туле, Фото: 17
Zero People в Туле, Фото: 18
Zero People в Туле, Фото: 19
Zero People в Туле, Фото: 20
Zero People в Туле, Фото: 21
Zero People в Туле, Фото: 22
Zero People в Туле, Фото: 23
Zero People в Туле, Фото: 24
Zero People в Туле, Фото: 25
Zero People в Туле, Фото: 26
Zero People в Туле, Фото: 27
Zero People в Туле, Фото: 28
Zero People в Туле, Фото: 29
Zero People в Туле, Фото: 30
Zero People в Туле, Фото: 31
показать все фотографии
Автор: Алексей Пирязев, сегодня, в 10:02 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
Zero Peopleконцерт
На лыжах, сноубордах и «ватрушках» в Некрасово: фоторепортаж
На лыжах, сноубордах и «ватрушках» в Некрасово: фоторепортаж
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.