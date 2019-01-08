«Zeroждество» по-питерски в Туле!

Фото Алексея Пирязева.

Искренность и сарказм, слёзы и смех, чистый вокал и клавиши – простые слагаемые уютного концерта в морозные времена.

Вечером 7 января в HARATS PUB петербургская группа Zero People выступила перед тульской публикой.

Zero People — сайд-проект музыкантов «Animal ДжаZ» Александра Красовицкого и Александра Заранкина. За годы своего существования группа выпустила четыре альбома — «Ловец тишины» (2011), «Джедай» (2014), «Прекрасная жизнь» (2016) и «Красота» (2018).

Аскетичное звучание, самобытный стиль и шокирующая откровенность лирики Александра Красовицкого - вот, за что ценят и любят поклонники группу Zero People.

Обладатели «Золотой горгульи» как «Лучший независимый проект» Zero People покорили своими акустическими сетами крупнейшие рок-фестивали страны, такие как «Нашествие» и «Дикая Мята».

Свет становится тише, толпа расступается, аплодирует и пропускает на сцену двух Александров. Публика услышала специальную рождественскую программу, включавшую композиции со всех четырёх альбомов.

В перерывах между песнями Александр Красовицкий делился историями о любви, первом поцелуе и последствиях расставаний.

Публике понравилась история о первом выступлении в рок-клубе «Молот», который мало был приспособлен для концертов. Там же родилась песня под рабочим названием «Тула», потом она вышла в рамках группы «Animal ДжаZ» под названием «Может».