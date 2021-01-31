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Как всё устроено: мастерская ювелира

Как всё устроено: мастерская ювелира

31 января отмечается Международный день ювелира. Чтобы выведать тонкости драгоценной профессии, мы отправились в ювелирную мастерскую.

«Если ювелира после смерти сожгут, от него останется золотой слиток граммов на 5», — шутит 24-летний Александр Токмаков, один из самых молодых ювелиров Тулы.

Как приходят в эту профессию, чем она опасна, как устроена ювелирная мастерская, что необычного просят заказчики и как создаются украшения, Саша рассказал корреспондентам Myslo.

Как становятся ювелирами

— Кем ты мечтал стать в детстве?

– Пожарным. Я считал, что это мужественная профессия и пожарных все уважают. Но потом узнал, что они получают копейки, и передумал. Занимался спортом — пауэрлифтингом, поэтому после школы решил поступить на факультет физкультуры. Но физруком тоже не стал: знакомый ювелир предложил пойти к нему подмастерьем, отец поддержал, сказал: «Иди, на еду всегда заработаешь».

Загорелся этой профессией сразу, как только увидел, как плавится металл, — это было очень красиво!

Целый год каждый день после занятий в университете шел в мастерскую, учился, потом начал выполнять несложные заказы. Через год мой учитель уехал в отпуск, оставив всю работу на меня. Волновался очень: страшно было работать без поддержки, боялся накосячить. Но справился, еще и денег заработал.

— Помнишь свою первую полностью самостоятельную работу?

– Да, храню ее до сих пор. Это пара обручальных колец из серебра. Они ужасны (смеется): на кольцах заметны швы, они неровные, не отполированы как следует.

— Насчет «заработаешь на еду»: у ювелира всегда есть работа?

– Да. Во-первых, в магазинных украшениях часто что-то рвется, гнется, ломается, и за ремонтом люди идут к ювелирам. Во-вторых, в мастерской есть возможность сделать украшение, которого ни у кого не будет. По любому эскизу, любой формы и размера.

Подвески в форме боксерских перчаток сделаны в подарок для чемпиона мира по боксу Александра Беспутина, который прошлым летом тренировался в Туле.

Опять же, ручная работа: даже два одинаковых кольца никогда не будут одинаковыми. У меня однажды был заказ из Израиля: девушка попросила обычные серьги-конго (кольца). Таких и в магазинах полно, но она хотела именно ручную работу.


Браслет плетения «Фараон» и замком «Коробка». Ювелир говорит, что это была самая сложная его работа за год.

— Какие таланты и качества нужны, чтобы работать ювелиром?

– Нужно обладать усидчивостью, трудолюбием и коммуникабельностью. Умение общаться очень важно — ты работаешь не только с металлами и камнями, а в первую очередь с людьми. Что касается таланта, то сегодня не обязательно быть художником, чтобы работать в ювелирной сфере: в наш век большинство изделий делается с помощью компьютерной 3D-модели.

Самые необычные и самые дорогие заказы

— Бывают заказы, которые тебя удивляют?

– Да. Например, была якорная цепь из серебра на 370 г, на ней собирался подтягиваться 100-килограммовый бодибилдер. Коллеги говорили, что ничего не выйдет, она порвется — но не порвалась.


Подвеску-аккордеон заказал клиент из другого города. «Благодаря этому заказу я запомнил, чем аккордеон отличается от баяна», — говорит Александр.

Однажды мне заказали медальон с пентаграммой, который я должен был закончить делать именно во вторник, — только в этот день есть какая-то особенная энергетика.

Иногда заказывают вещи, которые многим и в голову не придут, но я не удивляюсь: у всех свои тараканы, каждый живет как хочет. Поэтому я делаю, и если человек рад — я тоже радуюсь. Из самых необычных заказов был стержень из серебра для уретры. Заказчик написал, что доволен.

— Самые дорогие украшения, которые тебе заказывали или приносили в ремонт?

– Заказывали две большие цепи из золота 750 пробы за 550 тысяч рублей. А в ремонт приносили, например, браслет «Картье» за 1,2 млн — из украшения выпал бриллиант. С такими вещами работать волнительно, страшно повредить, испортить. Лучше вообще не знать, сколько это стоит.

Чем болеют ювелиры

— У ювелиров есть профессиональные болезни? Работа вредная?

– Не то чтобы вредная… Но свои «болячки» есть. От работы с мелкими деталями и постоянного напряжения глаз развивается астигматизм. Страдают руки, иногда стираются до мозолей и крови, а работать в перчатках неудобно.

Когда применяется наждачная бумага, в воздухе висит золотая и серебряная пыль, которой ты дышишь, и она никогда не выводится из легких.

Если ювелира после смерти сжечь, уверен, что останется граммов 5 чистого золота (смеется). Немного уменьшить этот вредный нюанс можно: поставить люстру Чижевского, завести в мастерской побольше цветов или держать окно открытым.

Как создаются украшения

— Сколько времени уходит на одно украшение?

– Смотря что делать. Пару обручальных колец можно изготовить за полчаса. Цепь на 100 г — часов за пять. А есть такие заказы, над которыми сидишь неделю. Я пять дней по семь часов провел над цепью плетения «Византия», или «Лисий хвост»: она собирается из множества колечек, очень сложная работа.


Так выглядит плетение «Лисий хвост».

— Какими инструментами работает ювелир?

– Их просто триллион. Многие из них всем знакомы — лобзик, газовая горелка, кусачки. Некоторые инструменты пришли из стоматологии, а из специальных есть печь, полировальный станок (его я сделал сам), ультразвуковая ванна для промывания изделий.

Часть инструментов, которыми работает ювелир.

— Как проходит процесс изготовления украшения?

– Всё начинается с эскиза, а дальше мы либо создаем 3D-модель и изготавливаем по ней изделие в специальной печи, либо делаем украшение вручную. Я больше люблю работать руками. Например, вот как происходит процесс изготовления кольца.

Сначала металл расплавляется в тигле.
Металл выливается в изложницу, начинаем формировать из него квадрат.

Металл нужно постоянно нагревать докрасна, чтобы он оставался пластичным. Готовый квадрат прокатывается в вальцах и соединяется в кольцо припоем. Чтобы этот полуфабрикат превратился в ровный круг, его обстукивают деревянной или текстолитовой киянкой, которая не оставляет следов на металле.

Размер кольца проверяется кольцемером или штангенциркулем.
Шлифовка убирает все изъяны и создает поверхность без царапин.
Затем полируем поверхность на полировальном станке. При полировке применяются пасты различной фракции, они делают поверхность зеркальной.
Финальный этап — промываем изделие в ультразвуковой ванне. Весь процесс изготовления кольца занял 25 минут.

— Было такое, что хотелось оставить себе украшение, сделанное для другого человека?

– Было. Большой кулон-секира на толстой цепи. Впервые в жизни мне было жалко отдавать заказ.


Та самая секира.

— Приходится переделывать вещь, если что-то не так?

– Случается, когда мне самому не нравится результат, переделываю, пока сам не буду доволен. А заказчик видит изделие несколько раз в процессе, на «полуфабрикатных» стадиях, и может внести свои коррективы.

— А бывает, что отговариваешь заказчика от каких-то нелепостей?

– Нет, никогда не навязываю свое мнение, могу только подсказать, но не отговаривать. Чего бы ни хотел человек, главное, чтобы украшение приносило ему радость.

факты о драгоценностях

Сколько золота в кольце?

  • Проба на ювелирных изделиях означает процентное содержание в них чистого золота и серебра. В кольце 585 пробы золота будет 58,5% от его веса, остальное — медь и серебро (их соотношение будет разным в зависимости от оттенка золота: в красном больше меди, в лимонном — серебра) или медь и палладий в белом золоте. В серебряном украшении 925 пробы чистого серебра будет 92,5%, остальное — медь. Чистый драгметалл слишком мягкий, гнётся в руках, украшения из него не делают.
  • Золотое украшения может быть полновесным и пустотелым. Полновесная цепочка сделана из проволоки, пустотелая — из трубочек. Вторая весит меньше и при этом выглядит объемнее. Зато первая надежнее: звенья из проволоки жестче, их сложнее порвать, они гораздо дольше не перетираются.
  • Есть мнение, что ювелиры жульничают с весом металла, тайком отжимая у заказчика драгоценные граммы. На самом деле 9% драгоценного металла при изготовлении изделия теряется: выгорает при переплавке, превращается при шлифовке в пыль, которую не соберёшь и не отдашь заказчику, снимается при полировке. Это всё производственные потери, а не ювелиры — жулики.
  • У многих наших бабушек и мам были украшения с рубинами. На самом деле это не рубин, а корунд — искусственно выращенный камень, не имеющий особой ценности. Настоящие рубины стоят очень дорого.
  • На некоторых людях серебряные украшения чернеют. Это происходит не от низкого качества серебра, а из-за химического состава потожировых выделений организма: серебро реагирует на серу и хлор. Потемневшее украшение можно почистить, а о своем здоровье — задуматься.
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