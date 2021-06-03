Выбираем самые вкусные суши и роллы в Туле

Объявляем старт нового голосования за места Тулы, которые достойны звания «Народное место Myslo». В этом голосовании мы выберем лучшие суши и роллы в нашем городе.

В каком заведении самая быстрая доставка? Кто делает самые большие роллы? У кого самый большой выбор блюд в меню, ну и конечно, самые вкусные суши? Критерии голосования вы выбираете сами.

Напоминаем, что это НЕ РЕКЛАМНОЕ голосование, а просто список самых известных заведений Тулы, в котором мы предлагаем вам выбрать лучшие. Для скептиков: за участие в этом списке заплатить нельзя, мы составляем его сами.

Голосуйте за самые лучшие места, где подают суши и роллы,

делайте репосты.

Давайте вместе создадим рейтинг лучших мест Тулы!

Обладатель первого места получит грамоту и специальную наклейку, которую сможет повесить на свои двери и гордиться званием «Народное место».

За второе и третье места будут наклейки поменьше.

КАК ГОЛОСОВАТЬ

Вам предлагается пара заведений, они тасуются в произвольном порядке. Жесткий рандом — выпасть может всё что угодно.

Из предложенной пары вы выбираете наиболее приятное лично вам место, кликая на фото или на название. Внизу выводится текущий рейтинг. В день вы можете пройти голосовалку только по одному кругу. Причем для того чтобы принять участие в голосовании, необязательно быть зарегистрированным на портале Myslo.