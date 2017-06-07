Детская больница: Волонтёры добавили красок

Фото Алексея Пирязева.

Больше года волонтеры нашего региона «оживляли» стены Тульской детской областной больницы. И 1 июня, в День защиты детей, мы увидели результат.

Теперь в отделении онкологии, гематологии и химиотерапии живут жирафы, попугаи, киты и журавли. Яркие рисунки радуют маленьких пациентов и успокаивают родителей.

В День защиты детей для ребят организовали большую развлекательную программу –

с конкурсами, шутками и веселыми клоунами.

Идея украсить больничные стены принадлежит благотворительному фонду «Живи». Его проект «Мир в красках» — настоящая добрая, сердечная история. Чтобы порадовать малышей, находящихся на длительном лечении, организаторы фонда бросили клич в соцсетях: «Ищем волонтеров для росписи стен в детской больнице». Отозвалось больше 70 туляков. Их усилиями мрачные коридоры превратились в веселый путеводитель по миру мультиков и волшебных пейзажей.



Маргарита Таран

— К сожалению, тяжелые заболевания у детей встречаются часто, и помогать им — наш долг, — говорит директор фонда «ЖИВИ» Маргарита Таран. — Ребята находятся в отделении долго, многие — по два года. Страшно представить: из теплого, уютного родного дома они попадают в агрессивную среду. Им приходится очень непросто. Чтобы хоть немного поднять им настроение, мы придумали проект «Мир в красках». Искренне верю в то, что жизнь деток в больнице скрасят позитивные яркие рисунки, которые многие привыкли видеть только на праздниках. Ведь, как говорят психологи, «помогающее пространство» играет важную роль в самочувствии человека.

За год волонтеры полностью изменили цветовое и световое оформление отделения — коридоры, игровое помещение и учебный класс: всего — 600 кв. м стен.

Над рисунками трудились не профессиональные художники,

а обычные жители Тулы. В основном – студенты.

По словам врачей, новая обстановка благоприятно влияет на детей: они отвлекаются от процедур, быстрее адаптируются к больничным условиям, легче доверяют медработникам и находят общий язык друг с другом.



Елена Митрофанова

— Для ребят красочные рисунки — огромная радость, — говорит Елена Митрофанова, заведующая отделением онкологии, гематологии и химиотерапии. — В процессе лечения порой у них возникает потеря аппетита, настроения, апатия, стрессы. И среда, в которой они находятся, напрямую влияет на самочувствие детей. Когда волонтеры разрисовывали стены, малыши с любопытством наблюдали за процессом. После завтрака — сразу бегом в коридор! И теперь, когда работы закончились, дети продолжают увлеченно разглядывать картинки. Надеюсь, что хорошее настроение будет способствовать скорейшему выздоровлению. Эти ребята уже давно стали для всех сотрудников больницы родными. Мы безмерно благодарны благотворительному фонду «ЖИВИ».

Совместно с благотворительным фондом «Ключ от дет­ской» фонд «ЖИВИ» создал игровую комнату. В ней — интерактивный стенд, игровые модули и большая библиотека для читателей разных возрастов. Здесь ребята играют, фантазируют, погружаются в любимые истории и узнают новые. По словам врачей, детей отсюда не вытащить!

В отделении также появилась комната мамы и ребенка. Вынужденные долгое время находиться в больничных стенах, здесь они могут провести время наедине. К примеру — за совместным творчеством или увлекательной игрой.

Еще один сюрприз для маленьких пациентов — обновленная, яркая, современная столовая. Любимые персонажи на стенах, по наблюдениям врачей, заметно улучшают детский аппетит.

Обедать в компании сказочных гномов и зверушек гораздо приятнее!

А чтобы установить теплые, дружеские отношения между детьми и врачами, фонд передал персоналу отделения комплекты красочной медицинской формы.

— Ребята теперь видят во мне не просто доктора, но и друга, человека, который хочет помочь, — улыбается Елена Митрофанова. — Да и нам, врачам, стало веселее. Смотришь на себя в зеркало и улыбаешься: это же здорово, когда детство продолжается даже в больничных стенах. Коллеги из других отделений тоже отмечают: новая форма нам всем к лицу.

Вот такие указатели теперь украшают детское больничное отделение.

Отделение онкологии, гематологии и химиотерапии теперь заметно выделяется среди других. Но Маргарита Таран намекнула: возможно, скоро преобразится психоневрологическое отделение Тульской детской областной больницы!

Мария и Алена Фроловы

«Аленке четыре года, у нее острый лейкоз. В больнице нам лежать еще минимум полгода. Рисунки помогают отвлечься от проблем. Мы выходим из палаты только под вечер, когда большинство ребят уже готовятся ко сну. Гуляя по коридору, Алена постоянно обращает внимание на жирафа, панду, птиц и других животных. Она говорит, что здесь живут настоящие герои из книжек. Мой ребенок, несмотря на трудности, продолжает радоваться.

Сергей и Мария Нефеньевы

“ В этом отделении мы лежим каждый год – по две недели. Сережа обожает дет­скую комнату, читает книги, общается с другими ребятами, а больше всего любит разгадывать кроссворды. Я вижу, как у него поднимается настроение. Не представляю, что было бы, будь все по-другому: голые стены, однообразный интерьер, старая мебель... Я считаю, все, что окружает ребенка, сразу же сказывается на его мироощущении. А сейчас вокруг красота!

Анна и Арсений Бычковы

«У Арсения онкология, и в больнице нам приходится лежать два раза в год. И в этот раз мы, поступив в отделение, не поверили глазам: то, что было, и то, что стало, — небо и земля. Яркие картинки, красочная столовая, большая игровая комната, интересные арт-объекты — больница стала больше похожа на детский городок. И вижу, настроение у малышей совсем другое. Они бегают, играют, общаются, совсем забыв о своих проблемах и страхах.