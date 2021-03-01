Фестиваль «Молотняк»: это было круто!

Видео – совместный видеопроект Myslo и 20х20 Тула. Фото из архива Myslo.

Семь тульских рок-команд в финале боролись за звание победителей фестиваля на большой сцене Concert Hall.

Организатор фестиваля Анастасия Асфандиярова:

Анастасия Асфандиярова Несмотря на все ограничения, фестиваль получился плодотворным. Не зря говорят, что число 13 – для рокеров счастливое! «Молотняк» открыл новые имена на тульской рок-сцене. Наш финал — это начало и старт для новых возможностей, больших концертов, опэн-эйров и летних фестивалей.

Концерт длился несколько часов, и в зале было по-настоящему жарко! Лучше всего атмосферу «Молотняка» передаст видео. Оно снято в рамках совместного проекта Евгения Макалова «20×20 Тула» и Myslo:

И вот строгое музыкальное жюри вынесло свой вердикт.

Гран-при финала 13-го сезона фестиваля «Молотняк» — команда Single Malt. Ребята получили диплом, Золотой Молоток на долгую память, подарочный сертификат на 8000 рублей от магазина музыкальных инструментов «Бастон».

Single Malt (односолодовые) играют альтернативную музыку. Состав: Арина Хроколова, Михаил Акулов, Сергей Трофимов и Иван Макаров.

«И это ПОБЕДА! Как говорится, неожиданно и приятно! — делятся впечатлениями участники группы. — Большое спасибо организаторам и партнерам фестиваля «Молотняк» за мощный старт! Ребята, это было жарко, вы все нереально крутые! Впереди новый альбом и куча всего интересного, мы заряжены на движ!»

2-е место — группа из Новомосковска Dog Silent, играющая в стиле electric band. Ребятам достались диплом, Золотой Молоток, подарочный сертификат на 5000 рублей от «Бастона». Состав группы: Артём Поставнин, Александра Хомутова, Юрий Немечев, Денис Сухов, Илья Острянин.

3-е место — тульская команда ВЫКЛЮЧИ СВЕТ, играющая в жанре поп-панк и рок (получили диплом, Золотой Молоток, сертификат на 3000 рублей). Состав группы: Иван Горлов, Владислав Кайдаров, Роман Авдошин, Илья Васильев, Сергей Монахов.

Приз зрительских симпатий и сертификат на 3000 рублей достался группе DIYB (дословно «Взрыв в твоем мозге»). Группа была образована год назад. Вадим Пимонов, Семёнов Ерощев, Никита Козин, Михаил Козленко, Дмитрий Медведев играют альтернативу.

Группы-участники 13-го фестиваля: Выключи свет, Last Empire, Nature Product, Single Malt, Кован, Теория О Безумии, Eals, Dog Silent, Мокрый Вилли, Притон, эк-Ти, Diyb, Artblock.

Гости феста: АутопсиЯ, Фантом Лорд, Смерч, Алексей Новицкий, Футурама, Solar Storm, Raven, Freken Snof, Nevesna, Igra, Overdoses, Культ Карго.