Няня на пару часов: Как социальные работники помогают тульским семьям

На фото Татьяна Фатуева и Ирина Попова.

Сходить за продуктами, купить лекарства, приготовить еду, выбраться в парикмахерскую… Казалось бы, обыденные вещи, но не у всех родителей есть на это время.

В таких случаях на помощь семьям приходит социальный помощник – добрая волшебница, которая ненадолго возьмет на себя чужие бытовые обязанности. Об особенностях своей профессии Myslo рассказали социальные работники Ирина Попова и Татьяна Фатуева.

«Истории каждой семьи пропускаю через себя»

Татьяне 27 лет, она работает в Богородицке.

– Я уже восемь лет в этой профессии, выбрала ее, потому что люблю работать с детишками, заниматься с ними, играть. Мне нравится помогать людям, приятно, когда моя помощь приносит результаты. За это время ни разу не пожалела о своем выборе. Думаю, соцпомощник должен быть открытым, добрым, любить детей.

В данный момент у меня на обслуживании восемь семей. Мой рабочий день довольно интересный – с утра могу быть у одних подопечных, присматривать за малышами, а после обеда иду к другим.

Помню первую семью, которая обратилась ко мне за помощью. Это была беременная женщина с двумя детьми. Их положили в больницу. Маме нужно было сходить в женскую консультацию, поэтому меня попросили посидеть с малышами в стационаре. Очень волновалась. Детишки были замкнутые, не сразу подпустили меня. Я принесла мягкие игрушки, попыталась в игре объяснить, что вреда не принесу.

Истории каждой семьи пропускаю через себя, переживаю. Сложно оставить все эмоции после работы. Она не заканчивается по щелчку в 18.00. Бывают экстренные просьбы, не запланированные заранее. Стараюсь найти выход из ситуации. Если просят прийти помочь в свой выходной, не могу отказать.

Помню семью, у которой была тяжелая ситуация. Супруги постоянно ругались, дети жили в напряженной обстановке. Я приходила присматривать за ними. Меня удивляло, что, несмотря на атмосферу в семье, малыши оставались добрыми и открытыми. К счастью, родители помирились, в семье воцарился мир.

Легко нахожу общий язык с детьми. Для каждого возраста у меня разные игры и методика знакомства. Самое главное – я действительно хочу найти к детям подход, и они это чувствуют. Многие думают, что с детьми нужно разговаривать по-детски, но это не так. Малыши всё понимают, не нужно врать, обманывать их, они отличают ложь от правды – это абсолютно точно.

К социальному помощнику обращаются с разными просьбами. Никого не осуждаю, даже если мама просто хочет сходить на маникюр. Считаю, что каждая женщина должна и себе уделять время. Не у каждой есть бабушка, подруги, не у каждой полная семья. В таком случае лучше сразу обратиться за помощью к соцработнику.

«Дети называют меня няней или бабушкой»

53-летняя Ирина Александровна более четырех лет работает социальным работником в Новомосковске.

– Сложно сказать, чем меня привлекает эта профессия. Думаю, чтобы полноценно участвовать в этой работе, нужно иметь определенный уровень эмпатии. Люди часто нуждаются в помощи, особенно те, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Ответная реакция благодарности приносит моральное удовлетворение. Мы не роботы, сложно не пропускать всё через себя и выстроить дистанцию. Радуюсь, переживаю за своих подопечных. У нас много семей-инвалидов. Если ребенок не говорил пять лет и вдруг сказал первое слово, так радуешься, как будто это член твоей семьи!

Практически большую часть рабочего дня я нахожусь на территории семьи – в их квартире или доме. Чаще всего к нам обращаются за помощью, когда нужно поддержать морально или оказать содействие в присмотре за ребенком, решить бытовые проблемы.

Часто люди просто боятся обращаться за помощью, стесняются рассказывать о своих проблемах посторонним. Это всё может морально подкосить. Я бы посоветовала почаще обращаться к соцработникам. Если человек готов общаться, мы всегда рады помочь. Многие даже не знают, что есть такая служба.

У меня нет никаких секретов общения. Легко вхожу в контакт с детьми. Я по образованию психолог, поэтому владею определенными методиками. До такой степени привыкла к работе, что уже не задумываюсь, как выстроить разговор. Дети легко идут на контакт с посторонним человеком, если его представляет мама. Ребята не понимают словосочетания «социальный работник», поэтому кто-то называет меня няней, кто-то – бабушкой. Поначалу я смущалась, но потом привыкла. В такие моменты понимаешь, что ты реально для них как член семьи.

Кто и как может воспользоваться услугами

Соцпомощник покупает и доставляет на дом продукты питания, товары первой необходимости, средства санитарии и гигиены; помогает в приготовлении пищи, оплате жилищно-коммунальных услуг и услуг связи; сдает вещи в стирку, химчистку, ремонт и забирает их; присматривает за ребенком; приобретает и доставляет на дом лекарства и др.

Услуга бесплатная, оказывается с периодичностью 4 часа в неделю, до 120 минут единовременно.

Пригласить помощника могут:

многодетные семьи;

семьи с многоплодным рождением детей;

семьи, воспитывающие двух и более детей в возрасте до 3-х лет и не имеющие возможности их устройства в дошкольные образовательные учреждения;

студенческие семьи с двумя и более детьми в возрасте до 3-х лет;

одинокие матери с ребенком в возрасте до 3-х лет, находящиеся на поздних сроках беременности;

несовершеннолетние матери;

выпускницы учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте до 23-х лет, воспитывающие ребенка в возрасте до 3-х лет;

семьи, воспитывающие детей-инвалидов;

семьи инвалидов, воспитывающие ребенка до 3-х лет.

Подать заявление о предоставлении соцобслуживания можно лично или при выходе социального работника на дом, через портал «Госуслуги 71» или позвонив по единому номеру 8 (4872) 56-46-36.