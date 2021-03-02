Green Ketchup: как музыкант из Киреевска добился успеха на Западе

Полина Салькова. Фото из архива Александра Меля.

Александр Мель из Киреевска, известный под псевдонимом Green Ketchup, не первый год покоряет западные чарты. Музыкант сотрудничает с заграничными исполнителями. Пришло время и нам с ним познакомиться.

Почему Green Ketchup? Да это же самый часто задаваемый вопрос! Green — любимый цвет, Ketchup — люблю соусы.

В детстве я чем только не занимался: спорт, разного рода творческие занятия. Но мечтал стать музыкантом и художником. Занимался живописью до 20 лет, но бросил: не приносит дохода. Музыкой начал заниматься лет в 16-17 и продолжаю до сих пор.

Музыка всегда имела для меня значение. Русскую я не люблю с детства, зарубежная как-то ближе, интереснее. Так было еще до школы, и на сегодняшний день ничего не поменялось: отечественную музыку я «не перевариваю».

Меня вдохновляли Prodigy, Scooter, Tiesto, Klubbheads. В основном это было Techno и Club House. Мой же жанр — Bass House, UK Bass, я еще писал 11 лет назад, но он тогда по-другому назывался — Fidget House. Это танцевальная музыка для клубов или опэн-эйров. Главная ее особенность — синтез звука. На этом всё и держится.

Музыкального образования у меня нет, я самоучка. Сейчас, в эпоху интернета, классическое музыкальное образование не нужно. Сегодня Youtube переполнен уроками по сведению, мастерингу и аранжировкам. Азы для новичка, я думаю, можно и изучать там. Но если у вас нет слуха, то интернет, конечно, вас не спасет.

Как быстро ко мне пришел первый успех? Громко сказано! Ну, если это можно считать успехом, то года четыре назад. Успех — это выпуск релиза на хорошем лейбле. Я был счастлив! Не знаю, что думали об этом на тот момент мои друзья и родители. Это для них не совсем понятно, наверное.

Плана по выходу композиций у меня нет. Всё хаотично и рандомно происходит. Или не происходит, и день будет потрачен впустую. Некоторые композиции пишу за 4-5 часов, некоторые – за несколько недель. Зависит от стилистики и от сложности, ну и, само собой, если главная идея пришла сразу. Но это большая редкость, музыканты со стажем меня поймут.

Сначала пишу ударные (Kick/Clap/Hat/Percussion), но в процессе абсолютно всё можно переделать, поменять или удалить. Потом основная составляющая — Drop, она самая сложная в треке. Потом добавляю остальные эффекты. Ну и если в треке предусмотрен вокал, то дело доходит и до него, в самом конце.

Сотрудничать с западными лейблами я начал по своей инициативе. У меня была пара добрых треков, я их и разослал на разные электронные почты и ждал ответа. Кто первый ответил, там и выпустили релизы.

Можно ли хорошо жить, зарабатывая музыкой? Да, если пишешь качественно и идейно. И, само собой, нужно быть в тренде: всё меняется каждый день, за этим нужно следить. Было бы желание и время.

Чем бы я занимался, если бы не музыка? Даже представить этого не могу!

Начинающим музыкантам я желаю упорства и терпения. Сразу ничего не получится. Если у вас нет этих качеств, вам лучше не заниматься музыкой.

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досье Myslo

Александр Владимирович Мель

Закончил Киреевский механико-технологический техникум, мастер.

Работал на заводах, фабриках, в супермаркетах, в охране, один раз даже продавал духи на рынке.

Не женат.

Домашние животные — кошка.