Фестиваль молодых рок-групп «МолоТняк-2022»: кто стал победителем?

Тульский фестиваль молодых рок-групп «МолоТняк» — уникальный культурный проект, известный далеко за пределами Тулы. Вот уже 19 лет он собирает под своим крылом юных и амбициозных рок-музыкантов. Сколько групп прошло через сцену «МолоТняка»? Организаторы давно сбились со счета. По примерным подсчетам их было более 500!

Вот уже второй год фестиваль проходит в Concert Hall — центральной концертной площадке Тулы. Участники 14-го сезона подобрались на редкость разные и интересные. И да — они рекордно молоды! Средний возраст рокеров — 18−20 лет. Так что тульский рок явно молодеет.

По словам организатора фестиваля Анастасии Асфандияровой, главная цель фестиваля — поддержка тульской рок-сцены, развитие творческих и культурных связей между музыкантами. Каждый год фестиваль открывает новые таланты и зажигает «звезды». «Молотняк» вот уже два десятка лет всё так же верен своим принципам и собирает группы только из Тулы и области. Возраст участников — не старше 30 лет, в программе — не менее 20 минут собственного материала и никаких каверов и, конечно, обязательное условие — полный состав музыкантов в рок-группе. Вокал, гитара, бас, барабаны — абсолютный минимум.

Анастасия Асфандиярова, организатор фестиваля

- В этом году на фестивале были представлены 13 команд из Тулы и области, 6 из них прошли в финал, но по стечению обстоятельств на сцену в полном составе вышли только 4 группы, — говорит Анастасия Асфандиярова. — В последний момент в силу серьезных форс-мажорных обстоятельств «слетела» группа «Петли Дней»… Очень жаль, что так вышло, ведь на их место в финале претендовали достойные группы, немного недобравшие баллов жюри — юные HEART VOICE и металлисты OCCULTICA. Для молодого музыканта выступить на большой профессиональной сцене — настоящая мечта!

Финалистов судило строгое и профессиональное «Большое музыкальное жюри»: Иван Крючков , директор музыкальной школы для детей и взрослых MUSIC MASTER;

, директор музыкальной школы для детей и взрослых MUSIC MASTER; Анна Хачатурян , MUSIC MASTER, вокалистка, скрипачка;

, MUSIC MASTER, вокалистка, скрипачка; Олег Иванов, музыкант, магазин музыкальных инструментов «БАСТОН»;

музыкант, магазин музыкальных инструментов «БАСТОН»; Юрий Крава , группа КРАВА, участник фестиваля «Нашествие» и финалист «МолоТняка» 2015/16;

, группа КРАВА, участник фестиваля «Нашествие» и финалист «МолоТняка» 2015/16; Андрей Кузнецов, лидер группы BONESHAKER (ex-Fantom Lord) настоящий тяжелый рок-н-рольщик;

лидер группы BONESHAKER (ex-Fantom Lord) настоящий тяжелый рок-н-рольщик; Алексей Ксенофонтов, он же Distorshion, басист Last EMPIRE, участник «МолоТняка-2004»;

он же Distorshion, басист Last EMPIRE, участник «МолоТняка-2004»; Елена Лазарева , молодежный центр «Родина», руководитель «Центра Творческой молодежи Тулы»;

, молодежный центр «Родина», руководитель «Центра Творческой молодежи Тулы»; Сергей Градов, экс-«Наше радио»;

экс-«Наше радио»; Группа River Bridge в полном составе;

в полном составе; Дмитрий Юсин, директор рок-клуба «Rock-n-rolla» (Новомосковск).

Все шансы войти в тройку призеров были у группы «В области сердца» из Болохово. Ребята очень готовились к финалу, но менее чем за сутки фронтмен Влад Хмельников свалился с высоченной температурой и диагнозом «ковид». Музыканты приняли мужественное решение не подвести болельщиков и организаторов и таки выступить на фестивале, пусть даже и с одной песней. Со сцены по телефону связались с Владом, и весь зал пожелал ему скорейшего выздоровления!

По жеребьевке так получилось что «В области сердца» открыли фестиваль. В этом году заветный «Молоток» им не достался, но лидер группы пообещал в юбилейном 15-м сезоне фестиваля выступить и взять Гран-при.

Слово «Большому музыкальному жюри».

Председатель жюри Иван Крючков, Music Master:

- Главный профит конкурса — это не выход в финал, призовые места или подарки, а невероятно мощный трамплин для развития группы. Музыканты начинают усиленно тренироваться, команда старается закрыть проблемные места, доработать то, что откладывалось на потом. Мнение жюри часто давит на больное, может расстроить или разозлить, но в конечном итоге группа делает выводы и движется вперед. Сезон заканчивается, а наработки остаются навсегда.

Итак, рецензия!

1-е место: SCREAMPÍE

Одна из сильнейших групп 14-го сезона. Еще на отборочных концертах было ясно: ребята нацелены на первое место. Группа соединила глэм-рок с забавными и приставучими текстами. На отборочном туре у Screampie не было барабанщика (играли под playback), но к финалу они нашли хорошего ударника.

Соло-гитарист был отмечен как самый сильный музыкант сезона. Бас и ритм-гитара играли очень четко. Отличный вокал, классные музыканты, безумная харизма и хорошо подобранный образ помогли группе «Кричащий пирог» получить заветный молоток с цифрой «1».

2-е место: «ОМАЙГАД»

Не было еще ни одного сезона, чтобы не возникли споры вокруг 1 и 2 места, но с цифрами спорить бесполезно.

К финалу группа подготовила целое шоу. Музыканты вышли на сцену в образе крайне застенчивых ребят. Заикаясь, представили группу и начали играть, но после первого припева сорвали рубашки, скинули очки и пошли в разнос!

Желто-розовые костюмы, логотип на фоне и сценический свет в тех же цветах создавали яркую картину. Специально для финала группа написала несколько новых песен и сильно улучшила уровень игры.

3-место. «Угарный ГаZzz«

У этих музыкантов все на своем месте, полное соответствие стилю. Угарный пан-крок — здесь все ярко, весело, профессионально. И с имиджем, и с артистизмом все на отлично. Фронтгёрл Света Золотова, она же Клюква, угарная! Зажигает не по-детски!

Эта группа уже готова покорять «Звездные Олимпы». «Угарный ГаZzz» куют настоящие хиты. Немного дерзкие, но на злобу дня — «Самоизоляция», «Диванный критик», а песня «Наша музыка» могла бы стать гимном «МолоТняка». Фишка группы — стена из кротов и хомяков зашла всем на ура!

Приз зрительских симпатий достался металлистам Endless Flow. Бесконечный поток драйва и энергии удивили и взорвали зал. «Темная лошадка» фестиваля, они собрали наибольшее количество голосов зрителей, всего на 1 голос обойдя «ОМАЙГАД».

Андрей Кузнецов, он же Дядя Смит (BoneshakeR, ex-Phantom Lord): - Финал был очень интересным. Разноплановые и сильные коллективы. «Битва» была тяжёлой: каждая группа показала себя во всей красе. Вы все молодцы! Наконец-то тульская рок-сцена не просто ожила, а сразу выстрелила такими классными группами. Хочется поздравить группу SCREAMPÍE с заслуженной победой! Вы — явные фавориты этого сезона «МолоТняка». Группа «ОМАЙГАД», почетное второе место. У вас большой потенциал. Не останавливайтесь на достигнутом, развивайтесь, и всё у вас получится. Третье место — «Угарный гаZzz»… Пан-крок во всей красе! Всем группам этого сезона хочу пожелать творческих успехов. Никогда не отчаивайтесь. Любите музыку. Будьте честны перед собой. Делайте ту музыку, которая нравится вам. Всё это рок-н-ролл!

Дмитрий Юсин, группа BLESSED (Новомосковск), директор клуба Rock-n-rolla:

- Endless Flow — вот эти ребята, конечно, выбивались из общего контекста фестиваля. Я сам люблю хороший тяжеляк и из чувства солидарности, да и просто по тому, что технически все было очень неплохо, поставил им высокие оценки. Стоит особо отметить харизматичного и артистичного вокалиста по имени Володя и техничного барабанщика Григория Русанова.

Приз в номинации «Лучший музыкант» достался 19-летнему гитаристу Никите Токарю (SCREAMPÍE). Он получил профессиональные наушники.

Лучшим вокалистом фестиваля признана 17-летняя Сабина Мухарская («Омайгад»). Ей досталась укулеле.

Кроме финалистов на сцене ConcertHall выступили гости фестиваля. Удивили стилизованной народной песней студия этно-вокала «Полынь-folk» и чудесные юные барабанщицы ансамбля «АКЦЕНТ». Известный тульский музыкант Юрий Крава исполнил свою новую песню, а фронтгёрл Single Malt Арина (Гран-при прошлого сезона) презентовала песню в стиле регги.

После выступления всех участников, жюри удалилось подсчитывать баллы, а на сцену вышли заявленные гости финала — группа RIVER BRIDGE [2 года назад группа стала финалистом 12-го сезона «МолоТняка"]. Группа представила свой новый EP «Что-то типа искусства». Изысканно, драйвово, на большом звуке и полностью вживую.