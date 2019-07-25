Фёдор Черенков – народный футболист России

Журналисты и народ Фёдора Черенкова просто обожали. Кадр сделан во время интервью в Ефремове. 1991 г. Автор текста: Николай Шалунов. Фото из архива автора и Анастасии Черенковой.

Наверное, он был последним футболистом СССР, на которого «ходили», как в свое время ходили на Воронина и Стрельцова.

Ни один игрок не пользовался такой бешеной популярностью среди болельщиков всех клубов, как Фёдор Черенков, чья судьба неразрывно связана с Тульской областью. 25 июля уникальному полузащитнику московского «Спартака» и сборной СССР 80−90-х годов ХХ века исполнилось бы 60 лет.



Молодой футболист Фёдор Черенков.

Фото 1970-х годов.

Гол-мечта

Фёдор Черенков дважды признавался лучшим футболистом СССР — в 1983 и 1989 годах. А много ли у нас игроков, которые в возрасте 20 лет забивали самим бразильцам? На тот момент таких футболистов было всего четыре на весь Советский Союз. Гол-мечта был забит Черенковым 16 июня 1980 г. на 32-й минуте матча. Представляете себе состояние юного футболиста, в момент ликования вскинувшего вверх руки посреди огромной чаши бразильского стадиона в присутствии 130 тысяч зрителей? Это была первая победа сборной СССР над непобедимыми кудесниками мяча.



Маленький Федя Черенков с родителями – папой Фёдором и мамой Александрой, 1959 г.

А началось всё во дворе в Кунцевском районе столицы, где Федя, играя в футбол, так удивил своей техникой одного прохожего, что незнакомый мужчина на следующий день пришел и подарил ему мяч.

10-летний мальчик выступал в первенстве своего района. Все ребята были в команде старше Феди и выглядели крепче него. Не отсюда ли пошло мастерство звездного хавбека — при росте 175 см и весе 70 кг он обыгрывал более мощных соперников за счет филигранной техники и нестандартных решений на поле.



Кадр из фильма И. Магитона «Ни слова о футболе» (1973 г. ). Черенков – второй слева.

А еще мальчишкой Федя летом приезжал к своей родной тете Оле, сестре матери, в Ефремов. Мама футболиста также родом из Ефремовского района. Здесь он гонял в футбол с местными ребятами, а Ефремов считал вторым домом.

Ефремовец Вячеслав Филонов, друг детства Черенкова.

Вячеслав Филонов - В 1970 году маленькому Феде тетя Оля где-то достала новое трико, но оно оказалось ему великовато по размеру. Федя постоянно его поддерживал одной рукой, играя в футбол. Но это ничуть не мешало ему показывать свое потрясающее мастерство. Я в воротах, а Федя мчится ко мне с мячом. Сделав ложный замах, показывает, что будет бить вправо. Я, естественно, ногу выбросил в правую сторону, а он, хитрющий, только этого и ждал, чтобы мне мяч аккурат между ног катнуть. При этом еще успел озорно подмигнуть в качестве утешения. После игры мы, мальчишки, садились играть в карты, а Федя принимался чековать мяч двумя ногами — по 200 раз. Сколько лет прошло, а как будто вчера это было…

В дублирующий состав уже взрослого «Спартака», вернувшегося в 1978 году в высшую лигу, Черенкова пригласил сам Николай Старостин, основатель «Спартака». В этом же году легендарный футбольный тренер Константин Бесков сделал Фёдора игроком основного состава. Однажды сильно рассерженный Бесков сказал одному из провинившихся на поле игроков: «Если не знаешь, что делать с мячом, отдай его Черенкову!»

Исторические матчи Черенкова

Их было немало. Особенно хочется выделить игру осенью 1983 года, московский «Спартак» против «Астон Виллы» в Бирмингеме. «Спартак» выиграл 2:1 и стал первым клубом в истории отечественного футбола, который вышел в четьвертьфинал кубка УЕФА. И оба прекрасных гола в этом фантастическом матче забил молодой Черенков. Причем второй за несколько секунд до финального свистка арбитра! Ничья выводила вперед наших соперников, болельщики которых уже начали отмечать победу. И тут гол! Черенков в один миг сделал всех нас счастливыми и влюбил в себя миллионы поклонников этой великой игры.

Президент «Астон Виллы» за огромную сумму хотел купить Черенкова, но в то время это было невозможно по политическим причинам.



В 30 лет спартаковец забил в кубке УЕФА гол, выходящий за рамки человеческих возможностей. В игре с «Кельном» из Германии Фёдору последовал пас вразрез. Он принял мяч и ворвался в штрафную соперника. Навстречу выбежал вратарь. Удар! Кипер отбивает мяч, который бьется о нашего игрока и, казалось бы, покидает пределы поля. Немецкие защитники остановились. Но Черенков в каком-то совершенно непостижимом прыжке поймал его на ногу и с лицевой ленточки, с нулевого угла нанёс удар. Согласно законам физики, мяч должна была отразить штанга. Ошеломленные немцы не могли поверить своим глазам, когда увидели мяч в собственных воротах. Такой талант дается от Бога.



Знаменитый футболист (в центре в темной куртке) в Ефремове со спартаковцами, победителями турнира. 2005 г.

Глазами звезд мирового футбола

«Черенок — это игрок», — так сказал выдающийся мастер отечественного футбола, очень скупой на похвалы Эдуард Стрельцов со свойственной ему прямотой. Прославленный бразилец Герсон, чемпион мира, заметил: «Когда Черенков играл на стадионе „Маракана“, то бразильцы приняли его за своего. Даже в Южной Америке редко встречаются полузащитники, так мягко работающие с мячом, владеющие таким чудным средним и длинным пасом. Но особенная ценность Черенкова в том, что он не гнушается на поле черновой работы. И это, представьте, в сочетании с умопомрачительными передачами пяткой, которые доводили бразильскую публику до состояния экстаза». В одном из интервью гениальный футболист и тренер сборной Португалии Эйсебио, которому в Лиссабоне поставили памятник еще при жизни, с восхищением сказал:

«Я видел, что этот парень творил с защитой сборной Португалии в 1983 году, и понял, что Черенков — величайший футболист. Бытует мнение, что русские не способны демонстрировать филигранную технику. Но ваш Фёдор Черенков своими действиями на поле доказал миру обратное».

Когда Черенков уходил из футбола, то на его прощальный матч с итальянской «Пармой» 23 августа 1994 года на стадионе «Динамо» в Петровском парке собралось 35 тысяч болельщиков. Если учесть, что на обыкновенные матчи в то время приходило по 2−3 тысячи человек, то это была особая дань уважения Великому Мастеру нашего футбола. Люди ехали отовсюду: из Запорожья, Тулы, Воронежа, не жалея денег и времени, лишь бы увидеть своего кумира. Его любили по-настоящему! Это был футболист, который дарил своей игрой радость. Он ушел из жизни 4 октября 2014 года. Десятки тысяч людей пришли с ним проститься в манеж «Спартака» в Сокольниках.

«Такую длинную очередь я видел только однажды — в дет­стве, когда стоял на Красной площади вместе со всеми, кто хотел попасть в мавзолей Ленина», — вспоминал Александр Бубнов, партнер по команде.

В Ефремов — за солнечным голом!

Каждый год, начиная с 1999-го, в Ефремове проводится Всероссийский детский футбольный турнир имени Черенкова. В этом году будет ровно 20 лет, как проводится этот праздник футбола на земле Красивомечья.

Идея и практическое претворение ее в жизнь принад­лежит директору стадиона «Химик» Василию Чванову, большому подвижнику спорта в Ефремове. В 1991 году Василий Михайлович поехал в Тарасовку, там встретился с Черенковым и пригласил его с командой приехать в Ефремов. Фёдор ответил согласием. Исторический матч спартаковцев с местной командой «Химик» состоялся в сентябре того года. На стадионе было столько народу, что яблоку было негде упасть.

После этого матча Чванов поделился своей идеей о проведении детского футбольного турнира на призы его имени в Ефремове с Фёдором Фёдоровичем. Спартаковец одобрил эту идею. За время проведения этих соревнований в нашем городе побывали сильнейшие детские футбольные команды из разных городов России. Свой путь в большой футбол с черенковских турниров начали известные ныне футболисты. Например, Артём Дзюба. Он в то время играл в московском «Спартаке» и забил, по его словам, свой первый гол как нападающий в Ефремове. А еще Павел Мамаев, который в то время выступал за московское «Торпедо». Воспитанник ефремовского футбола Николай Рассказов сейчас играет за московский «Спартак». Его первым тренером был ефремовец Владимир Огнев.

«Федя, дружи с мячом, и он тебе поможет…»



Фёдор Черенков с первой женой Ольгой и дочерью Анастасией.

Представляем эксклюзивное интервью с дочерью Фёдора Черенкова Анастасией. Она откровенно ответила на наши вопросы и поделилась своими воспоминаниями об отце.

— Анастасия, каким Вы помните своего отца?

Анастастия Черенкова - Спокойным, добрым и отзывчивым. Когда он бывал с командой за границей, то всегда привозил мне и маме потрясающие подарки: куклы, платья, обувь шикарную, маме парфюм. В СССР о таком можно было только мечтать, а еще папа был страшным меломаном. Любил слушать группы: Pink Floyd, Queen, Led Zeppelin, The Beatles, из отечественных исполнителей — Владимира Высоцкого, Юрия Лозу, Алексея Глызина, из советских рок-групп — «Машину времени». Как-то привез из-за границы навороченный музыкальный центр, повесил колонки на стены и, закрыв глаза, почти весь вечер с наслаждением слушал музыку. Так он часто приводил свои нервы и физическое состояние в порядок.

— Вы, наверное, в детстве шустрой девочкой были?

- Ещё какой! Бабушка Александра Максимовна, мама отца, в шутку говорила: «А куда это наше „веретено“ подевалось?» Я очень редко видела своего папу дома — постоянные игры, сборы в клубе и сборной. В 1983 году он играл и за первую сборную СССР, и за олимпийскую. Мама как-то подсчитала, что папа за год был дома всего 66 дней. Поэтому я очень радовалась, когда ему выпадал выходной и мы могли всей семьей сходить в кино, в зоопарк или просто насладиться общением в кругу семьи.

— Александра Максимовна была добрым человеком?

- Божественно добрым человеком, как и все Черенковы. Доброта была у нее от природы и передалась моему папе. Она была очень отзывчивой и чуткой к чужой боли, не говоря о близких ей людях.

— Как познакомились Ваши родители?

- Они учились в одном классе и сидели за одной партой с 5-го класса в 811-й школе в Кунцево. Там постепенно и возникло настоящее чувство. Любили друг друга очень сильно. После школы папа поступил в горный институт, где ему не делали никаких поблажек, даже когда он стал известным футболистом. Однажды одному профессору в этом институте сказали, что перед ним, робея, как и все, сидит с зачеткой футбольная звезда. Профессор не поверил. На очередной матч «Спартака» в Лужниках студенты взяли профессора с собой, вручили ему бинокль, и он стал внимательно наблюдать за спартаковской «десяткой». «Так это же действительно студент Черенков!» — спустя некоторое время громко воскликнул удивленный профессор. «Сам ты, батя, студент. А Черенков — профессор!» — сказал обиженный этим заявлением сидевший неподалеку болельщик.

Мама по ночам помогала отцу писать курсовые и дипломные работы, т. к. сама окончила Московский экономико-статистический институт и работала инженером-программистом. Одной рукой она качала меня в люльке, а второй писала ночью различные задания, которые папе задавали в институте.

— Что отец Вам рассказывал о своих родственниках в Ефремове?

- Папа еще в детстве, до поступления в футбольную школу «Спартака», летом бывал в Ефремове у тёти Оли в доме на ул. Дружбы, 19. Там он играл в футбол с местными ребятишками во дворе и на стадионе в городской роще.

— Вячеслав Филонов до сих пор в строю. Играет в футбол в микрорайоне возле рощи на стадиончике с местными ребятами, которые помогали ему его строить. А стадиону этому они пока, правда, негласно дали имя Вашего отца. Знали об этом?

- Нет конечно. Боже мой, как приятно, что в Ефремове не только на официальном уровне, но и простые жители помнят об отце. Если удастся приехать — обязательно встречусь с Вячеславом и его юными футболистами, сделаю фото на память. Это же целая история.

— Каким блюдам за столом Фёдор Фёдорович отдавал предпочтение?

- Он очень любил домашние пельмени, приготовленные его тещей Галиной Николаевной, сладкие марокканские мандарины. И то и другое употреблял в больших количествах. Любил пить чай с шоколадными конфетами…

В 2005 г. на стадионе «Химик» в городской роще я брал интервью у Фёдора Черенкова, в котором он, в частности, сказал: «Мне мой покойный отец, царствие ему небесное, еще в детстве говорил: «Федя, дружи с мячом, и он тебе поможет». Слова эти оказались пророческими. Поэтому в сознании миллионов людей футбол 80-х годов прошлого века — это футбол Фёдора Черенкова.



Николай Шалунов в ефремовском Музее спорта показывает губернатору Алексею Дюмину стенд, посвященный Черенкову. 2019 г.