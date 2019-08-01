В Туле на старом кладбище найдена могила автора романса «На муромской дорожке»

Музыку вальса «Тоска», который перерос затем в романс «На муромской дорожке», написал композитор Михаил Обычайко. Большую часть своей жизни он провел в Туле.

«В Туле любят пышно похоронить»

Могила Михаила Георгиевича долгое время считалась утраченной. Скончался он в 1945 году, похоронен на старом, ныне закрытом еврейском кладбище, и так получилось, что место захоронения оказалось потерянным. Когда родственники взялись его искать, было уже поздно.

И вот совсем недавно произошла маленькая сенсация — в ходе восстановительных работ под так называемым антикультурным слоем, который накапливается со временем, — земля, листья, прочий мусор, нашли могильную плиту, собрали ее по кусочкам и выяснили, что здесь покоятся Михаил Георгиевич Обычайко и его жена Александра Соломоновна.

Надписи на могильной плите прояснили также и год кончины композитора — 1945-й. Хотя в интернете фигурирует совсем другой — 1944-й.

Как тут с некоторой иронией не вспомнить шутку, которую Обычайко любил повторять: «В Туле любят пышно похоронить». Церемония прощания действительно получилась пышной.



Найденная могила композитора и его жены Александры на еврейском кладбище в Туле.

В Тулу же Михаил Георгиевич приехал после 1903 года, спасаясь от погромов в родной Бессарабии, где он прожил без малого сорок лет. Впрочем, не только от погромов, но и нищеты. А вот на новом месте обустроился достаточно быстро и даже нашел хороший постоянный заработок — стал преподавать музыку.



На фото: Иван, Семен, Евгений и Михаил Георгиевич Обычайки.

Был он вдовцом с тремя детьми — дочерью Надеждой и сыновьями Иваном и Георгием. В Туле женился на юной Александре Соломоновне Цедикович (она умерла в 1954-м), которая в 16 лет родила ему дочь Веру, а затем сыновей Семена и Евгения.

Михаил Георгиевич был разносторонним музыкантом. Кроме скрипки играл на альте, виолончели. Писал мазурки, детские песенки и вальсы с соответствующими вкусам своего времени названиями: «Ожидание», «Волшебная сказка», «Созвездие Ориона», «Невольные слезы», «Шепот любви», «Краденый поцелуй».

Педагог, музыкант и литератор Ирина Феодосиевна Макарова из вспоминаний для книги «Еврейский некрополь в Туле»:

Ирина Макарова - Мои осознанные встречи с семьей Обычайко начались со школьных лет и в тесное общение переросли в студенческие годы в МГУ. Первые впечатления: как у них весело! Евгений Михайлович был необыкновенно остроумным человеком. Сколько я помню, работал он пианистом в оркестре Госцирка. Среди многих остроумных отзывов дяди Жени вспоминаю рассказы о том, как группа ребятишек садилась в первый ряд перед духовым оркестром, игравшим в Кремлевском саду, и смачно уплетала лимоны, весьма расстраивая работу музыкантов-духовиков, так как выделялась слюна и играть было невозможно.

Вальс «Тоска»



Ноты вальса «Тоска» из магазина Моджевского в Туле.

Самым известным произведением Михаила Обычайко стал вальс «Тоска», который в начале прошлого века звучал везде — на балах, в городских парках, записывался на граммофонные пластинки.

В Туле ноты и пластинки этого вальса продавались, например, в магазине Моджевского на Киевской улице. Об этом можно судить по обложкам изданий, которые сохранились до наших дней.

На тех нотах изображены кувшинки, хризантемы, печальная девушка, печальное море и, очевидно, печальный Крым. Одно слово — тоска.

Магазин С.Ф. Моджевского располагался в самом центре Тулы, на первом этаже Учетного банка. Это здание сохранилось и по настоящий день. Продавали здесь не только ноты, но и музыкальные инструменты, граммофоны и прочие сопутствующие товары.

Краевед Сергей Демидов:

Сергей Демидов - Пластинки с вальсом в Туле, конечно, не записывались, но могли записываться в самых разных местах империи. Не только в Москве, но и Санкт-Петербурге, Варшаве, Вильно и даже за границей в Берлине. Если говорить о «Пишущем Амуре» («Граммофон»), пластинки которого были в магазине с записями вальса, то в Москве имелся соответствующий завод со студией. Но вообще Моджевский больше специализировался на выпуске нотных изданий, а пластинками торговал сравнительно мало. Они больше были в лавках Гинцбурга, Кабанова, Зеленского.

Мелодия вальса «Тоска» оказалась настолько популярной, что сама собой переросла в статус русской народной, когда на этот мотив стали исполнять грустную песню о нелегкой девичьей судьбе «На муромской дорожке»:



«На муромской дорожке

Стояли три сосны.

Прощался со мной милый

До будущей весны.

Он клялся и божился

Одну меня любить,

На дальней на сторонке

Меня не позабыть».

Вот так выглядела пластинка с одним из самых популярных вальсов тех лет.

Особенно эта песня стала знаменитой после того, как ее включила в свой репертуар и записала на пластинку самая известная исполнительница русского народного репертуара Лидия Русланова.

В народности мелодии настолько уверились, что однажды она фоном зазвучала в фильме «В шесть часов вечера после войны», где в титрах значилось только имя композитора Тихона Хренникова. Который, к слову, написал столько прекрасных и самобытных песен для этого кино, что упрекать его в намеренном плагиате просто глупо. Видимо, и правда все уверились, что такую прекрасную музыку написал народ, а не провинциальный композитор, тихо и скромно живущий в Туле.

Говорят, что Евгений Михайлович встретился с Хренниковым и упрекнул его за то, что не указано авторство.

Хренников возразил:

- Вальс ведь идет фоном.

Обычайко парировал:

- В фильме вся музыка — фон.

Авторство Михаила Обычайко было признано, и его сын Евгений Михайлович как наследник получал потом какое-то время авторские отчисления при исполнении вальса на радио, телевидении. А на нотах старинного вальса стали печатать подпись «М. Обычайко».

В 1993 году был снят фильм-мелодрама «На муромской дорожке», где эта песня звучит в исполнении артиста Аристарха Ливанова. А с 2001 года в Муроме ежегодно начал проводиться Межрегиональный фестиваль народной музыки и ремесел «На муромской дорожке».



Клавдия, Евгений и Эдуард Обычайко.

Музыкальная династия

Исследователь Тульского некрополя Михаил Майоров:

Михаил Майоров - Талант Обычайко перерос в большую династию музыкантов Подольских и Рудневых. Бессарабские сыновья Обычайко стали музыкантами. Семен Михайлович учился в военной академии, был даже барабанщиком в военном оркестре своего тезки Буденного. Иван Михайлович был хорошим виолончелистом, оркестрантом и солистом знаменитого Персимфанса в Москве.

Надежда Михайловна вышла замуж за известного в Туле парикмахера Кондратьева. Реклама парикмахерской Кондратьева печаталась едва ли не в каждом номере «Тульской молвы», так что быть его клиентом считалось престижно. Работала у него, затем стала мастером в том же помещении — на четной стороне улицы Коммунаров, ныне пр. Ленина, недалеко от угла Каминского. Была, по словам Ирины Макаровой, любезным мастером, кроткой, благородной, с красивой сединой.

Она же рассказывает и о судьбе Веры Михайловны Обычайко, по мужу Глаголевой, которая стала хорошей пианисткой, играла в кинотеатрах «Спартак», «Центральный», в ресторане гостиницы «Центральная», в Политехническом институте аккомпанировала на тренировках и соревнованиях по художественной гимнастике, на пенсии аккомпанировала на уроках хореографии в Яснополянском детском доме. А в молодости пела в театре оперетты! Была человеком остроумным, открытым, прямым, красотой, талантом, смелостью пленяла в молодости многих тульских мужчин.



Семья композитора Михаила Георгиевича Обычайко.

У дочери Веры Михайловны Иры был дар драматической актрисы: играла недолго в ТЮЗе, в филармонии выступала с чтением детских рассказов с интонацией ребенка. В военное время выезжала с филармоническими бригадами в действующие части, госпитали. Вела в общеобразовательных школах уроки музыки и пения. В 29 лет она закончила дирижерско-хоровое отделение Тульского музыкального училища, работала в Первомайской музыкальной школе, а затем много лет преподавала фортепиано в Центральной музыкальной школе, которая стала потом носить имя Райхеля. Будучи уже пенсионеркой, много лет вела уроки музыки и пения, а также индивидуальные занятия по фортепиано в Тульской православной гимназии.

Музыкальную эстафету в четвертом поколении семьи Обычайко продолжила дочь Ирины Николаевны Ольга Васильевна Глухова. Ее первый муж — Николай Семенович Подольский. Его мама умерла от голода в еврейском гетто, а Колю уже после войны отыскали в детском доме и взяли в свою семью мамина сестра Дора Давидовна (р. Уманская) и ее муж Семен Сергеевич Подольский. Они подняли на ноги тяжело больного мальчика, воспитывали как своего ребенка. Он поработал фрезеровщиком, окончил мореходку и… стал музыкантом. В музыкальной школе им. Галынина преподавал аккордеон, фортепиано, сольфеджио. Был очень известным в городе настройщиком фортепиано. Его сын Илья Николаевич Подольский преподает в московской музыкальной школе им. Светланова.