Центральный парк в Туле был разбит на городской свалке

Фото Алексея Пирязева и предоставлены ЦПКиО им. П. П. Белоусова.

О Петре Петровиче и его вкладе в историю Тулы нам рассказала Татьяна Григорьевна Шилова, методист ГУ ТО «Тульские парки».

Петр Белоусов родился в 1856 году в семье священника села Мантырьево Одоевского уезда Тульской губернии Петра Александровича и его жены Александры Григорьевны Белоусовых. У сына священника был только один путь — тоже стать священником. Поэтому Петя и его старший брат Саша поступили в Тульское духовное училище.

Через год Петра исключили «за неспособности и нерадение к наукам». Белоусов поступил в Белевское духовное училище и окончил его с похвальной грамотой.

После окончания Тульской духовной семинарии Петр Петрович Белоусов от сана священника отказался. Он чувствовал, что его призвание — медицина. В 1880 году Петр окончил медицинское отделение Московского университета и получил степень лекаря. А еще через восемь лет сдал экзамены на степень доктора медицины.

В мае 1889 года Белоусов получил приглашение занять место санитарного врача в Туле.

Непролазная грязь, мусор на улицах, эпидемия чумы и холеры, свалки — такой встретила Тула Петра Петровича. Срочно нужно было что-то делать.

Белоусов решил разбить в городе парк. Место для этого выбрал, казалось, самое неподходящее — городскую свалку на южной окраине города (сейчас — центральный вход со стороны улицы Первомайской). Он понимал, что город растет и в конце концов эта свалка окажется в его центре.

Говорят, что Петр Петрович вдохновился Булонским лесом во Франции и свой парк устроил по образу и подобию парижского. Круг — и от него радиусом отходят аллеи.

Максим Белоусов, праправнук Петра Петровича, житель Москвы:

Максим Белоусов «Когда я прогуливаюсь по парку, то испытываю чувство радости. Большие красивые деревья, определенная симметрия. Когда Петр Петрович так планировал, он как раз опирался на Булонский лес в Париже. Так что парк возник не спонтанно, здесь есть план, схема и… душа!»

Петр Петрович Белоусов был очень принципиальным человеком. На вид — строгий, но чрезвычайно добрый. Он переживал за всех людей, поэтому был одержим идеей разбить в Туле парк. Этим Петр Петрович решал сразу две задачи. Первая — естественным путем убрать городскую свалку, перекопав и засыпав нечистоты землей, и посадив деревья. Вторая — сделать зеленый уголок для отдыха туляков. В нашем рабочем городе единственным местом для прогулок был Кремлевский бульвар (сейчас ул. Менделеевская). Там играл духовой оркестр, работали трактиры и питейные заведения, а вот зелени все же было очень мало.

Первые саженцы — молодые дубки — доктор купил на свою зарплату. Дубы высаживали по границам парка и аллей, внутри — березы, ясени, липы, лиственницы. Вскоре к Петру Петровичу присоединились его коллеги — врачи Викентий Игнатьевич Смидович и Федор Сергеевич Архангельский. Начинание Белоусова поддержали и простые туляки. Те, кто имел лошадей, стали свозить на свалку землю. Остальные, в том числе и тульские гимназисты, сажали деревья, ухаживали за саженцами. В парке до сих пор сохранились дубы и березы, которые сажал сам Белоусов и его современники.

27 июня 1893 года — официальная дата рождения парка. В 1896 году газета «Тульские ведомости» писала: «Должно быть, вы не знаете, что в Туле существует чудесный уголок — недавно народившийся городской парк».

Поэт Сергей Есенин в ноябре 1918 года гостил в Туле у своего друга на ул. Коминтерна. Когда он побывал в парке, сказал о нем: «Это самое лучшее, что есть в Туле». Поэт гулял по его аллеям, восхищаясь местной природой. В память об этом в парке установлен памятник поэту и названа одна из аллей.

А поэт Марк Лисянский посвятил отношению поэта к парку стихотворение:

«В город Тулу Есенин, бывало,

Приезжал на денек-другой.

Приезжал и прямо с вокзала

Шел обычно в парк городской.

Он входил в благодатное царство,

В серебристую полутьму,

Говорил взволнованно:

— Здравствуй!

— Здравствуй! — парк отвечал ему…»

Отметим, что вклад Белоусова в жизнь Тулы переоценить невозможно. По его инициативе в городе в 1891 году появился водопровод и система канализации.

Это стоило ему огромных усилий, потому что никто из врачей его не поддерживал, он поссорился со всеми и вышел из Общества народного здравия, куда входили все врачи. Над ним смеялись, но никому не удалось сбить его с верной мысли. А в Туле тем временем подскочила смертность, бушевала холера, чума, брюшной тиф. В конце концов Белоусов доказал, что если качать воду из глубоких скважин, в ней не будет инфекции.

За три года было проложено около 19 км сети, построена водонапорная башня у Толстовской заставы и 10 водоразборных будок в центре.

Будки очень напоминали маленькие русские избы с застекленными окнами и расписными ставнями. Позднее люди даже использовали их под жилье. Из окон будок торчали большие деревянные краны. Воду люди получали по железным жетонам, которые отдавали смотрильщику. Исчисление велось на ведра. Жетоны, или «водные марки», продавались, и их мог купить любой туляк.

Сам Петр Белоусов после открытия парка прожил всего три года. В 1896 году доктор неизлечимо заболел и 2 августа умер от чахотки. Петру Петровичу было всего 40 лет.

12 октября 1960 г. в парке был открыт памятник Петру Белоусову.

Белоусовский парк входит в десятку крупнейших парковых сооружений в Европе. Сначала молодой парк занимал площадь всего в 35 десятин. После революции 1917 года парк немного расширился, но самый большой рост произошел после 1951 года. По инициативе председателя горисполкома Федора Храмайкова к парку присоединили еще 100 гектаров. Сейчас парк занимает 143 гектара, из них 97 га — лесной массив, 11 га — каскад трех прудов.

Знаменитый каскад прудов появился здесь тоже только в 50-х годах ХХ века. Это был проект архитектора Шатрова. В те годы было задумано освободить проспект Ленина от грузового транспорта и сделать окружную дорогу — принялись строить плотину (где сейчас ходят троллейбусы). В связи с этим стали обследовать огромный серебровский овраг, а там уже начали селиться люди — на ул. Болдина и Тульского Рабочего полка. Овраг грязный, чтобы пройти, люди кидали кирпичики и досочки. В итоге построили не одну плотину, а три. Вторая — насыпная плотина — где пляж, третья — где зооуголок. Со временем набралась вода, так и появились в парке три пруда.

Парк условно разделен на две части — старый и новый. Старый — территория от улицы Первомайской до аллеи аттракционов. Именно здесь, на Вересаевской аллее, до сих пор сохранились вековые дубы, посаженные лично Петром Белоусовым.

В новом парке кроме традиционных березы, ясеня, клена, липы и сосны растут такие редкие породы, как бархат амурский, кедр, дуб красный, ива белая.

Белоусовский парк — памятник природы регионального значения, особо охраняемая природная территория. Парк отнесен к объектам общенационального достояния.

В ноябре 1991 года в Тулу приезжали ученики индийского писателя и философа Шри Чен Моя. Шри Чен Мой хотел, чтобы мир был — цветущий сад. Ученики заложили в парке камень с надписью «Аллея мира и единения» и посадили деревья.

Ну, а если вы хотите узнать еще больше об истории парка и Петре Белоусове, то каждую субботу в 13.00 в комнате истории (желтое здание рядом со входом с ул. Первомайской) проходят бесплатные экскурсии.