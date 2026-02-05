Шапка-«петушок» и кроссы из клеёнки: какой была мода в девяностых

Лихим девяностым нет конкурентов в эклектике уличной моды – носили всё со всем и на что денег хватало!

Суперпопулярная группа «Комбинация» и ее солистки Алена Апина (слева) и Татьяна Иванова (справа) выступали в лосинах всевозможных цветов. На молоденьких стройных девчонках они смотрелись улетно!

«Варенка» и клеенка: что носили после СССР

Примером и вдохновением в выборе одежды могло стать все что угодно: от клипа любимой группы до американского фильма. В девяностых, наступивших за пуританскими восьмидесятыми, граждан ограничивала только их собственная фантазия!

В начале девяностых европей­ская и американская одежда, вопреки ожиданиям, не сильно снизилась в цене. Зато «челночники» начали закупать и привозить на рынки страны сравнительно дешевую одежду, обувь и другие товары массового потребления – так называемый ширпотреб.

Тогдашняя китайская, индонезийская, вьетнамская одежда и обувь были самого низкого качест­ва: к примеру, яркие и модные ботинки делали из дерматина, а то и просто из толстой клеенки!

Отечественные джинсы-«варенки» вообще представляли из себя продукцию кустарного производства, когда подделки под джинсы варили в баках на газовых плитах с добавлением изрядного количества хлорки. «Целлофановые кроссовки» разлетались в лохмотья после пары носок, а «варенки» рвались в самых неожиданных местах!

На рынках начали продавать довольно сносного качества зимние шапки-«петушки», которые получили свое название из-за внешней схожести с петушиным гребешком. Как правило, они были ярких расцветок с крупными надписями на спортивную тематику. К примеру, мой экземпляр был ярко-синим, с горизонтальной черной и белой полосой по окружности и надписью Turbo Sport. Помню, как после стирки мы сушили наши с отцом и братом шапки-«петушки», надев их на перевернутые вниз горлышком пустые трехлитровые банки.

Плюсы и минусы «инкубатора»

Через пару лет туляки перестали массово покупать, а продавцы – привозить дешевую одежду и обувь, на себе проверив народную мудрость: «Мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи». И тогда, ближе к середине девяностых, началась другая крайность: кончился период «дешевого китайского г…», настал период так называемого «инкубатора».

Подобно миллионам одинаковых желтых цыплят, торговцы привозили и продавали на рынках, а люди покупали и носили

бюджетные и абсолютно одинаковые джинсы турецкой марки Mawin (из-за созвучности в народе их называли «мальвины»). Был и женский вариант «инкубатора» – джинсовая юбка с белыми оборками Lambada.

Но не только Турция работала на «инкубатор» – свою лепту вносили и крупные тульские предприятия. Работникам заводов предлагали приобрести качественные куртки, спортивные костюмы, кроссовки и туфли по бюджетным ценам и из натуральных материалов. Так, в одном классе средней школы могло оказаться три-четыре ученика в одинаковых курточках и кроссовках, а на уроках физкультуры – несколько девчонок в одинаковых спортивных костюмчиках. Ну а если кто-то рисковал надеть на голову бейсболку – с вероятностью в 99% это была светло-синяя USA California с пластиковой застежкой-регулятором размера головы и сеточкой для вентиляции сзади.

Герой сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Марат (Рузиль Минекаев) одет по последнему писку моды девяностых – для полноты образа не хватает только борсетки!

Мода родом из лихих 90-х

Мода на удобные и (по возможно­сти) стильные аксессуары тоже не стояла на месте: в основном идеи подсматривали в модных тогда видеофильмах и бандитских сериалах, кое-что детям лихих 90-х практично подсказывала сама жизнь.

…1993 год. Моя первая самостоятельная поездка на Чёрное море – курортный город Анапа, детский летний оздоровительный лагерь «Прометей». С собой на всякий случай родители выдали некоторую сумму денег – достаточную, чтобы переживать о ее сохранности! На Центральном рынке по такому случаю была куплена тряпичная поясная сумка-кошелек с пластиковой защелкой, отделениями для денег и документов, со множеством молний и принтом Lacoste!

Этот кошелек проездил со мной все побережье от Анапы до Новороссийска, пока окончательно не пришел в негодность…

К концу века мода на мужские аксессуары для хранения денег и документов породила целую культуру – борсетки.

Об одной из главных деталей модного «прикида» делового пацана рассказывает Константин Быков, 42 года, технический директор техцентра «Механика-Тула»:

Константин Быков – Борсетки были в девяностых чуть ли не самым модным муж­ским аксессуаром – вероятно потому, что по телевизору все время показывали фильмы про бандитов и «новых русских» в малиновых пиджаках, у которых борсетки были непременным атрибутом. Первая борсетка досталась мне от старшего брата Андрея, который купил себе новую. Было это во второй половине 90-х, когда я заканчивал техникум и поступал в ТулГУ. Борсетка эта была коричневого цвета, в ней помещались листы формата А4, материал – натуральная кожа со стильными потертостями. Тогда в борсетках пацаны носили все то, что могло понадобиться в течение дня, и не только, ведь нужный эффект на окружающих производили только заполненные вещами сумки! Лично я ходил с ней в институт, используя как портфель для тетрадей, методичек и прочего. Обычно в борсетки тогда клали документы, кошелек, ключи от дома и гаража, а также какой-то совсем уже ненужный хлам – лишь бы они выглядели более объемными. А еще считалось комильфо носить борсетку маленького размера под мышкой или на кожаном ремешке на запястье, а больших размеров – за ручку, как дипломат.



Свою первую борсетку Константин вспоминает с теплотой:

– Она помогала мне как оберег, доставшийся от брата, – скажу честно, я ей гордился! И носил до тех пор, пока он не подарил мне новую. Любимая вещь!



Только цифры

* 4800 рублей стоят новые джинсы марки Mawin («Мальвины») в одном из интернет-магазинов.

* 900 рублей стоит на «Авито» настоящая бейсболка USA California (светло-синяя, б/у).

