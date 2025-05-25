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Дмитрий Миляев о поврежденном соборе в Епифани: «Этот храм — объект федерального культурного наследия»

Дмитрий Миляев о поврежденном соборе в Епифани: «Этот храм — объект федерального культурного наследия»

Специалисты начали оценивать повреждения собора и ущерб от атаки дрона.

В своем телеграм-канале губернатор написал:

— Сегодня ночью Никольский собор в Епифани Кимовского района получил повреждения в результате атаки беспилотника. Группа разминирования Управления Росгвардии по Тульской области осмотрела собор и прилегающую территорию. Взрывчатых веществ не обнаружено. 

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Специалисты начали оценивать повреждения собора и ущерб от атаки дрона. Этот храм — объект федерального культурного наследия. 

В частных домах рядом с собором частично были повреждены окна. В ближайшее время их заменят на новые.

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Люди
Дмитрий Миляев
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Тульская область

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