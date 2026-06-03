Myslo поговорил с историком Владимиром Шариковым, который знает все о жизни туляков в разные времена.

Фото Ирины Игнатьевой и из коллекции Михаила Тенцера. Заглавное изображение - ИИ.

Представьте, что вы живете в Туле 100-летней давности. Трудитесь на оружейном заводе минимум 12 часов в день, а то и все 16 (стандартные 11 с половиной рабочих часов утвердили только в 1897 году). Что же вы делаете в редкие свободные вечера и выходные, без интернета и телевизора? Есть ли уже кино и театры, рестораны и кафе?







Об этом мы поговорили с историком и туляком в третьем поколении Владимиром Шариковым, автором книги «Повседневная жизнь туляков во второй половине XIX — начале XX века».



Владимир Евгеньевич Шариков.

Какая она — Тула конца XIX века?

В Туле XIX века происходят очень большие изменения. Во-первых, растет численность населения. Если в начале XIX века Тула считалась крупным городом, в ней проживало порядка 20 тысяч человек, то по переписи 1897 года — уже около 114 тысяч.

— Людей стало много за счет того, что в городе началось масштабное строительство. У нас была база — оружейный завод, и вот к этой базе начали присоединяться новые предприятия, построили гильзовый завод, — объясняет Владимир. — Тульский писатель Фролов в своей книге рассказывал, что был поражен, когда впервые увидел рабочих из новых заводов. Это были совершенно другие люди, в кепках и робах; из кармашков у них выглядывал штангенциркуль, а оружейники всегда вели счет пятачками.



Фотография с сайта «Тула ушедшего века» из коллекции Михаила Тенцера.

В то время в Туле появился и новый вид транспорта — конка, предок тульского трамвая. Его маршрут соединил два конца города.



Около 1915 года. Конка на ул. Киевской. Фотография с сайта «Тула ушедшего века» из коллекции Михаила Тенцера.

Все это повлияло и на повседневную жизнь туляков: появилось первое общественное пространство, балы и музыкальные вечера, кино и театры, а еще туляки всерьез занялись разведением голубей. Расскажем обо всем поподробнее.

Кремлевский сквер

На месте Нижнего сада нынешней Казанской набережной в 1837 году стихийно появилось первое общественное пространство в Туле.



Вид Тульского оружейного завода и его набережной. Слева на снимке — фрагмент левого неблагоустроенного берега Упы. Фото 1900-х гг. с сайта «Тула ушедшего века».

До создания парка здесь были торговые ряды, на которых торговали сеном (Сенная площадь) и скотом (Конная площадь). После пожара в 1834 году, когда от рынка ничего не осталось, здесь решили сделать первый в Туле сад для отдыха горожан.

— С работами ускорились в связи с визитом в Тулу цесаревича Александра. Туляки не хотели ударить в грязь лицом перед будущим императором и разбили на месте пожара сад вокруг кремля. Позже в честь императора сад назвали Александровским, — рассказывает Владимир. — У нас любят готовить сюрпризы к приезду высоких гостей. Так случилось и тогда: туляки подумали-подумали и решили посадить с трех сторон пожарища деревья и цветы, разбить дорожки и поставить лавочки. Оформили все великолепно!



Император Александр II. Фото «Тула ушедшего века».

В Кремлевском саду появилось место, в котором проводили концерты всех мастей, а еще дворяне любили здесь поиграть в карты — тогда это был распространенный досуг. Также в тульском саду можно было покататься на лодках по каналу реки Упы.

— В организации сада проявлялась сословность. Это можно увидеть в названии аллей: была Мещанская аллея, Дворянская. А еще в саду была аллея Любви, где гимназисты встречались с девушками. Здесь кипели мексиканские страсти: любовь, измены, ревность и даже попытки самоубийства — чего тут только не было! — рассказывает Владимир.



1949 год. Аллея Кремлевского сада. Фото с сайта «Тула ушедшего века».

Людей побогаче в Кремлевском саду привлекал великолепный ресторан, в котором подавали изысканные блюда. Здесь устроили кегельбан (игра по типу боулинга). А для людей попроще — буфет, в котором продавали в том числе и пиво.

— На тот момент работало несколько пивоварен в городе, — отмечает Владимир. — Тульское пиво было отменным!

Малышня резвилась на детской площадке в саду.



Интересный факт: писатель Глеб Успенский в своих воспоминаниях о Туле тех лет отмечал, что в саду всегда были толпы людей самых разных социальных слоев. Поэтому это место также облюбовали женщины низкой социальной ответственности.

Кстати, связь красных фонарей на Казанской набережной и женщин легкого поведения придумали уже в современности для туристов.

Где появились первые тульские кинотеатры

В этом же Кремлевском саду появился и один из первых синематографов (эта штука — предок современного проектора). Первый публичный просмотр фильмов с синематографа состоялся в августе 1897 года.

Тогда для туляков крутили в основном мелодрамы. Несмотря на скудный выбор фильмов, неискушенные люди все равно ходили и смотрели кино, и такие вечера вызывали бурю впечатлений.

— Кстати, возрастные ограничения на фильмы были уже тогда. Сейчас это просто пометка на экране, а в то время детей просто не пускали на фильмы с ограничением 16+. В основном это были кинокартины с кадрами убийств и насилия. Уже тогда поняли, как такие фильмы могут влиять на детскую психику, — рассказывает Владимир.

Первый кинотеатр в Туле открылся 25 октября 1906 года на улице Киевской, 17 (сейчас проспект Ленина). Назывался он «Художественный». Сегодня на его месте находится торговый центр «Парадиз».

Театр в Туле

Несмотря на то, что первый театр открылся в Туле еще во времена Екатерины II, в 1777 году, туляки пошли в него только спустя практически 150 лет — развлечение это было исключительно для богатых и образованных людей.



В 1912 году был построен Тульский дворянский клуб (нынешняя филармония). Там открыли театр и начали выступать актеры.

— Потрясающий зал наконец-то разрешили посещать не только дворянам, но и всем желающим: обычным рабочим, заводчанам, мелким служащим. Театр стал доступен каждому. Однако рабочих тут появилось немного — уж слишком долго театр был развлечением для знати. Да и вообще, многие из них считали театр занятием бессмысленным и ненужным.

Публика одевалась на спектакли особенно: дамы — в роскошные наряды с бриллиантами, мужчины — в военную форму, — отмечает Владимир.

Тульские балы — танцы для богатых

Тульские балы «родились» в Доме Дворянского собрания — именно здесь проводились самые крупные «вечеринки» тех лет.

— К концу XIX века изменился состав участников бала. Князь Голицын в воспоминаниях писал, что когда он пришёл в Дворянское собрание, он увидел среди девушек несколько дочерей купцов, что было удивительно для того времени, ведь это были танцы для дворян.

Купчихи уже изменились: это не начало XIX века, когда они ходили в русских народных костюмах. Теперь они получали образование, одевались по-европейски, у них было воспитание аристократок. И самое главное — у них были деньги, — продолжает Владимир.



Дом Дворянского собрания в XIX веке. Фото с сайта «Тула ушедшего века».

Обычно бал начинался с полонеза — это демонстрация себя и своего наряда. В «смотре» участвовали женщины: мужчины обычно опаздывали, чтобы не присутствовать на такой демонстрации.



Затем шел вальс. Кстати, в то время этот танец считался слишком интимным — незамужняя девушка и мужчина находились очень близко друг к другу.



Молодежь больше всего любила танцевать кадриль — это был очень энергичный танец. Наконец-то можно было пошевелиться и подвигаться.



Заканчивался бал обычно мазуркой — очень сложный танец, особенно для парней. Им приходилось такие «па» выделывать!



Интересный факт про балы.

— Молодые люди считали, сколько раз они подходили к той или иной девушке. Если кавалер подходил к девушке больше трех раз, это значило, что он имеет на нее виды. Нужно было быть аккуратнее и запоминать, к кому подходишь, — смеется Владимир.

Во что наряжались на балы?

Обязательным атрибутом балов и для мужчин и для женщин были белые перчатки. Их носили еще в средние века во времена эпидемий: люди поняли, что они защищают от всякой заразы. А потом перчатки стали неотъемлемым предметом гардероба и признаком аристократии. Появилось выражение «менять как перчатки», потому что если перчатки пачкались, их не жалели, выбрасывали и надевали новые белоснежные.

— Наш тульский писатель Вересаев писал про свой казус с перчатками. Вечером, натянув их на руки, он обнаружил, что они грязно-желтого цвета. Тогда он взял деньги из копилки и поехал в тульский магазинчик, который был филиалом известного французского универмага. Он купил за 3 рубля белые, мягкие перчатки и с радостью пошел на вечер в гимназию. Тогда считалось моветоном, если ты пришел куда-либо без перчаток, — отмечает Владимир.





Тулячки XIX века наряжались на балы в платья пастельных тонов — сиреневого, зеленоватого, голубого, иногда белого. Фасон должен был быть максимально простым, без особенной пышности.

— У аристократии считалось хорошим тоном, когда твой образ на 5-7 лет отставал от моды. Никаких украшений у девушки не должно было быть — ни бриллиантов, ни золота. Считалось, что лучшее украшение — это молодость и красота. А старшее поколение могло надеть сколько угодно драгоценностей, — объясняет Владимир.

Красота и тогда требовала жертв. Так, именно в то время девушки начали наряжаться в зеленую и темно-розовую ткань — яркий цвет давала краска с мышьяком. Стоит ли говорить, что такая одежда была крайне ядовитой и вызывала жуткое отравление?

Танцы для бедных

Простой тульский люд тоже танцевал. И кажется, их «вечеринки» были куда душевнее и веселее, чем новомодные балы.

— Например, 1 мая рабочие уходили в Тульские засеки на пикник. Здесь раздували самовар, пили чай, пели песни, очень любили частушки, которые тульские женщины придумывали буквально на ходу. И конечно же, здесь были самые разные танцы, — рассказывает Владимир.





Наряды на «недобалах» тоже были куда интереснее. Так, в 70-е годы XIX века было модно устраивать вечеринки в стиле «а-ля рус». А вы не верили, что мода настолько буквально возвращается?

— Моя бабуля была 1900 года рождения. Лет в 15 она выпросила у матери, чтобы та сшила ей русский народный костюм своими руками. Он вышел великолепным! Но не хватало одной маленькой детали — лаптей. Тогда их было сложно раздобыть, но чудо-обувь все же нашли. Вы не представляете, какой фурор произвела тогда бабуля в компании молодежи! — улыбается Владимир.

Туляки и голуби

Туляки в начале XX века были заядлыми голубятниками и птицеловами. Во многих домах вокруг окон были установлены специальные клетки, в которых жили самые разные птицы: щеглы, скворцы и даже снегири.



Увлечение туляков голубями было связано с развитой в те времена голубиной почтой.

— Тогда решили, что во время войны голубиная почта поможет, поэтому было несколько станций, где разводили голубей и учили их летать от одной точки к другой, — объясняет Владимир.

Голубятников называли «лютыми» и «сухими пьяницами» — настолько это было азартное увлечение. Голубятни строили обычно на дровяном сарае. С одной стороны двускатной крыши была сетка, к которой была привязана веревка. Если голубятники видели, что рядом появлялись чужие птицы, их «смешивали» со своими. Для этого нужно было дождаться, когда голуби сядут на крышу, а затем дёрнуть за веревку — сетка накрывала севших голубей.

— Писатель Фролов рассказывал чудовищную историю. Однажды перед свадьбой жених с невестой были уже готовы отправиться на венчание в церковь. Но жених-голубятник увидел в небе чужую стаю. Он быстро выпрыгнул из пролетки (двухместный экипаж. — Прим. авт.), помчался к голубятне и стал размахивать шестом, чтобы «поднять» своих голубей. Стая поднялась и «смешалась» с чужими. Ему осталось только дернуть за веревку. В этот момент невеста прибежала к нему и начала ругаться: «Вася, ну не в такой же день!» Он повернулся и со всего размаха ударил невесту шестом по голове... Через два дня она умерла, — рассказывает Владимир.

А еще туляки вывели особенную породу голубей — тульского турмана. Это были птицы, которые летали со скоростью ветра и «кувыркались» во время полета. Турманы были ярко-коричневого окраса. Так как эти птицы были очень дорогими, некоторые голубятники пытались заработать мошенническим способом — брали обычных птиц и перекрашивали их в коричневый цвет.



Увлечение голубями ушло в историю за ненадобностью, но голубятни в Туле еще можно встретить.







Так, единичные сохранились в частных секторах в Пролетарском и Зареченском районах. Даже есть голубятня в центре Тулы на ул. Советской — Вячеслав Николаевич Жданов разводит голубей уже 70 лет, об этом он рассказывал Myslo.







В связи с перебоями интернета и блокировкой популярных социальных сетей как знать, может быть, мы снова когда-нибудь вернемся к голубиной почте? (Шутка!)