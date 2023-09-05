Тульскому футболу опять сто лет!

Сборная Тулы (в белой форме) только что на стадионе в кремле проиграла сборной Серпухова 2:4. Июль 1927 г.

5 сентября тульский футбол отмечает юбилей — сто лет со дня основания команды. Как же так, спросит продвинутый болельщик, в 2010-м тоже отмечали столетие тульского футбола. Опять сто лет? Давайте разбираться с юбилеями.

Фут, голл и бол

Впервые «Тульская молва» напечатала сообщение о футболе осенью 1908 года. Правда, касалось оно англичан, которые отказались продолжать игры на первый кубок лиги Санкт-Петербурга. Сделали исключение только команде «Виктория», которая по своему составу была преимущественно немецкой. Таким образом, заключал автор заметки, англичане «еще более оттенили свое неприязненное отношение к русским командам».

Но уже следующим летом, 3 июля 1909 года, «Молва» в корреспонденции из Алексина сообщила, что «группа молодежи организовала площадку для футбола. Игра ведется очень оживленно, причем в игре участвуют и юные дачницы». Вот, таким образом, первая историческая дата. Не только упоминания о тульском футболе как таковом, но еще и о тульском женском футболе.

Вообще, Алексин по праву может считаться колыбелью местного футбола. Объяснить это просто: на здешние дачи приезжали самые разные москвичи. Они и театр для дачников организовали с участием известных московских актеров, и к футболу приобщили. В Туле первые футболисты появились только в 1910 году. Об этом можно сказать наверняка. Виктор Покровский, тогда молодой человек пятнадцати лет, рассказывал когда-то автору этого материала, как они, старшеклассники первой казенной гимназии, скинулись на мяч и отправили гонца за покупкой в Москву. В Туле такого товара еще не водилось. Среди пионеров тульского футбола он называл будущего знаменитого тульского врача Дмитрия Робустова, будущего отважного революционера Михаила Сундукова.



Команда «Профинтерн»: А. Геек, Сырейщиков, Мальцев, Пронин, Вармиров, Коротков, ? , ? , ? , Л. Геек, Трунов. 1924 г.

В том же 1910 году директор казенной мужской гимназии В. М. Комарницкий, перед тем как уехать из Тулы, выхлопотал у городского управления разрешение для гимназистов играть в футбол в Белоусовском парке. В подтверждение этого имеется, например, письмо из городской управы, отправленное 27 июня уже 1911 года директору тульского реального училища. В нем городская управа извещала, что ею разрешено реалистам «играть в фут бол и лаун-теннис в городском Белоусовском парке на задней аллее (верхней) к беговому кругу». Футбол в письме написан в два слова — фут и бол.

К тому же 1910 году относится и хорошо известное теперь первое упоминание о футбольном матче в тульской прессе.

«На 27 июня при Петровском заводе (близ ст. „Средняя“) был назначен матч петровской и алексинской команд, по вызову последней. Жюри: В. В. Смидович, В. К. Иванов. Через час пятнадцать минут игры первый голл был пробит алексинцам. Второй голл ознаменовался инцидентом, сорвавшим матч: кто-то из алексинцев необоснованно обиделся на толчок петровца (по условиям толчки допускались), прервал игру и разбил свою партию. Докончить состязание так и не удалось».

Можно предположить, что член жюри В. В. Смидович — отдыхавший на здешних дачах писатель Викентий Викентьевич Вересаев, он же Смидович.

Через несколько дней «Тульская молва» рассказала о том, что «при Петровском заводе (ст. Средняя) состоялся матч петровцев и тульских соколов-гимназистов. Команды оказались приблизительно равными по силам и двухчасовое состязание не привело ни к какому результату. Игра сводилась главным образом к красивой защите. 5 июля сокольская команда отправилась в Алексин-бор на состязание с алексинцами. Результаты 1 и 1, причем первый голл был пробит алексинцам. В общем, алексинская команда слабее сокольской, и относительную неудачу последней можно объяснить, пожалуй, наступившей темнотой: соколам голл был пробит в 9 ч. 10 м. вечера».

Из этой заметки можно сделать два интересных вывода. Во-первых, в обоих случаях играли до темноты (двухчасовое состязание) и физподготовки хватало. И второе — уже тогда придавали значение статистике. Дотошно зафиксировали, во сколько именно пропустили гол сокола.

Вся дореволюционная история тульского футбола свелась в основном к дерби с Алексином, причем на поле соперника. В 1912 году, сообщая об очередном таком поединке, корреспондент пишет уже гол с одним л, а не с двумя, как раньше. А также о том, что матч привлек много публики.

В 1915 году команда дачников из Алексин-бора впервые засобиралась в Тулу. Сообщалось, что «состязание не отменяется ни при какой погоде», а оно все-таки отменилось. Алексинцы вообще не приехали.

В 1913 году — полноценный юбилей, 110 лет назад — зародился футбол в Белеве. Обозреватель местной жизни, писавший в «Тульской молве» заметки под псевдонимом Никс, рассказывал об этом так: «У нас вот и футболисты завелись: за площадью, близ сада, они яростно гоняют мяч, побеждая противников; приобрели даже кубок, который передается победителям. Зачаток очень симпатичный. Часть публики, пришедшая погулять, любуется на заморскую игру — все же развлечение».



Команда «Строитель», только что обыгравшая одноклубников из Москвы. Крайний слева — А. Невинный, дядя знаменитого актера. 1928 или 1929 г.



Что же касается Тулы, то еще в апреле 1911 года «Молва» писала о том, что «игра в футбол нашла себе страстных поклонников среди учащейся молодежи Тулы. Ежедневно вечером в парке можно видеть многочисленные команды учащейся молодежи, играющей в эту игру. Иногда футболистов бывает так много, что им приходится разбиваться на два поля и играть в разных местах парка». А в 1916 году, в разгар мировой войны, газета была менее оптимистична: «Былое увлечение футболом, по-видимому, прошло. В парке теперь как редкость можно увидеть лиц, играющих в футбол, а недавно этой игрой увлекалась почти вся учащаяся молодежь города».

Лучшие спортивные силы Тулы

С переменой общественной жизни футбол стал завоевывать сердца в самых разных уездах губернии. «Коммунар» в 1923 году, хоть и называл иногда местных игроков «гонятелями мяча», констатировал: «Важно отметить, что которая публика, как уверяли, любит только гонки, с интересом смотрела футбольный матч, шедший уже в темноте и последним. Из этого можно вывести, что нельзя пичкать публику одними гонками».

В том году свои команды появились в Узловой, Бобрик-Донском, Алексине, Богородицке, Белеве, Одоеве. В Ефремове было аж четыре команды. В Туле во время матчей на циклодроме публика, воспитанная гонками, следила за игрой из буфета. Активно кушала пирожки, пила кофе. В Богородицке на матчи собиралась со всех окрестных деревень, многие приходили с гармошками. Команда бобриковских рудников, соседей из Епифани и Узловой, как правило обыгрывала. Играла не только в районе рудника, но и по окрестным деревням.

В связи с открытием Всесоюзной сельскохозяйственной выставки в Москве решили провести первый праздник физкультуры СССР. Временный организационный комитет поставил своей задачей придать соревнованиям, в противовес буржуазными «олимпиадам», характер массовый, коллективный, всесторонний. Буржуазные олимпиады писались, конечно, в кавычках, а наши — без. Выставка открылась 19 августа 1923 года на территории будущего Парка культуры и отдыха имени Горького. Спортсмены начали съезжаться в начале сентября.



Команда Тулы, только что проигравшая 1:2 Калуге. Вратарь: Чапкин. Полевые игроки Н. Вялов — знаменитый конькобежец, именно на его коньках устанавливал свои мировые рекорды Е. Гришин, Поляков, Маношин, Белолипецкий, Моисеев, Успенский, Битков, Невинный (на фото написано Нивинный). 1928 г.

В тот же день, 19 августа, в Туле состоялось празднование пятилетнего юбилея Всевобуча и праздник физкультуры, в котором участвовали все спортивные организации города, а также 17-я пехотная школа, оружейно-техническая школа и части допризывников. В одиннадцать утра все прибыли на общий сборный пункт в кремль. Потом провели митинг у ныне снесенного здания губисполкома на ул. Менделеевской и дружными колоннами отправились в месту проведения соревнований — на циклодром. В программе были гимнастика, легкая атлетика, тяжелая атлетика, велосипед, футбол и баскетбол. Публики набралось много. Погода благоприятствовала — ни жарко, ни холодно.

Так началась губернская олимпиада, конечно же, ничего общего не имеющая с олимпиадой «буржуазной». Длилась она три дня. Именно на ней и определялся состав сборной, которой предстояло отправиться в Москву. Особенностью ее стало то, что прошедшие соревнования по легкой атлетике фактически стали первым губернским чемпионатом по этому виду спорта. Командное первенство городов выиграла Тула.



Команда «Профинтерн». 1922 г. Верхний ряд (слева направо): Николай Астафьев, старший брат знаменитого советского гимнаста Бориса Астафьева. Позже он вместе с братом уехал в Москву, где работал преподавателем, Леонид Геек и Евгений Геек, последние двое в этом ряду неопознанные. Средний ряд, полуприсев: Николай Кондратьев и Николай Луканичев, также уехавший в Москву. Нижний ряд: первый — некто, кого запомнили под кличкой «Муха», Вармиров-Назаров вспомнил, что он был арестован в годы ежовщины, посередине — Николай Вармиров-Назаров, потом Анатолий Иконостасов и в белом свитере — Федор Меркулов.

Что касается футбола, в первый день Богородицк со счетом 7:0 обыграл Бобрик-Донской. Потом Ефремов выиграл у Алексина 6:0. Тула победила 1:0 Богородицк. В финал вышли Тула и Ефремов, но его так и не провели. Собирались уже после возвращения с чемпионата СССР, да не собрались.

На совещании по вопросу о посылке футболистов на первенство СССР была собрана команда с пятью запасными, в которую вошли шесть человек из Богородицка, четыре из Ефремова и шесть из Тулы. Всего в Москву делегировали 47 человек, представлявших лучшие спортивные силы губернии: футболисты, легкоатлеты, велосипедисты и мотористы.

Федька рыжий дошел до финала

Праздник физкультуры был открыт парадом всех участников по Красной площади. Тульская команда «Красная кузница» шла со знаменем во главе всех прибывших команд провинций. Ее приветствовали представители московских пролетарских организаций во главе с товарищем Калининым.

На первенстве было представлено 25 губерний, 11 железнодорожных объединений, 10 войсковых единиц, десять вузов и флот. Всего участвовали 2200 спортсменов. Большое количество железнодорожных сборных объяснялось тем, что примерно в те же сроки в Москве проходило первенство железных дорог.

В футбольном турнире заявилось шестнадцать команд. Тулякам досталась в соперники команда Южных железных дорог из Харькова. Мало того, что она приехала позже всех, через два дня после того, как прошли остальные матчи первого этапа, так еще из-за нее пришлось ломать всю последующую сетку. Фактически это была игра четвертьфинала, хотя все остальные команды начали с 1/8. То есть победитель сразу выходил в полуфинал первенства СССР.

Матч Тулы и Харькова состоялся

5 сентября, ровно сто лет назад. Именно этот день и считается теперь днем основания тульской команды.

Игра прошла на стадионе «Русскабель» и завершилась вничью — 0:0. А вот в повторном поединке (серии пенальти тогда не практиковались) харьковская команда победила 3:1. Единственный мяч у туляков забил в конце матча Николай Лапин.

Сборная Тулы играла в таком составе: Постников — Догаев, Бархатинский–Радикорский, капитан команды Четвериков, Пузырев — Андрей Геек, Леонид Геек, Покровский, Лапин, Николаев.



На тульском циклодроме. Опознаны не все. Слева направо. Вверху: М. Алексеев, Ан. Иконостасов, Мих. Иконостасов. Первый ряд: Конст. Постников, Глеб Волков. Внизу: второй слева Геек, Серг. Ананьев, Вас Ананьев, Ник. Пузырев, Меркулов. 1925 г.

Подробности о некоторых членах этой команды имеются.

Константин Постников, защищавший ворота Тулы, был известным конькобежцем. На чемпионате РСФСР 1919 года по сумме многоборья он занял четвертое место. Странно, что такого бегунка команда отрядила на ворота. На этих московских соревнованиях Постников в составе тульской четверки занял третье место в олимпийской эстафете.

Автор единственного гола Николай Лапин играл за команду совработников имени профинтерна. В 1930 году, кстати говоря, за нее выступал будущий Герой Советского Союза, летчик Николай Токарев.

Братья Гееки (в состав не вошел еще один брат — Евгений) были одними из самых заядлых спортсменов Тулы. Самый старший из них, Андрей Геек, первым в Туле пробежал сто метров за двенадцать секунд. Евгений Геек на губернской олимпиаде показал лучшие результаты по прыжкам в длину с разбега и в тройном прыжке. Гееков называли в городе «аптекарские самоработающие». Аптекарские — потому что во времена НЭПа они владели аптекой. В то время у братьев были единственные на всю Тулу настоящие футбольные бутсы. Остальные играли в так называемых чунях, то есть самодельной обуви. В тридцатые Андрей Робертович Геек стал известным спортивным судьей на легкоатлетических и велосипедных соревнованиях.

После поражения от Харькова предполагался утешительный турнир. Но сначала на игру с туляками не явилась команда коммунистического союза молодежи Башкирии из Уфы. А затем и сами туляки не посчитали нужным выходить на игру со сборной ЮВЖД из Воронежа.

Тульская футбольная команда. Начало 1920-х.

Проигнорировав утешительный турнир, туляки в официальном зачете заняли двенадцатое место, однако не согласились с этим. У себя дома они отчитались, что стали пятыми. Логика, по-видимому, была такая: лучшие из непробившихся в полуфинал.

Главный матч турнира, впрочем, не остался без туляков. В составе команды Москвы играл знаменитый Федор Селин, один из лучших футболистов своего времени, любимец трибун. За его рыжий цвет волос болельщики прозвали Селина Червонцем и Федькой рыжим. Впрочем, он и на поле умел удивлять тем, что стелился в подкатах и мог, например, в шпагате смахивать ногой мяч с головы соперника. Хоть и прославился Селин игрой за московские команды, но родился он в Туле, в 1899 году. В 1924-м, кстати, принял участие в первом в истории матче сборной СССР.





Андрей Геек, судья по легкой атлетике и велосипеду, председатель связи военчасти. 24 июля 1934 г.

В финале харьковчане на Селина обиделись, посчитав, что тот играет слишком грубо. В середине первого тайма, когда счет уже был 3:0 в пользу Москвы, капитан железнодорожников Бутенко демонстративно ушел с поля, а за ним потянулись и остальные члены его команды. В итоговый протокол занесли счет 3:0. Бутенко дисквалифицировали на три года, а остальным футболистам из Харькова запретили в 1923 и 1924 годах выступать в любых соревнованиях, проводимых вне пределов своего города.

Так завершился для туляков исторический для них первый чемпионат СССР.