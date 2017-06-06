Плодово-ягодное детство-2

Фото автора и из фотоархива семьи Корчагиных.

Войны «краснокожих»

После выхода на экраны фильмов с Гойко Митичем, мы все буквально заболели «индейством». Строили шалаши-вигвамы, разрисовывали красками лица и, конечно же, мастерили луки. Тетивой, как правило, служила обычная резинка (ее изымали из трусов), стрелами – ровные тонкие ветки.

А сам лук изготовлялся из толстого сука и украшался замысловатым орнаментом, который вырезали перочинными ножичками или бритвенным лезвием. Да и не только луки – простые палки тоже были местом приложения творческого потенциала: теми же приспособлениями вырезали на них пацаны (да и девочки) инициалы, спиралью срезали кору и таскали с собой всё лето, как мечи.

В общем-то, играли в индейцев так же, как в обычную «войнушку», только вместо фашистов были «бледнолицые собаки». Ссадины, полученные в сражениях, лечили подорожником. Кто-то просто смачивал листик слюной и наклеивал на «рану», а кто-то, для пущего эффекта, тщательно его разжевывал.

Старенькая аптекарша (аптека была в соседнем доме) рассказала, что можно вместо подорожника использовать траву «пастушья сумка». Мы, конечно же, воспользовались, и не раз, ее советом: травы этой кругом было полно!

Деньги из листьев, секретики и прочая «милота»

Когда на кустах возле школы созревали белые ягоды (не знаю, как они правильно называются, по-моему «снежные»), мы их обрывали практически полностью. Бросали на асфальт горстями, прыгали сверху, и они как-то так «аппетитно», смачно щелкали под ногами. Зачем мы это делали? Ну, наверное, за тем же, зачем сегодня «хлопаем» воздушные пузырьки на целлофановых упаковках…

А ещё многие любили гербарии собирать. Разные листики-цветочки-травинки высушивали между страниц толстых книг, вклеивали в альбом и под получившейся аппликацией красивым почерком подписывали название растения.

Из репейных цепких соцветий лепили фигурки медвежат, собачек, зайчиков… Иногда «фито-зверушки» достигали гигантских размеров – дармового сырья для их изготовления во дворах и на пустырях хватало! Репейные шарики цепляли на одежду, добиваясь сходства с военной формой (погоны, медали, пуговицы и т. д.). Ими бросали друг в друга, причем, мальчишки норовили попасть девочкам в голову, чтобы те помучились, вытаскивая репешки из длинных волос

Еще одна любимая забава тех лет – стрельба, вернее, плевание из трубочек. Их делали из полых стеблей каких-то растений. Не исключено, что и из борщевика, о ядовитости которого мы тогда и не подозревали. Пульками служили вишневые косточки, рябина, бузина… Плевались друг в друга, в мишени и – потихоньку, из-за кустов – в прохожих…

А какой кайф был мастерить человечков из шишек и желудей. Родители возмущались, когда мы таскали с кухни неиспользованные спички, чтобы ручки-ножки нашим творениям приделать.

Пожалуй, в каждом дворе с ранеей весны начинали работать свои «магазины», в которых роль продуктов и денег выполняли растения. Например, одуванчиковые бутоны были «огурцами», одуванчиковые стебли – «макаронами»... Взвешивали товар на весах из дощечки, положенной на камешек, а расплачивались за него листьями от акации (мелочь) сирени (рубли). Иногда на листьях острой веточкой даже цифры ухитрялись писать «1 р.», «20 к.» и т. п.

Ну и, конечно же, делали «секретики». Выкапывали где-нибудь в укромном месте маленькую ямку и укладывали в нее красивые цветы, бусинки, «золотки» от конфет и т. п. Сверху все это прикрывалось стеклышком, присыпалось землей и травкой. Показывали свои клады только надежным подружкам и друзьям, потому что посторонние могли все разорить и утащить «драгоценности». Или просто из вредности, или чтобы аккуратненько уложить их в свои «секретики».