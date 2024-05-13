Наглядная агитация времен СССР

«Быстрее! Выше! Сильнее!»

В СССР плакаты и лозунги мотивировали, агитировали, рекламировали, высмеивали пороки и подсказывали верный выход из сложных ситуаций. Советским людям всегда помогал ориентироваться в жизни и в быту какой-нибудь плакат или лозунг, на худой конец – пояснительная табличка или план-схема.

Полезная визуализация сопровождала нас всегда – от философ­ско-безысходной таблички над дверью с надписью «Выхода нет» до оптимистического плаката с изображением Ильича, который был рандомно распределен по всем областным дорогам. Так что в любой поездке отрадно было знать, что «верной дорогой ищете, товарищи!».

…1980 год. Я этого времени, конечно, не помню, но снимок той поры до сих пор хранится в нашем семейном альбоме. Одна из первых детских фотографий сделана на фоне олимпийского плаката, который висел в те годы у нас дома. Бодрый олимпиец несет огонь, а плакат призывает быть «Быстрее! Выше! Сильнее!». Этот знакомый буквально с пеленок плакат не раз потом видел на школьных уроках физкультуры, на районных спортивных соревнованиях, на Центральном стадионе и много где еще – и он действительно мотивировал, помогал улучшить результат.

Часто плакаты и лозунги были смешными или двусмысленными. Например, такой столов­ский шедевр, как табличка «Пальцами, яйцами в соль не макать!», всегда вызывал улыбку! Здесь же, в школьной столовке, была и другая забавная надпись: «Каждую крошку – в ладошку!»

«Наша сила – в плавках!»

Вспоминает Александр Созин, 71 год, пенсионер, в молодости работавший художником-оформителем.

Александр Созин – Друзья рассказывали случай из студенческой жизни: у них в группе был студент по фамилии Поель. И однажды они перерисовали табличку в столовой специально для него: вместо «Поел – убери посуду!» стало «Поель, убери посуду!». Администрации не нравилось, что в общественном туалете мужчины тушат сигареты прямо в писсуарах. И тогда над ними повесили плакат: «Пожалуйста, не бросайте окурки в писсуар – их очень сложно раскуривать!»



В советские годы, бывало, наглядной агитацией могли прикрыть то, что не должно было увидеть руководство. В семидесятых на «Чермете» открывали новый цех, и туда с визитом должен был заехать член Политбюро ЦК КПСС Михаил Соломенцев. Пролетар­ский район убирали, асфальтировали. А на въезде – неприглядный частный сектор! Было решено прикрыть его общим забором: за ночь жители убрали свои покосившиеся заборчики, а «лишнюю» землю вскопали.

А чтобы не было видно недостроя, который был между частными домами и магазином, на бугор установили огромный земной шар, серп и молот, а также громадные буквы: «СССР – оплот мира!». Въезд в район оборудовали очень красочно, но любовались им только туляки: член политбюро решил сократить путь до завода, и его кортеж направился в объезд, по Новомосковскому шоссе.

Молодой художник-оформитель рисовал по заданию руководства агитационные плакаты с лозунгами: «Партия сказала – надо, комсомол ответил – есть!», «Партия – наш рулевой!» и т. д.

– За время работы художником-оформителем ни разу не сталкивался ни с лозунгом, ни с плакатом «Сталевары! Наша сила – в плавках!». Зато слышал множество анекдотов, которые люди сочиняли под каждый съезд партии. Как про плавки сталеварам, шахтерам предлагался шутливый лозунг «Всех коммунистов – под землю!», а работникам транспорта – «Всем пассажирам – по мягкому месту!». Победителям этого шутейного «соцсоревнования» народный фольклор обещал путешествие по «ленинским местам» – то есть по тюрьмам и ссылкам.

Когда плакаты «приходят» сами

Вспоминает Игорь Королев, 47 лет, дизайнер.

Игорь Королев – В середине восьмидесятых мне с моим дедушкой посчастливилось побывать в парке Горького, где проходили какие-то мероприятия Всемирного фестиваля молодежи. Улыбчивый студент (скорее всего, из союзной республики) раздавал красочные плакаты фестиваля и приговаривал: «Плакаты фестиваля продаются бесплатно!» На замечания прохожих, которые говорили ему, что «продаваться бесплатно» не может ни один товар, юноша улыбался еще шире и продолжал раздавать плакаты. Я взял сразу два: один себе, а второй – дедушке!

А еще среди пацанов, живущих по дворе, в то время была очень популярна игра в рыцарей.

– Неподалеку был стенд, на котором постоянно меняли плакаты – качественные, на основе плотного многослойного картона, а иногда и фанеры. Отслужившие свое плакаты снимали и складывали здесь же, неподалеку, и ребята из двора делали из них щиты. И Вовка, мой знакомый, однажды подарил мне свою надоевшую «амуницию» – щит из этого картона и меч, сделанный из бамбуковой лыжной палки. Стоит ли говорить, что я совсем скоро стал одним из главных «рыцарей квадратного двора», который в состоянии бросить вызов трем-четырем своим друзьям по этой увлекательной игре?..