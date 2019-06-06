Жизнь и приключения памятника Пушкину в Туле

Это место в городе называли еще Детским садом. 1910 г. Фото из архива Александра Наумова.

Когда-то Тула стала одним из первых городов России, где в честь столетия поэта, которое с размахом отмечалось в стране, был установлен памятник А. С. Пушкину .

6 июня — 220 лет со дня рождения «нашего всего».

Братья-близнецы Пушкины

Инициатором подготовки к столетнему юбилею Пушкина в Туле стал гласный городской Думы Андрей Андреевич Любомудров. В заявлении в городскую комиссию «О пользах и нуждах общественных» он предложил обсудить формы участия Думы в праздновании юбилея, а одну из улиц назвать Пушкинской. В числе прочих мероприятий Дума приняла решение об установке в городском Детском саду бюста Пушкина. На организацию праздника и установку бюста выделили 1000 рублей, а недостающие средства собирали всем миром. В «Тульском листке объявлений» сообщили о приеме пожертвований на памятник поэту.

Изготовление памятника заказали академику Петербургской академии художеств Роберту Баху. Помимо тульского бюста поэта Бах получил известность как автор памятника молодому Пушкину в Лицейском саду Царского Села, в котором изобразил героя сидящим на скамейке и сочиняющим стихи. Причем из всех предложенных вариантов проект Баха выбрал лично Николай II. Этот памятник был установлен в том же пушкинском 1899 году. Ну и конечно, для Тулы Бах особенно примечателен тем, что он еще и автор памятника Петру Первому на оружейном заводе.

У тульского бюста Пушкина есть и близнец — Роберт Бах изготовил двух одинаковых Александров Сергеевичей. Один оказался в Туле, а другой уехал в Киев — он был заказан на средства преподавателей и воспитанников 5-й Киево-Печерской гимназии, о чем свидетельствует надпись на постаменте золотыми буквами: «Александру Сергеевичу Пушкину Киево-Печерская гимназия. 1799. 26 мая 1899». От тульского собрата этот Пушкин отличается постаментом в виде шестигранной 2,5-метровой колонны из черного камня с серой мраморной базой и капителью. Всех своих Пушкиных Роберт Бах лепил по посмертной маске поэта, так что, любуясь нашим Александром Сергеевичем, можно представить, каким он был в жизни.



Начало ХХ века. Сразу за бюстом виден дом, в котором жил легендарный конструктор трёхлинейки Сергей Иванович Мосин.

Заказ на изготовление бюста из оксидированной бронзы был сделан фабрике К. Берто в Санкт-Петербурге, работы которой были отмечены золотыми медалями Всемирной выставки в Париже 1889 года и Всероссийской выставки в Нижнем Новгороде 1896 года. О чем свидетельствует и надпись на памятнике: «Отлито К. Берто Санкт-Петербург 1899». Эта фабрика считалась лучшим литейным производством для такого рода работ.

Похищение поэта

Торжественная церемония открытия памятника Пушкину прошла 27 мая 1899 года в существующем тогда Английском саду и стала частью запланированных городских торжественных мероприятий.

По старому стилю Пушкин родился 26 мая, но в тот день открыть памятник оказалось никак невозможно — его похитили поклонники творчества поэта. Новый бюст стал символом празднования столетия поэта в Козловке около Ясной Поляны, в котором участвовали старшеклассники гимназий, студенты, интеллигенция, а также некоторые рабочие, которые позже будут известны как активисты местного социал-демократического движения.

А. Фролов с воодушевлением описывал гуляньев книге «О былом и пережитом».

«Когда подкатили к станции, собравшиеся крестьяне приняли знамена за хоругви, а всех приехавших — за крестный ход во главе с архиереем. Очень добросовестно крестились и не сомневались, что всё это празднество — нечто церковное. Выстроившись рядами, … высоко подняли знамена в честь Пушкина, поставили его бюст в середине шествия на носилки, возложили ему на голову красивый венок из живых цветов и, хватив тысячью голосов специально написанную для этого песню, двинулись в имение Толстого».

До Толстого, правда, не дошли, остановились в лесочке. Там читали стихи, разыгрывали сценки из произведений Пушкина. В общем-то, никакой революции, достаточно всё чинно.

«Все пришли к месту настоящего празднества, в лес, где была устроена сцена, трибуны и поставлены столы для угощения».

Пушкинофилов в конце концов разогнали, знамена и бюст отобрали, но никого не арестовали: книголюбы, что с них возьмешь!



В политическом отчете Тульской губернии за 1899 год, правда, значилось:

«Гулянию был придан явно демонстративный характер: произносились речи, посвященные памяти поэта, с выделением и произнесением известных стихотворений, в которых поэт касается уничтожения рабства, и т. д. ».

Предполагалось, что в день рождения поэта 26 мая учащиеся присутствовали бы в храмах на литургии и панихиде по Александру Сергеевичу Пушкину, а затем отправились бы по училищам.

«Здесь они произносят стихотворения из произведений Пушкина или читают статьи из этих произведений».

На два часа дня было намечено шествие учащихся школ от кремля в Петровский парк, где предполагалось исполнить кантату в честь поэта и посадить дуб в память о его 100-летнем юбилее. Правда, в программу празднования вмешалась дождливая погода, и шествие было отменено.

Дуб позже всё-таки посадили. И он прожил до семидесятых годов прошлого века, потом неожиданно стал усыхать, и его пришлось выкорчевать.

К подножию памятника Пушкину в день его открытия было уложено море цветов — от благородных роз до скромных медуниц, которые собирали по подлескам гимназисты.



На постаменте значились всего лишь три строки:

А. С. Пушкин

Тула

1799 — 1899



Также к этому дню было изготовлено десять досок с надписью «Ул. Пушкинская». Улицу только-только переименовали в честь столетия писателя. По обеим сторонам Киевской (ныне пр. Ленина), в месте пересечения ее с Пушкинской, установили щиты с объяснением, почему эта улица называется именно так.

Несмотря на дождь, празднества продолжались до вечера. А вскоре Пушкина опять украли у горожан. Вернее, скрыли — постамент с памятником зачем-то обшили досками, и в таком виде он простоял довольно долго.

«Тульские губернские ведомости» писали 23 мая 1901 года.

«Чем провинился поэт перед городской управой, почему постигла его такая суровая кара, как заключение его бюста у всех на виду в позорный карцер, совсем непонятно. Но, надо полагать, что вина была нешуточная, ибо в заключении он томился почти год, и будка успела даже покачнуться».



60-е годы прошлого века. На заднем фоне – строительство здания драмтеатра. Фото из коллекции Михаила Тенцера.

Новые приключения

Первоначально бронзового Пушкина установили совсем не там, где его привыкли теперь видеть, а по другую сторону Киевской улицы — примерно на месте драмтеатра. Через забор за садиком был дом, в котором жил знаменитый конструктор трёхлинейки Сергей Иванович Мосин, его крыша и сейчас видна на старых снимках с пушкинским бюстом. Дом не сохранился, о нем теперь напоминает лишь памятная стела, установленная слева от входа в театр.

Английский — Детский — Пушкинский сад был любимым местом отдыха туляков и игр местной детворы. На территории сада в 1908 году посадили большое количество деревьев. Сад охранялся сторожем, для которого имелась специальная отапливаемая будка. В 30-е годы в Пушкинском саду стояло внушительное здание читальни клуба строителей, в которой «после рабочего дня за газетами и книгами любимых советских писателей отдыхали строители».

Впервые идея убрать памятник из Пушкинского сада прозвучала в начале апреля 1951 года на совещании об изготовлении и открытии в Туле памятника В. В. Вересаеву . Тогда решили отлить бронзовый монумент писателю-земляку в 1952 году и установить его именно в Пушкинском саду, другого места во всем городе не сыскалось. А Пушкина переселить в Гоголевский сквер напротив, разбитый к пятидесятилетию со дня смерти Н. В. Гоголя по другую сторону от Киевской. Судьба не захотела сталкивать лбами двух классиков, и к 1952 году памятник Вересаеву так и не отлили. Он был установлен лишь в 1958-м, у входа в Белоусовский парк.

В 1950-х годах от Пушкинского сада отрезали значительный кусок — под новый кинотеатр «Центральный». А в шестидесятых сад и вовсе ликвидировали. На его месте начали строить драматический театр. И тут начались новые приключения Пушкина в Туле. Строительство театра имени Горького символически стартовало с демонтажа памятника Пушкину. После чего Александр Сергеевич исчез в неизвестном направлении. Стройка, как водится, затянулась, и о памятнике забылось.

Как вдруг летом 1970 года о нем вспомнил туляк И. Орлов. Перебирая свой личный фотоархив, он наткнулся на фото памятника поэту, сделанное им в 1920 году. Эту фотографию он отправил в редакцию газеты «Коммунар», сопроводив всего лишь одной подписью:

«Куда дели памятник поэту?»

В этой фразе, конечно, просится через запятую еще и слово «сволочи», но оно между строк читалось и без того. Редакция переслала письмо в отдел культуры горисполкома и в областную организацию Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.

Тут еще выяснилось, что постамент памятника вообще валяется за Успенским собором в кремле в груде строительного мусора, а мраморные ступени, на которых он стоял, утеряны безвозвратно. Сам бюст хранился в помещении производственной группы по охране и эксплуатации памятников истории и культуры при областном управлении культуры.



Неработающий фонтан в Гоголевском сквере, на место которого перенесли памятник А. С. Пушкину. Фото Юрия Жукова.

Возмущенным горожанам спешно пообещали, что памятник будет возвращен городу в первом полугодии следующего года. Правда, он был установлен на месте давно не работающего фонтана лишь в ноябре 1971-го. Разумеется, не в полном варианте. Когда-то Пушкин стоял на мраморной площадке, по которой с четырех сторон шла к памятнику лестница из трех ступеней, и был огражден кованой цепью на металлических столбах. Цепи потеряли еще раньше — к 1954 году по четырем углам стояли только каменные тумбы.

Интересно, что новый сквер даже с памятником Пушкину еще долго назывался Гоголевским. С 1978 года, чтобы облагородить внешний облик великого классика, памятник стали красить черной краской, и делали это целых двадцать лет. Лишь к 200-летию поэта, в 1999 году, памятник очистили от многолетних слоев краски. А в 1986 году памятник обрел свой исторический вид — ему вернули и цепи, и мраморные ступеньки.