Какими были посылки из СССР

На фото – Рабочее место оператора по приёму посылок и бандеролей

Сегодня предлагаю вспомнить, как советские люди отправляли друг другу посылки, что укладывали, запаковывали и с любовью присылали из разных уголков страны.

Подарок почтой

Чем хороши праздники? Тем, что приносят с собой позитивное настроение, вкусное угощение и подарки! В советское время для того, чтобы передать подарок друзьям и родным, живущим в других городах и республиках, люди использовали почту. Именно там происходил волнительный и радостный процесс отправки и получения посылок…

Собирали посылку не один день, а постепенно, ведь хотелось отправить родным людям лучшее, а оно, как правило, являлось дефицитом. Но помимо редких товаров, которые «доставали по блату» или покупали в магазине, выстояв длинные очереди, люди делились самодельными деликатесами и местными «специалитетами».

С Дальнего Востока, например, слали кедровые орехи и шишки, облепиховое варенье, рыбий жир, вяленую оленину и рыбу; из Белоруссии — трикотаж, сушёные грибы, домашнюю колбасу; из республик Прибалтики — ликёры, рыбные консервы (шпроты), парфюмерию и косметику, конфеты, жвачку, ткани, полотенца; из Средней Азии — сухофрукты, орехи, айву, вяленое мясо, яблоки сорта Апорт (Алма-Ата); с Украины — подсолнечное масло, семечки, сало, колбасы… Бабушки и мамы, живущие в разных уголках страны, отправляли детям и внукам тёплые носки, варежки, свитера и шапочки, связанные из овечьей, верблюжьей и даже собачьей шерсти! Последнюю вычёсывали с домашних любимцев — колли, чау-чау и т. п.

…Варенье в стеклянных банках не всегда доходило в целости и сохранности — хрупкая тара разбивалась в пути. К тому же она забирала на себя вес, а он был лимитирован — 8 кг в посылке, не больше. Народ придумал, как решить проблему, — варенье отправляли, налив его в целлофановые пакеты (они тогда были гораздо плотнее нынешних). Или пересыпали банки крупой, семечками, фасолью, конфетами и т. п.

Поверх всего в посылке обычно лежал листок бумаги с описью содержимого, новостями и приветами от близких…

Да, чуть не забыла: из Тулы в разные уголки страны по суше, воде и воздуху разлетались наши фирменные «визитки» — печатные пряники, дивные конфеты суфле фабрики «Ясная Поляна», гармоники и самовары.

Почтовые ароматы

Помню, какой радостью было найти в почтовом ящике посылочное извещение и потом с дедом идти в отделение связи № 18 — оно находилось рядышком, на первом этаже дома, стоящего на углу нашей улицы имени Клюева и Циолковского. В небольшом зальчике пахло расплавленным сургучом, и этот запах нам с сестрой очень нравился — он как бы предвкушал встречу с чудом по имени «гостинцы».

Сургуч находился в кастрюльке, которая стояла на электроплитке в уголке, на табурете. В него работница почты обмакивала деревянную палочку и наносила сургучные «кляксы» поверх бечёвок, которыми была перевязана посылка.

Когда вязкая масса начинала остывать, почтальон ставил на неё специальную печать.

Кстати говоря, сургуч с присланных посылок можно было отковырять с коробки или мешка и сдать на почту для переплавки и дальнейшего использования. Но я не помню, чтобы в нашей семье так делали. Зато помню, что в детских играх коричневые твёрдые кусочки сургуча исполняли роль «шоколада».

Сургуч (тюрк.) — окрашенная плавкая смесь, состоящая из твёрдых смол и наполнителей, которую применяют для нанесения рельефных печатей на почтовые отправления (письма, бандероли, посылки и др.).

Фанерные «ларцы», чернильные автографы

Мягкие вещи — одежду, одеяла, пледы и пр. — пересылали в самодельных мешках из светлой хлопчатобумажной ткани или в обычных плотных наволочках. Отправитель аккуратненько их зашивал, а получатель не менее аккуратно распарывал швы: упаковку можно было использовать ещё не раз. Правда, для этого следовало начисто уничтожить написанный на ней адрес. С этой целью мешки кипятили, отбеливали.

Для всего остального существовали специальные ящики. Их нередко сколачивали школьники на уроках труда или рукастые мужики, которые потом продавали свои изделия почте. Были ящики до середины 70-х фанерными, потом к ним добавились более современные, из оргалита (ДВП)… Фанерные были практичнее — во-первых, лёгкие, а во-вторых, с их крышек лучше соскабливался ножом или наждаком адрес. Поэтому они использовались многократно. А с оргалитовых после двух процедур крышка приходила в негодность.

Адрес наносили чернильным карандашом, смачивая грифель слюной. Помню, что он был горький, а кончик языка в итоге становился фиолетовым. Надпись делали иногда с двух сторон крышки — с одной отправителя, с другой получателя. Таким образом, один и тот же ящик мог неоднократно ходить туда и обратно, надо было лишь перевернуть крышку. Ещё — помню — украшали посылки поздравительными открытками, наклеивая их по бокам…

Напоследок хочу заметить, что услуги почтовой связи до середины 80-х обходились советским гражданам совсем недорого, отправить посылку, бандероль или заказное письмо в любой конец Союза могли все желающие. И ещё одна характерная «чёрточка» того времени: посылки на почте принимали закрытыми. Потому что время было спокойное: жестокие террористы упоминались исключительно в новостях из-за рубежа, о возможности распространения по почте смертоносных вирусов и бактерий речи вообще не велось! Не шучу.

…В кладовке на полке до сих пор хранится фанерный посылочный ящик, обитый деревянными уголками. В нём собраны старые ёлочные игрушки, которые всегда вешаю на новогоднюю ёлку. С двух сторон крышки — адреса, написанные от руки химическим карандашом. И отправителя, и адресата давно нет, а память о них осталась…

