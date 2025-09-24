  1. Моя Слобода
Хорошее дело браком не назовут! Какими были свадьбы 70-80-х
Кадр из комедии Леонида Гайдая «Не может быть» (1975 г.).

Хорошее дело браком не назовут! Какими были свадьбы 70-80-х

В период становления СССР брак считался буржуазным пережитком и мещан­ством, приветствовалась свободная любовь. Свадебные торжества и бракосочетания в загсе в СССР стали популярными гораздо позже.

«Мы наш, мы новый мир построим!»

В самом начале истории СССР советское государство не сильно настаивало на том, чтобы граждане и гражданки связывали себя узами брака. Свадьба и все, что было с ней связано, считалось мещанством. Тем более что брак в нашей стране исторически был связан с церковным обрядом венчания. Комсомолка в белом подвенечном платье — у истинных «строительниц коммунизма» невеста становилась образом чуть ли не классового врага.

Советская власть, которая после революции призывала всех женщин «союза совет­ских» смелее освобождаться от семейных оков, в послевоенные годы стала исправлять свои ошибки. Отделы регистрации актов гражданского состояния призывали граждан активнее создавать социали­стические «ячейки общества». 

«Тили-тили-тесто — жених и невеста!»

Уже в пятидесятые на радость всем брачующимся распахнул свои двери первый Дворец бракосочетаний, расположенный в культурной столице СССР Ленинграде. Постепенно жениться и играть свадьбу стало не только почти обязательным, но и модным увлекательным занятием среди прогрессивной молодежи. Советских мальчишек с детства приучали быть женихами и смотреть на девочек не иначе как на потенциальных невест.

О том, какими были бракосочетания в конце семидесятых — начале восьмидесятых, рассказывает туляк Георгий Готесман:

Георгий Готесман

— В то время заявления на регистрацию брака подавались в Центральном городском загсе, располагавшемся на первом этаже жилого дома на проспекте Ленина, в районе пересечения с улицей Первомайской.

Молодые люди, надумавшие зарегистрировать отношения, должны были вписать по одному свидетелю с каждой из сторон (обычно это были подруга невесты и друг жениха). Но расписывали не сразу — на раздумья и проверку чувств потенциальным молодоженам отводилось два месяца. Вдруг кто-то раздумает — такие случаи тоже бывали.

— Также жениху и невесте выдавали приглашения в специализированный «Салон для новобрачных», который в то время располагался на Красноармейском проспекте, напротив кинотеатра «Октябрь». На специальные купоны в салоне, как предполагалось, можно было купить все необходимое для невесты и жениха. Но дефицит был и здесь: кроме золотых обручальных колец за полцены, ничего стоящего в этом довольно большом салоне-магазине обычно не было — костюм, обувь и модную модель свадебного платья приходилось искать или шить в ателье.

13.jpgКадр из «Москва слезам не верит» (1979 г.).

«Белое платье, белая фата»

И вот, когда заявление подано, свидетели найдены, на купоны в салоне приобретены необходимые вещи, молодые и их родители могли заняться непо­средственной организацией свадьбы.

— Молодым надо было на чем-то ездить — обычно заказывали от двух до пяти машин в таксопарке, особым шиком считались автомобили одного цвета (черные или белые) модели ГАЗ-24.

По рассказам очевидцев, в столице в те годы богатые партийные или актерские свадьбы катались в основном на «Чайках» или даже номенклатурных автомобилях марки ЗИЛ. И в Москве и в Туле автомобили украшали по свадебной моде тех лет: разноцветные широкие атласные ленты на капоте, два золотых кольца с колокольчиками на крыше и кукла-невеста в белом платье, закрепленная на бампере.

— Фотографа, снимавшего момент регистрации брака, обычно заказывали в загсе. Он стоил довольно дорого, поэтому многие молодые предпочитали приглашать на свадьбу друзей-фотографов, которых в то время было немало. Фотографии, сделанные фотографами из загса, были выставлены в его стеклянных витринах — так, чтобы идущие мимо по проспекту туляки могли оценить работу фотохудожников (и, вероятно, представить себя в роли молодоженов).

После излюбленного в те годы маршрута молодоженов (загс — Вечный огонь — Ясная Поляна) кортеж подъезжал к кафе, в котором планировалось само торжество.

— Средней свадьбой тогда считалось мероприятие на 30-50 гостей. Бюджетно отпраздновать бракосочетание можно было в кафе, ну, а особым шиком считалась свадьба в ресторане. Гостей приглашали лично или телеграфом — те, кто не мог приехать, присылали по­здравительные телеграммы, а иногда — денежные переводы. Те гости, которые приходили на торжество, в основном дарили сервизы, наборы столового мельхиора, постельное белье и т. д. Иногда свадьбу праздновали по три дня: в первый день — в кафе, со всеми гостями, во второй день — дома, только с родственниками, а на третий день — на работе, с коллегами. Поэтому оставшиеся продукты, банкетные блюда и напитки после первого дня не стеснялись забирать с собой, для второго дня. Часто на свадьбах тех лет играл живой вокально-ин­струментальный ансамбль — как правило, музыканты исполняли отечественные эстрадные композиции.

Только цифры

70 миллионов семей насчитывалось в СССР по состоянию на 1985 год.

2,7 миллиона новых семей в год составляла динамика прироста супружеских пар в восьмидесятые.

Знаете ли вы, что…

…первый в СССР Дворец бракосочетаний открылся в 1959 году в Ленинграде;
…по закону 1926 года статус мужа и жены не требовал обязательного закрепления в загсе, достаточно было рассказать об отношениях окружающим, а для развода достаточно было объявления в газете;
…вплоть до начала шестидесятых невесты выходили замуж в платьях любых цветов, кроме белого, — белый цвет считался непрактичным, а потому не пользовался успехом.

Как регистрировали брак в СССР

Для того чтобы брак считался заключенным официально, регистратор должна была произнести вслух официально утвержденную фразу:
«Именем Закона Союза Советских Социалистических Республик подтверждается взаимное проявление воли граждан (назывались фамилии, имена и отчества невесты и жениха) к совместной семейной жизни. Утверждается взаимное проявление воли супругов носить общую фамилию (называлась фамилия). Отныне вы — муж и жена, основоположники новой семьи и продолжатели своего рода во имя блага государства, личного счастья, бессмертия совет­ского народа».
 

Автор:
вчера, в 14:56 +11
Событие
свадьбыностальгия
Детский экстрим в СССР: как это было
Детский экстрим в СССР: как это было
