Детский экстрим в СССР: как это было

После выхода фильма «Гостья из будущего» дети забирались в подвалы домов - проверить, нет ли там машины времени?

«Улыбнитесь, каскадеры!»

«…Ведь опасность – это все-таки пустяк!» – спели в 1983 году динамичную песню про рисковых и отважных парней-кинодублеров музыканты из культовой группы «Земляне». В те годы в жизни маленьких строителей социализма практически не было места риску, опасности и адреналину – а нам всего этого очень сильно хотелось.

…1988 год. Наконец-то суббота, Центральный парк культуры и отдыха! Сначала щекочем нервы на колесе обозрения – тогда деревья были намного ниже, да и статичные кабинки можно было раскручивать вокруг своей оси. Сразу после этого, не приходя в сознание, – тир, сеанс катания на машинках автодрома со столк­новениями, искрами и запахом жженой резины. Карусель «Ветерок», снова автодром и зал с автоматами… С завистью гляжу на взрослых ребят, которые подлетают к небу на качелях-лодках и шумно лязгают металлическими «клетками» – мне туда еще рано…

…Если везло – такое путешествие ждало меня раз в месяц и только летом! В поисках адреналина мы с друзьями устраивали парк аттракционов у себя во дворе: катались на «бревне» (так, что оно чуть ли не в небо улетало!), крутили «солнышко» на качелях и взбирались на скорость по металлическим цепям подвесной лестницы.

Одним словом, искали экстрим везде – даже там, где его не было.

Ездили на завод цветных металлов («цветнуху») за медными плевательными трубками, гольдами и свинцом, рискуя жизнью и здоровьем; за плиточками на завод крупных деталей, преодолевая крутую насыпь с вагонетками, сливающими раскаленный шлак… Бегали прямо под работающим магнитным краном. А когда замечали рабочие – сматывались от них на великах, чтобы потом обсуждать эти городские приключения с такими же, как и мы, любителями пощекотать нервы.

«Я буду долго гнать велосипед…»

Свой детский экстрим вспоминает тулячка Светлана Колоскова, 42 года, фотограф:

Светлана Колоскова – Мне было около десяти лет, и у меня был велосипед. У него не было какого-то определенного названия, поскольку он был собран моим папой из разных велосипедов. Вроде как покрашен он был в голубой цвет, с багажником и рамой – такой высоченной, что я поначалу едва доставала ногами до педалей. На лето мы уезжали к моей бабушке в поселок Дубна Тульской области, где меня уже ждал мой велик, – все наши приключения начинались именно там! По асфальтированным дорогам поселка, а также по полям и лугам я каталась вместе со своей подружкой, у которой был обычный девчачий велик. Мы тогда много ездили, и со временем мне захотелось чего-то большего, чем просто крутить педали. Надо было как-то развлекать себя, поэтому я отпускала руль и ездила без рук.

- С каждым разом это получалось все лучше и лучше, я приловчилась, параллельно что-то рассказывала подруге. А потом осмелела настолько, что и показывала в процессе езды что-то руками… Помню только свою фразу: «…Вот такие ушки!» – и с этими словами я на полном ходу съехала с ровной дороги прямиком в крутой овраг, в котором вдобавок ко всему было полным-полно крапивы! В итоге я – с ушибами, со стесанными до крови коленками… Зато подробности своего первого в жизни «дорожно-транспортного происшествия» прекрасно помню и сейчас. С тех пор экспериментировать с великом я перестала. Зимой я стоя каталась с довольно опасных ледяных горок, летом прыгала с моста в воду и купалась в грозу с дождем, когда даже под водой был слышен шум капель и гром. Тяга к экстриму во мне живет до сих пор, я себя не ограничиваю: катаюсь на сноуборде и сапе, прыгала с 4000 метров с парашютом (в тандеме) и с моста 207 метров в сочинском Скайпарке… Одним словом, экстрим с детства со мной!

Стройки и заброшки – друзья пионера-экстремала

Вспоминает Илья Кравец, 45 лет:

Илья Кравец – В конце восьмидесятых в тульском Заречье еще шло строительство – возводили новые дома, школы и детские садики, объекты ЖКХ – такие, например, как котельная на улице Фрунзе. В 1985 году по Центральному телевидению как раз начали транслировать детский научно-фантастический телевизионный фильм «Гостья из будущего», снятый по повести писателя-фантаста Кира Булычева «Сто лет тому вперед». В фильме простой советский пионер Коля Герасимов находит в подвале заброшенного дома машину времени и отправляется в будущее. У школьников, как сказали бы сейчас, моментально появился запрос на подобные приключения – всевозможные стройки, заброшки и похожие места внезапно стали пользоваться по­пулярностью у ребят и девчонок.

- Нас буквально магнитом притягивало на подобные локации – в основном это были стройки. Мы мечтали залезть на трубу котельной, которую в те годы строили неподалеку от нашего дома (до этого, слава богу, не дошло!). Искали подземные ходы и коммуникации на территории, и однажды нас поймал один из строителей – прочел лекцию и в наказание заставил отжиматься. А еще рядом с домом строили детский садик. Детьми мы с пацанами и особо смелыми девчонками любили прыгать из окон строящегося здания на мешки со стекловатой – было очень весело, даже несмотря на то, что все мы после этого отчаянно чесались! Ну и конечно, мы облазили все окрестные подвалы – трубы, комары и темнота почему-то были очень заманчивы!

Собственные велосипеды берегли, и экстремально в те годы ездили единицы.

– Зато многие из нас делали самодвижущиеся (под горку) платформы, сбитые из фанеры и досок. Вместо колес к ним приделывали подшипники – скатиться на такой платформе по наклонному участку ровного асфальта под смех и улюлюканье пацанов из двора считалось лучшим коллективным экстримом!

С пацаном, чья бабушка работала на каком-то заводе и могла достать подшипники, мы старались не ссориться – ведь он обеспечивал друзей необходимыми металлическими «колесами». Было очень весело и шумно, когда мы всей ватагой вываливались на наш «проспект» – катались, врезались, переворачивались и даже порой получали травмы. Ломал санки на обрывах на прудах по соседству, катался вместе с пацанами на платформах наперегонки…

Мой детский экстрим закончился в начале девяностых, когда мы играли на насосной станции. Я тогда неудачно упал, сильно ушиб ногу – моим друзьям пришлось даже нести меня на руках до дома… Нам совершенно нечем было заняться! А здесь хотя бы вырабатывался адреналин, незабываемые (сколько лет прошло!) эмоции.

И еще, наверное, сыграла роль тяга к изучению места, в котором мы жили – дет­ское любопытство, интерес к устройству индустриального ландшафта вокруг нас. Посмотреть, поузнавать, побояться и затем с гордостью поделиться всеми этими ощущениями с товарищами – такое желание возникало в дет­стве у каждого из нас.

Только цифры

22% – такой была доля детей и подрост­ков от общего числа погибших в РСФР, причиной смерти которых послужили травмы (по данным Минздрава за 1970-1981 гг).

1/3 всех проблем со здоровьем у советских детей, по статистике, возникало по причине травм.

