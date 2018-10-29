В какие музеи туляки могут бесплатно сходить на «Ночь искусств»?

Для своих посетителей музеи подготовили насыщенную программу: выставки, концерты, презентации, мастер-классы и, конечно, экскурсии. Публикуем полную афишу.

4 ноября в Туле под слоганом «Искусство объединяет» пройдет Всероссийская акция «Ночь искусств». Туляков ждут выставки, тематические мероприятия, встречи с писателями и музыкантами.

Тульский государственный музей оружия

ул. Октябрьская, 2

18.00 — Торжественное открытие Всероссийской акции «Ночь искусств». Зал Славы российского оружия.

18.00 — Выставка работ Героя Социалистического Труда, заслуженного художника России И. В. Щербино .

18.00 — Интерактивные тематические экскурсии «Шедевры тульских мастеров».

18.30 — Презентация книги Героя Социалистического Труда, заслуженного художника России И. В. Щербино «Пути творчества». Библиотека музея.

18.30 — «Искусство без границ»: творческие мастер-классы школы тульских мастеров, холл 1-го этажа.

22.50−23.00 — Праздничное светомузыкальное представление.

Посещение экспозиции, выставок и мероприятий с 18.00 до 0.00 бесплатно!

Тульский кремль.

Фестиваль «Дни живой истории».

10.00−20.00 — Выставка «Тульская оружейная миниатюра». Вход свободный.

Мини-выставки: «Артефакты Бородинского поля», «Народный музей. Война в истории моей семьи». Вход свободный.

Интерактивные фотозоны: «Стоянка татаро-монгольского хана»; «Средневековый русский воин»; «Оружейный и доспешный цейхгауз»; «Стань героем картины Верещагина «Не замай, дай подойти!». Вход свободный.

Интерактивная площадка «Средневековый стрелковый тир». Вход свободный.

12.00 — Фестиваль «Страна в миниатюре». Музейно-выставочный комплекс. Вход свободный.

19.00 — Большой квест по фестивалю «Знатоки истории». Вход свободный.

19.00 – «Василий Теркин» — интерактивная игра по истории Великой Отечественной войны. Вход свободный.

19.00 — Мастер-класс по плетению кольчуги. Вход свободный.

19.00 — Мастер-класс по тульской всечке. Вход свободный.

20.00 — Мастер-класс «Уроки средневекового фехтования». Вход свободный.

20.00 — «Артиллерия не только грохот, но и наука» — интерактивная игра по истории Отечественной войны 1812 г. Вход свободный

20.00 — Выступление Тульского государственного хора. Художественный руководитель лауреат премии правительства Москвы профессор Александр Соловьев. Вход свободный.

20.30 — Выступление рок-группы «РадиоТочка». Вход свободный.

22.00 — Выступление рок-группы Quetzal. Вход свободный.

23.00 — Выступление рок-группы Krava. Вход свободный.

00.00 — Световое шоу. Вход свободный.

Ремесленный двор «Добродей»

ГУК ТО «ОЦРИНКиТ», ул. 9 Мая, 1-а, б

19.00, 20.00, 21.00 — Видеоарт-проект «Тула деревянная».

19.00 — Интерактивная площадка «Вечерняя чаёвня».

19.00 — Мастер-класс режиссера Кати Райской «Кино за 40 часов»

20.00 — Интерактивная программа «Кузнец-баттл».

21.00 — Выставочный культурно-образовательный проект «Полотно-Покров-Платок».

21.20 — «Второе счастье, или Кино за 40 часов», режиссер Катя Райская.

Вход свободный.

Музей «Тульские древности»

пр. Ленина, 47

18.00−20.00 — Цветочные мастер-классы от Екатерины Зерновой:

18.00 Аленький цветочек;

18.40 Царица цветов — роза;

19.20 Сирень.

18.00, 18.40, 19.20 — Спектакль по мотивам народной сказки «Горшок». Костюмированный интерактивный театр-экспромт.

18.00 — Аквагрим в фойе музея.

20.00 — Выступление баяниста Евгения Закирова.

Вход на все мероприятия свободный.

Музейный комплекс «Куликово поле»

Куркинский район, деревня Моховое

10.00−19.00 — Экспозиция музея и выставка «Между молотом и наковальней. Рождение тульского металла».

10.00−19.00 — Экспозиция «Дон. Вся история на берегах одной реки», экскурсия по территории с посещением колокольни храма Рождества Пресвятой Богородицы.

13.00 — Лекция и мастер-класс «Новые миры из пенокартона». 14+ Вход свободный. Предварительная запись по тел.: +7 (48743) 4-36-01, +7 (906) 534-35-73 .

14.00 — Игровая программа «Искусство быть воином».

Музейно-мемориальный комплекс героям Куликовской битвы

Село Монастырщино

Демонстрация русского и ордынского женского и мужского костюма и доспеха. Посетители смогут облачиться в наряды и доспехи, а легкий грим превратит современных мужчин в настоящих воинов со средневековых миниатюр.

Знакомство с русским и ордынским оружием. Мастер-класс по стрельбе из лука в музейном тире.

Беседа о главном помощнике русского и ордынского воина — боевом коне, интересные факты и легенды о лошадях. Можно прокатиться в бричке. 6+

Вход свободный. Предварительная запись по телефону 8 (48735) 3-15-46.