Салон оптики «Лорнет»: факты и мифы об очках и зрении

Компьютеры, планшеты, смартфоны и другие гаджеты настолько основательно вошли в нашу жизнь, что без них сложно себе представить современного человека.

Однако многие часто забывают, что за удобство использования мобильной техники мы зачастую платим зрением.

Как сохранить зрения и что делать, если уже плохо видите, Myslo узнал в тульском салоне оптики «Лорнет».

Берегите зрение с детства!

Специалисты отмечают, что дети стали чаще нуждаться в такой коррекции зрения, как очки. Причин снижения остроты зрения у детей много: гаджеты и компьютеры, влияние экологии и более агрессивное солнце. Полностью исключить их воздействие удается редкой маме, а вот помочь сохранить здоровье глаз – по силам каждой.

– Очень важную роль у детей играет зрение, поскольку каждый ребёнок развивается и формируется как личность исходя из того, что он видит. Статистика показывает, что в последние годы уровень заболеваний и патологий глаз среди детей вырос в 1,5 раза — говорит врач-офтальмолог салона «Лорнет» Инна Печникова. – Это связано с нагрузками при работе на компьютере, нарушением санитарных норм освещения в школах, неправильным питанием, ухудшением экологии. Но не многие родители знают, что в нежном возрасте можно даже без хирургических манипуляций исправить зрение.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Важно своевременно посещать офтальмолога: в школьном возрасте один раз в год, дошкольникам – дважды в год.

Первыми признаками проблем со зрением у детей становятся быстрая утомляемость, головные боли по вечерам, ухудшение зрения вдаль после общения с электронными гаджетами, а также (в ряде случаев) — боли в глазных яблоках после зрительной нагрузки. Не стоит отмахиваться от этих симптомов, они могут свидетельствовать в том числе и о серьезной патологии.

В салоне оптики «Лорнет» диагностика зрения проводится на современном оборудовании: исследуется глазное дно, острота зрения, рефракция. Возрастных ограничений нет. Опытный офтальмолог ведет прием даже самых маленьких пациентов. В салоне есть кабинет аппаратного лечения, который дает возможность без операций восстановить детское зрение или, как минимум, остановить его дальнейшую потерю.

Различные виды физиотерапии (магнитостимуляция, лазерная стимуляция, макулостимуляция, вакуумный пневмомассаж и др.) позволяют бороться с такими нарушениями, как дальнозоркость, близорукость, косоглазие, дистрофия сетчатки. Комплексное применение аппаратов снимает спазм аккомодации (первоисточник начальной миопии), укрепляет зрительную функцию с целью профилактики её ухудшения. Такое лечение достаточно привлекательно не только для детей, оно эффективно для людей всех возрастов.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Если же возникла необходимость корректировать зрение с помощью очков, по выписанному рецепту вы можете заказать очки на месте. Ассортимент доступных по цене качественных детских оправ очень большой, здесь есть оправы даже для малышей до года. Широкая линейка дизайнерских решений оправ удовлетворит вкусы даже самого заядлого модника.

По демократичным ценам оптика предлагает специальные «детские» линзы. Они лёгкие, ударопрочные, с покрытиями для комфортного чёткого зрения, защищающими от излучений современных гаджетов. Наши мастера изготовят их строго по рецепту, и это будут очки именно для вашего ребёнка.

Многообразие линз. Как разобраться?

Оптометрист «Лорнета» при подборе коррекции учитывает зрительные привычки пациента, его увлечения, род деятельности, что зачастую влияет на комфорт ношения и удовлетворение потребностей наших покупателей.

Современные линзы призваны решать самые разнообразные задачи. Многообразие покрытий позволяет не только грамотно корректировать, но и создавать глазам комфорт.

Зачастую носить с собой несколько пар очков: для работы за компьютером, для чтения, для дали, солнцезащитные и т.д – это очень неудобно. Делать же выбор в пользу каких-то одних не то, что неправильно, а даже вредно!

Задача решается с помощью многофокальных и прогрессивных очковых линз. Они позволяют удовлетворить большинство зрительные потребности человека одной парой очков.

– Поверхность мультифокальной линзы имеет три зоны оптического действия с плавным нарастанием рефракции от зоны для дали (верхняя часть линзы) к промежуточной и ближней зонам (нижняя часть линзы, для близкого расстояния). Безусловный плюс таких очков в том, что пациент получает четкое и комфортное зрение на любых расстояниях в одних очках – рассказывает оптометрист салона оптики «Лорнет» Анастасия Егорова.

Развенчиваем мифы об очках

Стеклянные линзы лучше пластиковых

Современные пластиковые линзы по многим свойствам и возможностям превосходят линзы из стекла. Они легкие, небьющиеся. Качественные покрытия обеспечивают продолжительность срока их службы. Стеклянные линзы особенно не рекомендуются детям и водителям ввиду их травмоопасности.

Готовые очки купить дешевле

Это правда, но только отчасти. Проблема в том, что готовые очки продаются без подбора и могут совсем не соответствовать вашему рецепту. Неправильное центрирование очковых линз, недокоррекция или перекоррекция зрения приводит к быстрой утомляемости, а также провоцируют ухудшение зрения. Некачественные материалы, используемые при изготовлении линз, приводят к тому, что очки быстро теряют свои оптические свойства, не говоря о том, что дешевые пластики, как правило, аллергенные.

Очки ухудшают зрение

Если очки правильно подобраны и изготовлены, то отрицательное воздействие очков на глаза полностью исключается. Когда врач прописывает постоянное ношение очков, пренебрегать этим нельзя. В противном случае вы рискуете ускорить процесс ухудшения зрения.

Для подбора очков хватит показаний аппарата

Это не правда. Компьютерное исследование зрения является только одним из этапов подбора коррекции.

Я мало работаю за компьютером, поэтому мне не нужны компьютерные очки

Это заблуждение. Вы задумывались, сколько у Вас различных цифровых устройств, даже если напрямую ваша сфера деятельности и не связана с компьютером? 90% пользователей испытывают симптомы зрительного переутомления: покраснение или раздражение, сухость глаз, общая усталость, головная боль. Уф и синий свет достигает сетчатки глаз. Их накопительное воздействие пагубно влияет на зрение.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Защита от солнца

Наступили солнечные весенние дни. Для защиты глаз от вредного ультрафиолета салоны оптики «Лорнет» предлагают качественные и стильные солнцезащитные очки для взрослых и детей различной ценовой категории и всегда хорошего качества.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Темные очки должны не только украшать лицо, но и защищать глаза! А вы уверены, что линзы ваших очков имеют правильную затемненность и достаточную степень UV-защиты?

Подбирая солнечные очки нужно помнить, что это не аксессуар, а, в первую очередь, средство для защиты глаз от ультрафиолета. И именно от качества стекол зависит, насколько хорошей будет эта защита, не говоря уже о том, что плохие стекла неизбежно негативно повлияют на зрение.

Независимое исследование одного из зарубежных специализированных журналов, показало, что ни одна из нескольких сотен моделей, которые продают уличные торговцы, не соответствует стандартам качества, а яркие наклейки из серии «100% UV protection» – фикция. Экономия на солнечных очках – это экономия на здоровье, чреватая ухудшением зрения, катарактой, ожогом роговицы или сетчатки, и другими повреждениями глаз, вызванными ультрафиолетом. Затемнение на стеклах заставляет зрачок расширяться и, если на линзы не нанесены UV-фильтры, в глаза проникает повышенное количество ультрафиолета. Таким образом лучше вообще не носить темные очки, чем носить, но плохие.

Деткам солнцезащитные очки нужны даже больше, чем взрослым.

Собственный защитный механизм организм выстраивает только к 20-ти годам, а до этого времени он очень подвержен влиянию извне. Так, у детей до 10-ти лет 3/4 ультрафиолетового излучения беспрепятственно попадает на сетчатку, а у малышей — еще больше. Нежный детский хрусталик быстрее накапливает вредные УФ-лучи и зрение страдает. Сейчас, когда солнце стало более агрессивное, солнечные очки нужны детям уже с первых лет жизни.

Если вы нуждаетесь в корректирующих солнцезащитных очках, в оптике «Лорнет» вам изготовят красивые солнцезащитные очки с диоптриями.

Корректирующие солнцезащитные очки бывают нескольких видов:

* Линзы с тонировкой – по сути, это и есть обыкновенные солнцезащитные очки, только с необходимыми диоптриями, которые подобрал врач. В салонах оптики «Лорнет» вам могут выполнить тонировку любой насыщенности, которую вы пожелаете, на заказ. Большой выбор цветовой гаммы.

* Фотохромные линзы – это самый удобный летний вариант. В народе такие очки называют «хамелеонами». В помещении такие очки будут почти светлыми, а на солнце мгновенно затемнятся и защитят глаза от ультрафиолета.

* Поляризационные линзы – лучшее средство защиты от солнечных бликов. Такие очки предпочитают люди с чувствительным зрением. Они также отлично подойдут для занятия спортом на свежем воздухе и отдыха рядом с водой.

* DriveWear – очки для тех, кто за рулём. Водителям стоит быть особенно внимательными. Те, кто носят очки, знают, как опасно быть ослеплённым солнечным светом, отражённым от встречных машин и поверхности дороги. Такие очки, помимо защиты от УФ-лучей, обеспечивает контрастность изображения и позволяет заметить опасную ситуацию на дороге.

Консультанты сети оптик всегда подскажут необходимую информацию о степени защиты от солнца. При желании, при Вас проверят UV-защиту на специальном приборе.

Салон оптики «Лорнет»

konstantin.malin@mail.ru



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