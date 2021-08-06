«Дети вместо цветов»: БФ «Алёша» и сеть «Читай-город – Буквоед» собирают средства

Максим Горький в одном из своих рассказов писал: «Дети – живые цветы земли». Название этого произведения мало кто вспомнит, но фраза «Дети – цветы жизни» стала крылатой.

К сожалению, не все эти прекрасные «цветы» могут наслаждаться своим детством – дети с серьезными заболеваниями вынуждены бороться за свою жизнь ежедневно.

Но у нас есть возможность немного им помочь – участие в акциях благотворительных фондов даст необходимые средства на лечение и покажет маленькому человеку, что он не одинок в своей борьбе.

Приближается 1 сентября, а это значит, что стартует одна из самых распространенных благотворительных акций в нашей стране – «Дети вместо цветов». Это повод поучаствовать в доброй акции и показать своим детям, что помогать – легко, но так важно: каждый ребенок из класса может принести по одному цветку и дополнить общий букет для учителя, а сэкономленные средства вместе отправить в фонды помощи больным детям.

Объединенная розничная сеть «Читай-город – Буквоед» поддерживает инициативы благотворительных фондов и рассказывает о подобных проектах своим читателям. Вместе с другими партнерами и благотворительным фондом «Алёша» подготовлено ответное спасибо всем, кто откликнется и внесет пожертвования в рамках акции. Фонд «Алёша» собирает средства на помощь конкретному ребенку: для спасения жизни Киры нужно 5 532 600 рублей. Подробнее об акции: https://aleshafond.ru/dvc

Также все участники акции могут поучаствовать в розыгрыше призов от партнеров фонда в аккаунте https://www.instagram.com/fond_alesha/, в том числе выиграть сертификаты номиналом 3 000 рублей от книжных сетей «Читай-город» и «Буквоед».

Уверены, учителя будут рады доброй инициативе своих учеников.