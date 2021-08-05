Мастер-класс от тульских обжарщиков кофе в «Октаве»
7 августа в творческом кластере «Октава» профессиональные бариста проведут для всех желающих мастер-класс. На этот раз ребята проведут сравнительный анализ кофе из супермаркета и зерна из кофейни примерно такой же ценовой категории.
Регистрация по ссылке.
Где и когда?
Тула, Центральный переулок, д. 18
7 августа 2021, суббота
13:30
17 сентября, пятница 19:00
₽ Билеты: 700-1000 ₽
15 октября, пятница 20:00
₽ Билеты: 500 ₽
19 сентября
₽ Билеты: 750-1950 ₽
3 декабря, пятница 20:00
₽ Билеты: 800 ₽
2 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
2 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽