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Мастер-класс от тульских обжарщиков кофе в «Октаве»

Мастер-класс от тульских обжарщиков кофе в «Октаве»

7 августа в творческом кластере «Октава» профессиональные бариста проведут для всех желающих мастер-класс. На этот раз ребята проведут сравнительный анализ кофе из супермаркета и зерна из кофейни примерно такой же ценовой категории.

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Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
Тула, Центральный переулок, д. 18
7 августа 2021, суббота
13:30
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Касса
Красная Плесень
Купить билет
17 сентября, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 700-1000 ₽
Джокер
Купить билет
15 октября, пятница 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500 ₽
Иллюзионное шоу «Спящая красавица»
Купить билет
19 сентября
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 750-1950 ₽
Черный вторник
Купить билет
3 декабря, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800 ₽
Оргия Праведников
Купить билет
2 октября, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
БЫДЛОЦЫКЛ
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2 октября, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1000 ₽
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