Мастер-класс от тульских обжарщиков кофе в «Октаве»

7 августа в творческом кластере «Октава» профессиональные бариста проведут для всех желающих мастер-класс. На этот раз ребята проведут сравнительный анализ кофе из супермаркета и зерна из кофейни примерно такой же ценовой категории.



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