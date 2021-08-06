Выходные в Ясной Поляне
7 и 8 августа Ясная Поляна приглашает на кинопоказ, выставку и онлайн-шопинг!
«Корпорация "Святые монстры"»: смотрим фильм и обсуждаем его с кинокритиком (7 августа 19.00, кинотеатр «Время кино»)
Французский режиссёр Лес Каракс показывает один день из жизни месье Оскара (Дени Лаваш) — человека-хамелеона, играющего десятки персонажей за один день. Фильм будет показан на языке оригинала с субтитрами. После показа фильм со зрителями обсудит шеф-редактор сайта журнала «Искусство кино» Евгений Майзель.
Выставка «Вечные ценности. Ясная Поляна» (До 8 августа 10.00–16.00, музей-усадьба «ясная поляна»)
В доме Волконского завершает свою работу выставка тульского художника Александра Петровичева. В разное время года и разное время суток он приезжал, чтобы запечатлеть ясную поляну такой, какой сам ее ощущал. художнику хотелось найти новые ракурсы знаковых объектов усадьбы, но вместе с тем передать атмосферу места, которое вдохновляло на творчество льва толстого. Вход свободный (по билету на территорию музея).
Шопинг в интернет-магазине музея
В год своего 100-летия музей-усадьба «ясная поляна» запустил интернет-магазин. теперь книги и сувениры музея, а также предметы фирменной линейки фестиваля «толстой» можно заказать из любой точки мира. особенно рекомендуем присмотреться к сувенирной серии «вещи», которую мы подготовили специально к юбилею. в нее вошли блокноты, открытки, значок в виде печатной машинки «ремингтон», реплика кружки из дома толстого и брелок в виде пресс-папье «рельс». каждый предмет рассказывает историю из жизни писателя или членов его семьи.
Где и когда?
Ясная Поляна, территория музея-усадьбы
7 августа 2021, суббота
10:00
7 августа 2021, суббота
16:00
7 августа 2021, суббота
19:00
8 августа 2021, воскресенье
10:00
8 августа 2021, воскресенье
16:00
17 сентября, пятница 19:00
₽ Билеты: 700-1000 ₽
15 октября, пятница 20:00
₽ Билеты: 500 ₽
19 сентября
₽ Билеты: 750-1950 ₽
3 декабря, пятница 20:00
₽ Билеты: 800 ₽
2 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
2 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽