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Вечер знакомств в «Типографии»

Вечер знакомств в «Типографии»

7 августа в культурном центре «Типография» пройдет «Вечер знакомств».  Приглашаем всех от 16-ти и до бесконечности: будем общаться, узнавать что-то новое, практиковаться в искусстве small talk и пить кофе!

Цель Вечера знакомств — найти новых знакомых, друзей, партнера или даже бизнес-партнера, чтобы расширить круг интересов и поделиться собственными мыслями. В процессе встречи вам предстоит познакомиться с множеством разных людей. Всего 5 минут беседы — и вы переходите к новому собеседнику (так что, если человек окажется вам неинтересен, то это ненадолго).
 
Если вы испытываете неловкость при разговоре с незнакомцем — мы вам поможем. Для этого мы приготовим карточки с возможными темами разговора, можете подглядывать, когда не знаете, что сказать.
Будьте искренними, и люди ответят вам тем же. Желаем только приятных разговоров!
 
Стоимость: 300 руб. (в стоимость входит один безалкогольный напиток на выбор, оплачивается на входе). Регистрация по ссылке

Количество гостей — не более 20 человек (если у вас есть сертификат о прохождении вакцинации, вы не учитываетесь). Ношение маски обязательно.
Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
7 августа 2021, суббота
18:00
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Касса
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