Фестиваль паркового волейбола
8 августа в спортивном городке Центрального парка пройдет фестиваль паркового волейбола. Это уже 2-ой этап фестиваля паркового волейбола. Первый проходил в июне.
На данный момент принято уже более 10 заявок. Команды будут смешанными: могут играть мужчины и женщины. Возрастных ограничений не будет. Главное, что бы команда состояла из 6 человек.
Где и когда?
Тула, Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова
8 августа 2021, воскресенье
10:00
3 декабря, пятница 20:00
₽ Билеты: 800 ₽
21 августа, суббота 09:00
7 октября, четверг 19:00
₽ Билеты: 900-3000 ₽
15 октября, пятница 20:00
₽ Билеты: 500 ₽
17 сентября, пятница 19:00
₽ Билеты: 700-1000 ₽
24 октября, воскресенье 09:00
₽ Билеты: 350 ₽