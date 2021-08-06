8 августа в спортивном городке Центрального парка пройдет фестиваль паркового волейбола. Это уже 2-ой этап фестиваля паркового волейбола. Первый проходил в июне.



На данный момент принято уже более 10 заявок. Команды будут смешанными: могут играть мужчины и женщины. Возрастных ограничений не будет. Главное, что бы команда состояла из 6 человек.