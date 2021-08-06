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Фестиваль паркового волейбола

Фестиваль паркового волейбола

8 августа в спортивном городке Центрального парка пройдет фестиваль паркового волейбола. Это уже 2-ой этап фестиваля паркового волейбола. Первый проходил в июне.

На данный момент принято уже более 10 заявок. Команды будут смешанными: могут играть мужчины и женщины. Возрастных ограничений не будет. Главное, что бы команда состояла из 6 человек.

Где и когда?
Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова
Тула, Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова
8 августа 2021, воскресенье
10:00
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Касса
Черный вторник
Купить билет
3 декабря, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800 ₽
Автобусный тур одного дня «Куликово поле»
21 августа, суббота 09:00
Центр приема гостей Тульской области
Вивальди. Любовь и смерть в Венеции
Купить билет
7 октября, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 900-3000 ₽
Джокер
Купить билет
15 октября, пятница 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500 ₽
Красная Плесень
Купить билет
17 сентября, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 700-1000 ₽
VIX Всероссийский фестиваль персонального мастерства SOLO-STAR-2021
Купить билет
24 октября, воскресенье 09:00
Дворец культуры, ОАО Туламашзавод
 ₽  Билеты: 350 ₽
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