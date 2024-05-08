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День Победы – 2024, матч сборной России и концерт Polnalyubvi: выходные в Туле

День Победы – 2024, матч сборной России и концерт Polnalyubvi: выходные в Туле

А еще матч «Арсенала», Lovv66 и вечеринка 2000-х— в нашем обзоре выходных.

День Победы — 2024

Когда: 9 мая, четверг, 10.00.
Где: Тула.
 

День Победы – 2024

9 мая в Туле и Тульской области пройдут мероприятия, приуроченные к 79-й годовщине Великой Победы. Полная афиша — по ссылке.

 

Россия — Белоруссия

Когда: 9 мая, четверг, 17.00.
Где: Ледовый дворец.
 

Россия — Белоруссия

9 мая в Ледовом дворце пройдет матч сборных России и Белоруссии

В день матча для жителей и гостей региона будет организована праздничная программа с зонами развлечений. Ледовый дворец смогут посетить более 3000 зрителей.

 

Polnalyubvi

Когда: 10 мая, пятница, 20.00.
Где: Concert Hall.
Стоимость: от 1700 руб.
 

Polnalyubvi

10 мая в Concert Hall выступит Polnalyubvi. С приходом весны наступает время чудес и музыкального вдохновения. Исполнительница polnalyubvi вместе со своим бэндом приглашает вас стать частью уникального музыкального путешествия в рамках её весеннего тура 2024 года.

 

«Арсенал» — «Нефтехимик»

Когда: 11 мая, суббота, 17.00.
Где: Центральный стадион.
 

«Арсенал» — «Нефтехимик»

11 мая «Арсенал» примет на Центральном стадионе «Нефтехимик» из Нижнекамска. Это предпоследний домашний матч оружейников в этом сезоне.

 

Lovv66

Когда: 11 мая, суббота, 18.00.
Где: Concert Hall.
Стоимость: от 1099 руб.
 

Lovv66

11 мая в Concert Hall в рамках нового концертного тура 100% Swag Tour выступит Lovv66.

 

Хип-хоп-вечеринка 2000-х

Когда: 10 мая, пятница, 23.00.
Где: бар «ХУД.».
Стоимость: от 300 руб.
 

Хип-хоп вечеринка 2000-х

10 мая в баре «ХУД.» пройдет хип-хоп-вечеринка 2000-х.

 

Тунайт

Когда: 10 мая, пятница, 22.00.
Где: бар «Чайка».
 

«Тунайт»

10 мая в баре «Чайка» пройдет вечеринка в стиле Red Room от проекта «Тунайт». Всё будет освещено красным цветом.

 

Пиковая дама

Когда: 12 мая, воскресенье, 18.30.

Где: Тульский камерный драматический театр.

Пиковая дама

12 мая в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль «Пиковая дама» по одноименной повести Пушкина.

а что в кино?

Остров проклятых 

1954 год, федеральный маршал Тедди Дэниелс вместе с новым напарником прибывает на остров, где находится лечебница для душевнобольных преступников, чтобы расследовать исчезновение пациентки. Тедди беспокоит не только новое загадочное дело, но и постоянные кошмары из военного прошлого и боль от гибели жены. Чем больше он узнает об обитателях острова и методах лечения, тем больше начинает сомневаться — в правдивости показаний, в партнере и даже в собственном рассудке…
 

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Автор:
8 мая, в 11:43 0
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