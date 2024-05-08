День Победы – 2024, матч сборной России и концерт Polnalyubvi: выходные в Туле

День Победы — 2024
Где: Тула.
9 мая в Туле и Тульской области пройдут мероприятия, приуроченные к 79-й годовщине Великой Победы. Полная афиша — по ссылке.
Россия — Белоруссия
Где: Ледовый дворец.
9 мая в Ледовом дворце пройдет матч сборных России и Белоруссии.
В день матча для жителей и гостей региона будет организована праздничная программа с зонами развлечений. Ледовый дворец смогут посетить более 3000 зрителей.
Polnalyubvi
Где: Concert Hall.
Стоимость: от 1700 руб.
10 мая в Concert Hall выступит Polnalyubvi. С приходом весны наступает время чудес и музыкального вдохновения. Исполнительница polnalyubvi вместе со своим бэндом приглашает вас стать частью уникального музыкального путешествия в рамках её весеннего тура 2024 года.
«Арсенал» — «Нефтехимик»
11 мая «Арсенал» примет на Центральном стадионе «Нефтехимик» из Нижнекамска. Это предпоследний домашний матч оружейников в этом сезоне.
Lovv66
Где: Concert Hall.
Стоимость: от 1099 руб.
11 мая в Concert Hall в рамках нового концертного тура 100% Swag Tour выступит Lovv66.
Хип-хоп-вечеринка 2000-х
Где: бар «ХУД.».
Стоимость: от 300 руб.
10 мая в баре «ХУД.» пройдет хип-хоп-вечеринка 2000-х.
Тунайт
Где: бар «Чайка».
10 мая в баре «Чайка» пройдет вечеринка в стиле Red Room от проекта «Тунайт». Всё будет освещено красным цветом.
Пиковая дама
Где: Тульский камерный драматический театр.
12 мая в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль «Пиковая дама» по одноименной повести Пушкина.