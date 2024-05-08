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LADA VESTA с автоматической коробкой передач – уже на Рязанской, 7!
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LADA VESTA с автоматической коробкой передач – уже на Рязанской, 7!

Приходите на тест-драйв и познакомьтесь с вашим новым автомобилем.

В современных реалиях покупка нового автомобиля кажется почти нереальной. Но отказываться от этой идеи не стоит: для практичных любителей классики, ценящих комфорт, на рынке появилась LADA VESTA с автоматической коробкой передач.

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Это один из самых передовых автомобилей в линейке. LADA VESTA произведена на новой платформе, разработанной совместно с французскими специалистами. В этой модели собрано всё, что нужно для вашего комфорта: хорошее управление, высокий клиренс, просторный салон, кондиционер и отсутствие посторонних шумов. 

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Стильный салон, большой сенсорный экран головного управления со встроенной навигацией и небольшой дополнительный дисплей с комбинацией приборов отлично дополнят современный салон.

Большие сиденья сзади позволят разместить в авто всю семью, а просторный багажник позволит взять с собой в путешествие все необходимое. 

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Главное достоинство новой VESTA – конечно, новый силовой агрегат, состоящий из 1,8-литрового мотора мощностью 122 л. с. и бесступенчатой автоматической трансмиссии. Это новый уровень российских автомобилей.
Еще одно неоспоримое преимущество – полная оцинковка кузова. Таким не может по­хвастаться большинство ино­странных конкурентов. Такая обработка металла защищает его от коррозии, так что можете быть уверены: у LADA VESTA точно не будет проблем с кузовом. Попробуйте сами! 

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Оценить все преимущества модели вы можете сами. В дилерском центре на ул. Рязанской, 7 в Туле можно не только посмотреть, но и прочувствовать автомобиль. LADA VESTA уже доступна для тест-драйва. Попробуйте, и вы обязательно влюбитесь.

Сколько стоит LADA VESTA? Вы удивитесь, но цена более чем доступная. На Рязанской, 7 цена на авто стартует от 1 239 000 рублей*! 

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На современном рынке за эту сумму можно купить разве что сильно подержанную иномарку, требующую постоянного ремонта. Не берите «кота в мешке», покупайте спокойствие и комфорт. Новая надежная LADA VESTA с гарантией и обслуживанием – разумное решение в нынешних условиях.
Уехать на новом автомобиле из дилерского центра на Рязанке можно уже в день покупки. В наличии есть порядка 150 автомобилей различной комплектации, больше половины из которых – с ПТС. 

Если LADA, отвечающей вашим требованиям, в наличии нет, долго ждать все равно не нужно. Машина будет у вас уже через пару недель.

С LADA можно купить авто выгодно

Все автомобили LADA подходят под программу господдер­жки, которую курирует Мин­промторг РФ. Это возможность купить автомобиль с субсидией от государства.

У программы несколько направлений для разных категорий граждан: участников СВО, инвалидов любой группы, сотрудников учебных, образовательных и медицинских учреждений.

Если вы не подходите ни под одну льготную категорию, не расстраивайтесь. Для вас подберут другие выгодные условия.

Официальный дилер LADA КорсГрупп:

Тула, ул. Рязанская, 7.

Тел. 7 (4872) 51-57-36.

korsgroup.lada.ru

* Цена указана для LADA Vesta в базовой комплектации на МТ при покупке по ГП. Подробности в отделе продаж на Рязанской, 7.
АО «ТУЛААВТОСЕРВИС». Реклама

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Автор:
Фотограф:
8 мая, в 12:44
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