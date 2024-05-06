Chery VS Haval: сравним «одноклассников»

erid: F7NfYUJCUneLrWoJE4vn; Фото Никиты Кизенко.

За последние пару лет на российский автомобильный рынок вышло огромное количество новых моделей. Как сориентироваться, что лучше, и выбрать оптимальный вариант для себя и своей семьи?

Только изучить каждую модель во всех подробностях. Чтобы помочь вам разобраться в нюансах, мы сравнили двух «одноклассников» — кроссоверы Chery Tiggo 4 Pro 18 years edition и Haval Jolion.

Обе модели популярны среди российских покупателей, обе отличаются хорошей динамикой, экономичными двигателями, хорошим оснащением и адаптацией к нашим условиям. Что важно — оба автомобиля достаточно демократичны по цене. А в чем разница — давайте посмотрим!

Дизайн и размеры

Внешность автомобиля — конечно, дело вкуса, но то, что и Chery, и Haval хороши собой, — это факт. В чем-то они даже похожи: спортивные линии и обтекаемые формы радуют глаз. У Jolion дизайн более традиционный, а Tiggo 4 Pro — ближе к современным трендам: у него крупнее решетка радиатора, что добавляет ему некоторой брутальности, и выполнена она в форме модных сейчас хромированных бриллиантов. Колесные диски у этой модели тоже на дюйм больше.

Если сравнивать габаритные размеры автомобилей, Haval выигрывает несколько сантиметров, зато Chery предлагает более объемный багажник при сложенных задних сиденьях.

Под капотом

Похожи автомобили и внутри: оба оснащены 1,5-литровыми четырехцилиндровыми двигателями с турбонаддувом. Каждый кроссовер предлагает на выбор и привычную механику, и автоматическую трансмиссию: у Chery это вариатор, у Haval — 7-ступенчатая роботизированная коробка.

Если вы часто выбираетесь на бездорожье, у Haval есть варианты с полным приводом (он предлагается во всех комплектациях за исключением самой бюджетной). У Chery привод только передний, в городских поездках его вполне достаточно.

Оснащение

Оба бренда всегда предлагают богатое оснащение в любой комплектации. Рассмотрим наших героев в максимальных версиях. Haval имеет раздельные дисплеи мультимедиа и приборной панели. У Chery они соединены в общий экран, в духе современных автомобильных трендов. В остальном у моделей много общего. Оба кроссовера имеют двухзонный климат, атмосферную подсветку салона, панорамный люк, беспроводную зарядку, электрорегулировки сидений, круиз-контроль, камеры кругового обзора, системы контроля разметки и слепых зон и еще с десяток полезных опций.

Везде есть зимний пакет — подогрев форсунок, лобового стекла, руля и сидений. Обе модели имеют качественную внутреннюю отделку: хороший пластик, добротная экокожа, удобные кресла с отличной поддержкой, которую вы обязательно оцените в долгих поездках.

Качество и цена

Китайские автопроизводители постоянно совершенствуют свои модели, прислушиваются к мнению потребителей, устраняют недостатки. Поэтому машины становятся все комфортнее и надежнее. Что Chery, что Haval — оба бренда уже заслужили репутацию качественных автомобилей, которые не доставляют хлопот своим владельцам. Оба получили 5 звезд за безопасность. Кузовы автомобилей сделаны из высокопрочной стали, оцинкованы, и у обеих моделей есть дополнительная гарантия на лакокрасочное покрытие от сквозной коррозии.

Как мы видим, Chery Tiggo 4 Pro 18 years edition и Haval Jolion не имеют кардинальных различий, автомобили схожи по характеристикам и оснащению (для наглядности — основные параметры в таблице).

Поэтому выбор — лишь дело вкуса! И бюджета, конечно: Jolion стоит от 1 999 000 руб., а Tiggo 4 Pro 18 years edition можно приобрести от 1 760 000 руб.*

Тула, ул. Оборонная, 116

+ 7 (4872) 37-33-33

autoclass-chery.ru

*Цены с официальных сайтов дистрибьюторов действительны на 01.05.2024.

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