В областной столице в сквере имени Льва Толстого сегодня, 25 апреля, официально запустили фонтан. Хотя обычно фонтанные комплексы в Туле начинают работу к 1 мая.

«Мы сегодня запускаем первый фонтан в Туле. Обычно делаем это попозже, но сегодня Всероссийский субботник. Право запустить первый фонтан предоставляется самому главному человеку здесь. Это человек федерального уровня, член детского общественного совета при Минстрое России Семён. Семён, жми!» — сказал губернатор Дмитрий Миляев.

Напомним, что сегодня в регионе проходит Всероссийский субботник, который завершает месячник чистоты. Глава региона лично вышел на уборку областной столицы. Он занимался опиловкой деревьев на берегу Упы.