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Россия — Белоруссия

Россия — Белоруссия

9 мая в Ледовом дворце пройдет матч сборных России и Белоруссии. 

Федерация хоккея России выступила с инициативой провести одну из игр Большого тура Сборной молодых звёзд России в Туле. Губернатор Алексей Дюмин поддержал это предложение и выразил уверенность, что регион оправдает оказанное доверие.

Болельщики могут приобрести билеты на сайте официального билетного оператора ФХР.

В день матча для жителей и гостей региона будет организована праздничная программа с зонами развлечений. Ледовый дворец смогут посетить более 3000 зрителей.

Где и когда?
Ледовый дворец
9 мая 2024, четверг
17:00
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