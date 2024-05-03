Россия — Белоруссия

9 мая в Ледовом дворце пройдет матч сборных России и Белоруссии.

Федерация хоккея России выступила с инициативой провести одну из игр Большого тура Сборной молодых звёзд России в Туле. Губернатор Алексей Дюмин поддержал это предложение и выразил уверенность, что регион оправдает оказанное доверие.

Болельщики могут приобрести билеты на сайте официального билетного оператора ФХР.

В день матча для жителей и гостей региона будет организована праздничная программа с зонами развлечений. Ледовый дворец смогут посетить более 3000 зрителей.