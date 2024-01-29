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Polnalyubvi

Polnalyubvi

10 мая в Concert Hall выступит Polnalyubvi.

С приходом весны наступает время чудес и музыкального вдохновения. Исполнительница polnalyubvi, вместе со своим бэндом, приглашает вас стать частью уникального музыкального путешествия в рамках её весеннего тура 2024 года. Этот тур обещает быть не просто серией концертов, а настоящим погружением в мир музыкальной магии и эмоций.

polnalyubvi известна своим уникальным подходом к музыке и перформансу. Каждый концерт - это сочетание живой музыки, художественных образов и глубоких текстов, обещающих зрителям не только слушать, но и видеть и чувствовать каждую ноту и слово.

Поклонников ждёт неповторимое шоу, где каждый сможет не только услышать любимые песни в новом звучании, но и открыть для себя что-то совершенно новое. Это идеальная возможность окунуться в мир, где музыка сочетается с магией весеннего возрождения.

Не упустите шанс стать частью этого волшебного музыкального праздника. Весна 2024 года будет наполнена музыкой, красотой и волшебством вместе с polnalyubvi и её бэндом.

Стоимость: от 1700 руб.

Где и когда?
Concert Hall
Тула , ул. Фридриха Энгельса 70
10 мая 2024, пятница
20:00
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Касса
Polnalyubvi
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