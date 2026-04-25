Сегодня, 25 апреля, в Тульской области проходит Всероссийский субботник, который завершит месячник чистоты. В уборке областной столицы лично принимает участие губернатор Дмитрий Миляев. Он вышел на субботник с бензопилой.

Глава региона занимается опиловкой деревьев на берегу Упы.

Напомним, что ранее Дмитрий Миляев призывал туляков принять участие в субботнике.

«Стать частью большого события может каждый, для этого достаточно сделать уборку возле своего дома», — писал губернатор в мессенджере МАХ.

Сегодня приводить в порядок будут улицы, дворы, а также общественные пространства, в том числе благоустроенные или те, где планируется благоустройство по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».