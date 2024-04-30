Пиковая дама
12 и 24 мая в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль «Пиковая дама» по одноименной повести Пушкина.
Основная линия спектакля — это «история болезни» Германна. Параноидальная идея, завладевшая им после того, как Томский рассказал анекдот о старой графине, превращается в настоящее безумие. Германн кружится в вихре этого странного смертельного танца и вовлекает в него старую графиню и Лизу…
Продолжительность: 1 час 40 минут.
Спектакль идет без антракта.
Режиссер – постановщик: Алексей Басов.
Где и когда?
Тула , улица Дзержинского, 8
12 мая 2024, воскресенье
18:30
24 мая 2024, пятница
19:00
19 мая, воскресенье 00:00
16 мая, четверг 00:00
17 - 31 мая
19 мая, воскресенье 00:00
13 мая, понедельник 00:00
12 - 24 мая