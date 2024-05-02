Как Тула отметит День Победы — 2024: полная афиша

Фото Дмитрия Дзюбина и Алексея Пирязева из архива Myslo.

площадь Ленина

9 мая

10.00. Парад Победы.

18.55. Всероссийская минута молчания.

19.00. Акция «Синий платочек» (0+).

казанская набережная

12.00. Концерты на сцене.

18.00. Инструментальное исполнение военных мелодий в исполнении Губернаторского духового оркестра (0+).

Тульский государственный музей оружия

10.00. Программа «Ликующий май!».

15.00. Концерт «Сквозь года звенит Победа!» (0+).

Тульский военно-исторический музей

9-12 мая

10.00. Музейный праздник «Победный май» (6+).

Тульская областная филармония

16.00. Благотворительная акция «Аккорд Победе» (6+).

18.00. Благотворительная акция «В шесть часов вечера после войны» (6+).

Парк «Патриот» Тула

9 и 10 мая в парке «Патриот» Тула гостей ждет обширная программа. Возрастной рейтинг всех мероприятий — 6+. Вход свободный.

9 мая

13.00. Спектакль Тульского театра кукол «Петрушка на войне». Ребята узнают, как сражался с неприятелем русский народный персонаж.

12.00. Мастер-классы.

13.00 и 15.00. Полевая кухня с солдатской кашей.

14.00. Выступление тульского ансамбля полицейских «Музыкальный патруль». В программе — песни военных лет.

15.30. Танцевальная площадка в стиле 40-х «Старый забытый вальсок».

15.00 и 17.00. Военно-спортивная игра «Зарница24».

10 мая

12.00. Мастер-классы по плетению маскировочных сетей.

13.00. Выступление объединения OakmanFilm. Показ патриотического видеоролика «Своих не бросаем» и короткометражных фильмов «Письма победителей».

14.30. Концерт группы «Петровский БЭНД».

15.00 и 17.00. Военно-спортивная игра «Зарница24».

тульские парки

В парках Тулы будут организованы тематические мероприятия, посвященные Дню Победы. Возрастной рейтинг — 0+.

музей-заповедник «Куликово поле»

9 и 10 мая

11.00. Интерактивная экскурсия «Конь мой верный, конь мой фронтовой» с мастер-классом по запряжке лошади (6+).

Конный двор Куликова поля (Тульская область, Кимовский район, село Монастырщино).

9 мая

11.30, 14.30 и 17.30. Мастер-класс «Русские воины» (6+).

Научный центр «Археология и реставрация» в пространстве «Археология» (город Тула, ул. Металлистов, 1).

12.00. Лекция «Солдатская кухня» (12+).

Музейный комплекс «Куликово поле» (Тульская область, Куркинский район, деревня Моховое).

Вход свободный.

13.00. Интерактивная программа «Богатырские игры» и обзорная экскурсия по мемориалу (6+).

Музейно-мемориальный комплекс героям Куликовской битвы (Тульская область, Кимовский район, село Монастырщино).

В программе возможны изменения.

Подробная информация и предварительная запись:

Музейно-мемориальный комплекс героям Куликовской битвы: +7 (48735) 3-15-46 и e-mail: [email protected].

Конный двор Государственного музея-заповедника «Куликово поле»: +7 (48735) 5-17-55, +7 961 261-31-02 и e-mail: [email protected].

Музейный комплекс «Куликово поле» в Моховом: +7 (48743) 4-36-01, +7 906 534-35-79 и e-mail: [email protected].

Пространство «Археология»: +7(4872) 77-38-05, +7 (4872) 77-38-06 и e-mail: [email protected].

ремесленный двор «добродей»

С 9 по 12 мая в ремесленном дворе «Добродей» пройдут тематические праздничные выходные «На переднем крае», посвященные 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Двор открыт для посещения с 12.00 до 16.00.

Возрастные категории мероприятий — 6+:

квест-игра «Отряд „Отважный“»;

интерактивная площадка «Полевая кухня»;

мастер-шоу гравера «Солдатская ложка»;

музыкальный квиз «Поём песни Победы!»;

интерактивная площадка «Даешь плакаты для Победы!».

Вход свободный.

По всем вопросам обращаться по телефонам:

+7 (4872) 35-25-00, +7 953 199-71-88.

Фото Тульского музейного объединения.

Тульское музейное объединение

8 мая

12.00. Квест-игра «Тропа памяти»: ребусы, загадки, пазлы (6+).

Вход свободный.

Музей-усадьба А. Т. Болотова «Дворяниново».

8 (48734) 2-65-11, 2-65-25.

Акция «Сад памяти»: приглашаем к участию в посадке плодовых деревьев на территории музея (6+).

Вход свободный.

Музей-усадьба А. Т. Болотова «Дворяниново».

8 (48734) 2-65-11, 2-65-25.

9 мая

12.00. Акция «Солдат Победы»: напишите имена своих героев на «фронтовых треугольниках» и прикрепите на баннер в музее (6+).

Вход свободный.

Тульский военно-исторический музей.

8 (4872) 77-49-36.

12.00. Интерактивное занятие «Голоса войны»: увидим письма в основной экспозиции музея, сделаем своей фронтовой треугольник (6+).

Краеведческий музей.

8 (4872) 30-79-75.

15.00. Семейная программа «Творчество „Кукрыниксов“» в годы Великой Отечественной войны»: знакомство с работами художников в военные годы (6+).

Музей П. Н. Крылова.

8 (4872) 41-04-60.

12.00-16.00. Акция «Праздничный натюрморт»: напишем натюрморт с цветами и Георгиевской лентой (12+).

Выставочный зал.

8 (4872) 56-09-92.

15.00. Музыкальный флешмоб «Этот День Победы»: прозвучат песни военных лет в исполнении солистов студии романса «Очарование» (6+).

Вход свободный.

Краеведческий музей.

8 (4872) 30-79-75.

12.00. Акция «Свеча памяти»: зажжем памятные свечи, почтим память, прозвучат песни о войне (6+).

Вход свободный.

Музей В. Ф. Руднева.

8 (48734) 4-15-29.

12.00. Литературно-музыкальное мероприятие «И песни тоже воевали»: о создании песен «Священная война», «Темная ночь», «Катюша» и других (6+).

Вход свободный.

Музей-усадьба А. Т. Болотова «Дворяниново».

8 (48734) 2-65-11, 2-65-25.

17.00. По записи – музыкальный вечер в Астафьевском доме «И поет мне в землянке гармонь»: услышим забытые и известные военные песни под гармонь (6+).

Музей русского и современного искусства в Крапивне.

8 902 843-54-30.

10 мая

18.00. «В. В. Вересаев в годы Великой Отечественной войны»: о том, какой след в жизни и творчестве В. В. Вересаева оставила война (12+).

Дом-музей В. В. Вересаева.

8 (4872) 56-77-31.

11 мая

15.00. Литературная гостиная «Я родом не из детства, из войны…»: участники узнают о нелегком жизненном пути поэтессы-фронтовика Юлии Друниной, услышат аудиозаписи ее стихотворений (12+).

Вход свободный.

Дом-музей В. В. Вересаева.

8 (4872) 56-77-31.

12.00 и 16.00. Командная игра «ПоКВИЗим»: не упустите возможности проверить знания по истории Отечества (6+).

Вход свободный.

Тульский военно-исторический музей.

8 (4872) 77-49-36.

12.00. Квест-игра «Защитники Родины»: научимся оказывать первую помощь при ранениях, передавать послание с помощью флажковой азбуки, собирать рюкзак «разведчика» (6+).

Девягорско-Лихвинский музей-заповедник.

8 953 955-04-12, 8 920 788-61-66.

15.00. Концерт «Победный Май»: в исполнении студии романса «Очарование» прозвучат произведения военных лет композиторов Дунаевского, Листова, Богословского, Хренникова, Журбина (12+).

Вход свободный.

Тульский музей изобразительных искусств.

8 (4872) 35-40-53.