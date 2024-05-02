Как Тула отметит День Победы — 2024: полная афиша

10.00. Парад Победы.
18.55. Всероссийская минута молчания.
19.00. Акция «Синий платочек» (0+).
12.00. Концерты на сцене.
18.00. Инструментальное исполнение военных мелодий в исполнении Губернаторского духового оркестра (0+).
10.00. Программа «Ликующий май!».
15.00. Концерт «Сквозь года звенит Победа!» (0+).
9-12 мая
10.00. Музейный праздник «Победный май» (6+).
16.00. Благотворительная акция «Аккорд Победе» (6+).
18.00. Благотворительная акция «В шесть часов вечера после войны» (6+).
9 и 10 мая в парке «Патриот» Тула гостей ждет обширная программа. Возрастной рейтинг всех мероприятий — 6+. Вход свободный.
13.00. Спектакль Тульского театра кукол «Петрушка на войне». Ребята узнают, как сражался с неприятелем русский народный персонаж.
12.00. Мастер-классы.
13.00 и 15.00. Полевая кухня с солдатской кашей.
14.00. Выступление тульского ансамбля полицейских «Музыкальный патруль». В программе — песни военных лет.
15.30. Танцевальная площадка в стиле 40-х «Старый забытый вальсок».
15.00 и 17.00. Военно-спортивная игра «Зарница24».
12.00. Мастер-классы по плетению маскировочных сетей.
13.00. Выступление объединения OakmanFilm. Показ патриотического видеоролика «Своих не бросаем» и короткометражных фильмов «Письма победителей».
14.30. Концерт группы «Петровский БЭНД».
15.00 и 17.00. Военно-спортивная игра «Зарница24».
В парках Тулы будут организованы тематические мероприятия, посвященные Дню Победы. Возрастной рейтинг — 0+.
9 и 10 мая
11.00. Интерактивная экскурсия «Конь мой верный, конь мой фронтовой» с мастер-классом по запряжке лошади (6+).
Конный двор Куликова поля (Тульская область, Кимовский район, село Монастырщино).
11.30, 14.30 и 17.30. Мастер-класс «Русские воины» (6+).
Научный центр «Археология и реставрация» в пространстве «Археология» (город Тула, ул. Металлистов, 1).
12.00. Лекция «Солдатская кухня» (12+).
Музейный комплекс «Куликово поле» (Тульская область, Куркинский район, деревня Моховое).
Вход свободный.
13.00. Интерактивная программа «Богатырские игры» и обзорная экскурсия по мемориалу (6+).
Музейно-мемориальный комплекс героям Куликовской битвы (Тульская область, Кимовский район, село Монастырщино).
В программе возможны изменения.
Подробная информация и предварительная запись:
Музейно-мемориальный комплекс героям Куликовской битвы: +7 (48735) 3-15-46 и e-mail: [email protected].
Конный двор Государственного музея-заповедника «Куликово поле»: +7 (48735) 5-17-55, +7 961 261-31-02 и e-mail: [email protected].
Музейный комплекс «Куликово поле» в Моховом: +7 (48743) 4-36-01, +7 906 534-35-79 и e-mail: [email protected].
Пространство «Археология»: +7(4872) 77-38-05, +7 (4872) 77-38-06 и e-mail: [email protected].
С 9 по 12 мая в ремесленном дворе «Добродей» пройдут тематические праздничные выходные «На переднем крае», посвященные 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Двор открыт для посещения с 12.00 до 16.00.
Возрастные категории мероприятий — 6+:
- квест-игра «Отряд „Отважный“»;
- интерактивная площадка «Полевая кухня»;
- мастер-шоу гравера «Солдатская ложка»;
- музыкальный квиз «Поём песни Победы!»;
- интерактивная площадка «Даешь плакаты для Победы!».
Вход свободный.
По всем вопросам обращаться по телефонам:
+7 (4872) 35-25-00, +7 953 199-71-88.
Фото Тульского музейного объединения.
12.00. Квест-игра «Тропа памяти»: ребусы, загадки, пазлы (6+).
Вход свободный.
Музей-усадьба А. Т. Болотова «Дворяниново».
8 (48734) 2-65-11, 2-65-25.
Акция «Сад памяти»: приглашаем к участию в посадке плодовых деревьев на территории музея (6+).
Вход свободный.
Музей-усадьба А. Т. Болотова «Дворяниново».
8 (48734) 2-65-11, 2-65-25.
12.00. Акция «Солдат Победы»: напишите имена своих героев на «фронтовых треугольниках» и прикрепите на баннер в музее (6+).
Вход свободный.
Тульский военно-исторический музей.
8 (4872) 77-49-36.
12.00. Интерактивное занятие «Голоса войны»: увидим письма в основной экспозиции музея, сделаем своей фронтовой треугольник (6+).
Краеведческий музей.
8 (4872) 30-79-75.
15.00. Семейная программа «Творчество „Кукрыниксов“» в годы Великой Отечественной войны»: знакомство с работами художников в военные годы (6+).
Музей П. Н. Крылова.
8 (4872) 41-04-60.
12.00-16.00. Акция «Праздничный натюрморт»: напишем натюрморт с цветами и Георгиевской лентой (12+).
Выставочный зал.
8 (4872) 56-09-92.
15.00. Музыкальный флешмоб «Этот День Победы»: прозвучат песни военных лет в исполнении солистов студии романса «Очарование» (6+).
Вход свободный.
Краеведческий музей.
8 (4872) 30-79-75.
12.00. Акция «Свеча памяти»: зажжем памятные свечи, почтим память, прозвучат песни о войне (6+).
Вход свободный.
Музей В. Ф. Руднева.
8 (48734) 4-15-29.
12.00. Литературно-музыкальное мероприятие «И песни тоже воевали»: о создании песен «Священная война», «Темная ночь», «Катюша» и других (6+).
Вход свободный.
Музей-усадьба А. Т. Болотова «Дворяниново».
8 (48734) 2-65-11, 2-65-25.
17.00. По записи – музыкальный вечер в Астафьевском доме «И поет мне в землянке гармонь»: услышим забытые и известные военные песни под гармонь (6+).
Музей русского и современного искусства в Крапивне.
8 902 843-54-30.
18.00. «В. В. Вересаев в годы Великой Отечественной войны»: о том, какой след в жизни и творчестве В. В. Вересаева оставила война (12+).
Дом-музей В. В. Вересаева.
8 (4872) 56-77-31.
15.00. Литературная гостиная «Я родом не из детства, из войны…»: участники узнают о нелегком жизненном пути поэтессы-фронтовика Юлии Друниной, услышат аудиозаписи ее стихотворений (12+).
Вход свободный.
Дом-музей В. В. Вересаева.
8 (4872) 56-77-31.
12.00 и 16.00. Командная игра «ПоКВИЗим»: не упустите возможности проверить знания по истории Отечества (6+).
Вход свободный.
Тульский военно-исторический музей.
8 (4872) 77-49-36.
12.00. Квест-игра «Защитники Родины»: научимся оказывать первую помощь при ранениях, передавать послание с помощью флажковой азбуки, собирать рюкзак «разведчика» (6+).
Девягорско-Лихвинский музей-заповедник.
8 953 955-04-12, 8 920 788-61-66.
15.00. Концерт «Победный Май»: в исполнении студии романса «Очарование» прозвучат произведения военных лет композиторов Дунаевского, Листова, Богословского, Хренникова, Журбина (12+).
Вход свободный.
Тульский музей изобразительных искусств.
8 (4872) 35-40-53.