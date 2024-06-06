Ахов: Не все коту масленица
7 июня в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль «AX...OFF» по пьесе Александра Островского «Не все коту масленица».
Ахов, купец-миллионщик, желает жениться на молодой, но бедной девушке Агнии, полагая, что за деньги можно купить все...
Продолжительность: 2 часа 10 минут.
Спектакль идет с антрактом.
Режиссер-постановщик: Алексей Басов.
Где и когда?
Тула , улица Дзержинского, 8
7 июня 2024, пятница
19:00
8 - 9 июня
14 - 16 июня
14 июня, пятница 00:00
8 июня, суббота 00:00
8 июня, суббота 00:00
8 июня, суббота 00:00