8 июня в Тульском кремле и на площади Ленина пройдет автомобильный фестиваль «Автострада — 2024».

Участие принимают автолюбители со всей Европейской части России – около 1000 экспонатов делают «Автостраду» крупнейшим, при этом бесплатным для участников и зрителей фестивалем.

Зрители могут посетить выставку ретро-автомобилей, расположенную в сердце старой Тулы — внутри Тульского Кремля – памятника архитектуры XVI века. Среди выставленных экземпляров автомобили до 1990 года выпуска - отечественные и зарубежные.

Экспозиции современных образцов автопрома включают всевозможные новинки, предлагаемые сегодня к продаже – их представит официальный партнер фестиваля компания «Автоимпорт» и другие тульские автодилеры.

А на центральной площади Ленина можно будет рассмотреть примеры самого смелого тюнинга и кастомизации, которым мастера-творцы подвергают серийные автомобили и услышать как звучат мощные установки автозвука.

Вместе с открытием фестиваля в 12.00 туляки и гости города увидят старт ралли исторических автомобилей в рамках третьего этапа кубка Российской автомобильной федерации, кубка «Наследие» и кубка RODIS. Ралли откроет Ford T 1924 года – самому старому тульскому автомобилю в этом году исполнилось 100 лет.

Ралли посвящается 195-летию великого писателя Льва Толстого. Трасса в 90 км пройдет по городским улицам, участники ралли посетят Ясную Поляну и финишируют в городе Щекино после 18.00.

Закрытие фестиваля «Автострада» — в 17.00.