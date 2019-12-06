Валентин Смирнитский: С Боярским мы дружим уже 40 лет

С гастролями в Тулу приехал любимейший актер современности, самый обаятельный Портос всех времен и народов и просто очень харизматичный человек и приятный собеседник.

Валентин Георгиевич Смирнитский сразу согласился на небольшое интервью и пригласил нас в свою гримерку. Открытая улыбка, фирменный портосовский смех, идеальный маникюр – в свои 75 лет Валентин Смирнитский отлично выглядит, полон бодрости и оптимизма.

– Вы приехали к нам со спектаклем «Хочу купить вашего мужа». С ним еще в начале 2000-х годов приезжал сам автор сценария Михаил Задорнов, и тогда в зале было очень много зрителей. Много и сейчас. В чем успех и долговечность этого проекта?

– Это загадка, но он действительно идет уже двадцать лет. Менялись периодически только главные исполнительницы. С разрешения Миши, царство ему небесное, мы переписали пьесу. Он сатирик и всегда был смешной, но написал такую комедийную мелодраму, на что она не тянула. А мы из нее сделали искрометный фарс-анекдот. Он разрешил. Миша даже предлагал нам выступать вместе – в первом отделении наш спектакль, а во втором он. Мы выступили так один раз, а потом стало невозможно совместить наши графики. Мы с этим спектаклем были в Америке, в Канаде, всю Европу объездили, а Россию просквозили вдоль и поперек.

– Валентин Георгиевич, ваша актерская команда в этом спектакле как одна семья?

– С Леной Сафоновой мы давно дружим и вместе работаем не в одном спектакле, и снимались в кино – знаю ее много-много лет. Да вся команда – три человека. Как три мушкетера (смеется).

– Где мы Вас увидим в ближайшее время?

– Я не очень много сейчас снимаюсь – наше время уходит. Сейчас снялся в сериале для Первого канала, осенью закончились съемки. Сюжет про семейные отношения с детективным уклоном. Я там играю отца – главу семейства. Ну а кого еще я могу играть? (Улыбается) Юля Ауг играет мою жену, Чурсин еще. Хороший состав.

– У Вас в фильмографии вообще много сериалов. Любите их или это просто дань времени?

– И дань времени тоже, сейчас все в них снимаются. Но я стараюсь совсем уж в ситкомы не лезть, хотя у меня было всяко-разно. Сниматься в сериалах – тяжелая работа, а напасть на хороший материал трудновато. Хотя сейчас уже научились и снимают качественные сериалы – по примеру западных.

– Но у нас больше работает лирическая сторона...

– Да, это специфика российская, куда деваться? Нам про душу подавай (Улыбается).

– «Д’Артаньян и три мушкетера» тоже был сериал...

– Тогда это называлось телевизионным фильмом. Была целая индустрия. Помните – знаменитые «17 мгновений весны», «Место встречи изменить нельзя», «Щит и меч», «Вызываем огонь на себя»... Телевизионные фильмы снимали на базе кино, а сейчас совсем другая технология.

– У Вас за плечами десятки ролей. Какие съемки вспоминаете с особенной любовью?

– Свое первое появление в кино я вспоминаю с большой теплотой, это был фильм «Двое», который дал мне путевку в жизнь. И конечно, традиционно вспоминаю «Мушкетеров». Мы с Мишей Боярским познакомились на съемках 40 лет назад и до сих пор дружим. 26 декабря у него юбилей – 70 лет, и я еду к Галкину на Первый канал сниматься в передаче о юбилее. Миша не любит это всё, а что делать? Еще у Корчевникова совсем недавно тоже встречались, мы с Мишей вообще видимся и созваниваемся регулярно.

– А еще один мушкетер Вениамин Смехов приедет на съемки?

– Не знаю, он у нас все время по заграницам шастает.

– Какой-то подарок для друга уже придумали?

– Что ему дарить, бог его знает... Что-нибудь обязательно придумаю. Мы за сорок лет столько друг другу подарков надарили! Он тоже приезжает ко мне на все дни рождения, так что мы навыдумывали всякого-разного. Я не знаю, попаду ли я на юбилей, – у меня гастроли, а Миша выпускает спектакль в «Ленсовете» к юбилею.

– Вы много работали на озвучивании иностранных фильмов...

– Я занимался этим еще с советского кино и особенно в 90-е

годы. Я, еще молодой артист, тогда попал в команду, которую в шутку называли «Артель «Красный звук», и работал там с большими мастерами – Арменом Джигарханяном, Славой Тихоновым. А в 90-е годы у меня это был основной заработок, как раз тогда на нас повалила видеопродукция на кассетах. Работы было завал. Мы по восемь часов стояли у телеэкрана, и я потерял три единицы зрения. Сейчас я озвучкой уже не занимаюсь.

– Скоро наступит самый любимый праздник. Как в Вашей семье принято отмечать Новый год?

– Дома, семьей. Это давняя традиция. Я уже давно никуда не хожу, раньше еще вылезал куда-то в гости. А сейчас такой возраст, когда и не хочется никуда, честно скажу. Неинтересно. И современные тусовки меня не очень интересуют. Многие мои товарищи уже ушли в мир иной, такой возраст, ничего не поделаешь.

– Как Вы относитесь к соцсетям и Вы лично есть где-то?

– Я не лезу туда, пугаюсь их. Хотя у меня жена активный пользователь и иногда меня выкладывает в инстаграм (смеется). Я как могу противлюсь... Там же так много помойки, негативных высказываний. В лицо-то боятся говорить, а тут пожалуйста. Вот и несут всякое. А я, особенно сейчас, стараюсь от негатива держаться подальше.

досье Myslo

Валентин Георгиевич Смирнитский

Актёр театра и кино, заслуженный артист РСФСР, народный артист РФ.

Родился 10 июня 1944 года в Москве.

Окончил Театральное училище им. Б. Щукина.

Несколько раз озвучивал Портоса в зарубежных экранизациях «Трёх мушкетёров», наиболее известная – фильм 1998 года «Человек в железной маске» (роль Жерара Депардьё).

Семья: четвертая жена Лидия Рябцева. Сын Иван Смирнитский (от второй жены) умер в 2000 году в возрасте 26 лет.

Избранная фильмография

«Семь стариков и одна девушка», «Визит к Минотавру», «Дронго», «Тайны дворцовых переворотов».

любимые фильмы с валентином смирнитским



Короткометражка «Двое», 1965 год.

Режиссер Михаил Богин. С Викторией Фёдоровой.



Легендарный фильм «Д’Артаньян и три мушкетёра», 1979 год. Режиссер Георгий Юнгвальд-Хилькевич. С Михаилом Боярским.





Комедия «Отцы и деды», 1982 год. Режиссер Юрий Егоров. С Анатолием Папановым.