Гениальный антрополог Дробышевский в Туле: «У любви могут быть последствия»

Фото Анны Ворониной

Это неслучайно: один из известных популяризаторов науки непередаваемой харизмой собирает не только десятки тысяч просмотров в YouTube, но и полные лекционные залы. Чем привлекает туляков антропология и почему стремление к самообразованию не вымирает – в материале Myslo.

Who is…?

Профессор приезжает в Тулу не в первый раз и хорошо знаком по широкой просветительской деятельности в YouTube. У Станислава не только свой канал, он постоянный спикер у многих известных интервьюеров. С увлечением и огнём в глазах кандидат наук рассказывает факты о жизни приматов, проецируя их на нашу, человеческую жизнь.

Его подача полна иронии – это не сухой скучный материал, который нереально воспринимать. В устах Дробышевского сложная и далёкая антропология обретает вполне понятную форму. Станислав напоминает того самого «безумного учёного» из старых мультфильмов, он яркий и никого не оставит равнодушным.

Приходили семьями

Анонс серии лекций Станислава Дробышевского состоялся за неделю до события. На первое выступление «Как любили наши предки, выясняли отношения и почему сейчас мы так выражаем свою любовь» через онлайн-кассу купили 150 билетов! В кластер пришли 180 туляков. Молодые и семейные пары, дети с родителями, взрослые внуки с пожилыми бабушками и дедушками.

В последний момент в большой зал влетел мужчина со стопкой книг. Отметим, что Дробышевский выпустил около более десяти трудов о палеонтологии, рассказывая о жизни организмов и природы в доисторической эпохе.

«Старался, делал красивые картиночки…»

Введение во взаимоотношения между древними людьми началось с матчасти о Homo Sapiens: Станислав рассказал о строении человеческого мозга и нервной системы, о выработке дофамина и окситоцина – гормонов, отвечающих за удовольствие.

Если вас кто-то бесит, дело не в вашем восприятии, а в отсутствии сочетаемости биохимии между вами.

«Значит у меня нет проблем с эмпатией и во всём виновато уникальное клеточное строение!» – казалось, подумал каждый в зале.

Прошло пять минут от начала – а уже столько полезной информации! Аудитория продолжала слушать харизматичного Станислава, не открывая взгляда со сцены.

Вдруг возникли небольшие технические неполадки с экраном. Лектор отпустил очередную шутку:

– Сейчас мы наблюдаем наглядный пример тысячелетней эволюции мозга. Вы сидите на местах, понимаете, что с экраном случился сбой, а не бросаетесь на меня с кулаками, как наши далёкие предки.

Когда принесли экран, лектор улыбнулся, продолжая демонстрировать анатомию строения австралопитеков.

– Старался, делал красивые картиночки, хорошо, что не пропали, – сказал кандидат наук и нажал на кнопку пульта для пролистывания слайдов.

Потому что феромоны…

Экспрессивно, подробно, феерично – именно такими словами можно вкратце описать рассказ Станислав о жизни древних людей. Сотрудники кластера приносили новые стулья – на лекцию подтягивались опоздавшие. Даже на задних рядах не зевали, – слушали с интересом. Правда, удалось подловить сладкую парочку, которая под рассказ о любви в племени кроманьонцев, мило целовалась.

Тем временем на подиуме лектор продолжал перекладывать биохимию мозга шимпанзе на взаимоотношения современных людей.

– Ежели феромоны и запаховые молекулы другие, происходит отторжение. Или, наоборот. Кора конечного мозга распознаёт сигналы и нас тянет к людям определённой биохимии. Хотя окружающие могут воскликнуть: «Что ты на него смотришь, ни кожи, ни рожи, денег не зарабатывает, носки не стирает, пьянствует!». «Нет, люблю!» – возражает мозг. Потому что феромоны.

«Любят по-своему, но могут прибить…»

Станислав говорил и об обратной стороне любви в древний период – жестокости. Как говорится, от любви до ненависти один шаг. И это так. Контрастные примеры проявления заботы первых людей, соседствующие с кровожадным выяснением отношений, – от лекции Станислава никто даже на телефон не отвлекался!

– При раскопках обнаружили особь женского пола. Её останки рассказали классическую историю любвеобильного гения-злодея, который саданул её по голове. Его сородичи подобрали и заботились о ней… до самой смерти. Идеальная история для баллады и фильмов в трёх сериях!

Аудитория Дробышевского: кто она?

О любви древних людей Станислав Дробышевский рассказывал почти два часа, а потом убежал на поезд – после Тулы антрополог читал лекцию своим студентам в МГУ.

Туляки поделились мнением, почему им интересны неординарные лекции профессора.

Анастасия, учитель – Он просветитель, популяризатор науки. Рассказывает очень интересно. Посмотрите: здесь все разные! Кому-то просто интересно послушать, а я работаю в сфере образования. Тема интересная. О любви. О ней всегда интересно слушать. На следующую лекцию о детстве обязательно пойду. Вещи, которые рассказывает Станислав, для простых людей, для тех, кому книжки и специальные журналы воспринимать тяжело.

Игорь, самозанятый – Узнал о лекциях через дайджест Myslo о выходных. Смотрю Станислава на YouTube. Почему пришёл? Ответ типичный. Тяга к знанию, самообразованию. Интересно быть умнее людей, которые в спорах апеллируют к псевдонауке или лженауке. Например, некоторые говорят, что эволюция не доказана, ссылаясь на устаревшие факты. Нравится подлавливать таких и говорить: «Нет ребята, это доказали ещё в 50-х годах прошлого века». Подобные знания пусть не приносят пользу в быту, но способствуют формированию собственной философии, самоопределения. Недавно был в «Октаве» на лекции о космосе. Вот сейчас про земное рассказали, а там – о внеземном. После этого интересные мысли в голове рождаются.

К слову, в программе цикла запланировано ещё три не менее интересные лекции антрополога. Если вдруг пропустили уникальное выступление – наверстать не поздно. А пока – несколько цитат с прошедшей лекции Станислава Владимировича:

«Для охотников-собирателей 40 километров – лёгкая прогулочка».

«Неместный припёрся и его сожрали тут же. Так что неадертальцы очень любили друг друга. Но только своих».

«Если живем маленьким коллективчиком неадертальцев, всем пофиг на мой коготь Беркута на шее. Если я кроманьонец, то должен себя украсить. Чтобы меня издали приметили и не убили сразу».

«Группа австралопитеков в Эфиопии погибла в результате катастрофического наводнения. Скорее всего, там прошёл где-то дождик, они сидели в каком-то овраге ночью и их смыло».

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