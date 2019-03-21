Трибьют Эллы Фицджеральд в тульском Harat's: вы должны это услышать!

Фото pinterest.ru (автор KS)

Первое в России трио джазовых музыкантов «старой школы» Игоря Молчанова при участии Екатерины Черноусовой представят тулякам весенний джазовый концерт. Музыканты впервые в Туле исполнят лучшие композиции из наследия великой вокалистки.

Купить билет Трибьют-шоу Эллы Фидцжеральд порадует поклонников ее творчества и всех, кто к джазу неравнодушен. Живая программа от профессиональных музыкантов — то, что нужно прекрасным пятничным вечером! 12 апреля мы ждем вас на настоящий джаз! А уже 25 мая на сцене Harat's pub пройдет творческий вечер поэта и участника группы «АукцЫон» Олега Гаркуши. Гостей ждет приятный сюрприз - фото- и автограф-сессия артиста. На своей творческом вечере музыкант прочтет стихи, поделится мыслями о жизни, расскажет интересные истории о себе и группе «Аукцыон», с которой он выступает уже больше трех десятков лет, и ответит на вопросы зрителей. Купить билет

Все мы знаем Harat's, как настоящий мужской бар, брутальный и свойский. Но сейчас настало время разбавить привычную атмосферу уютного хаоса. Не роком единым жив человек, у нас найдется место и классике, и высоким материям, и к таким гостям мы подходим со всей серьезностью. Но широту нашей души, дружелюбие и жгучее желание накормить-напоить и развлечь любимых гостей — это не отменяет.

В самом ирландском пабе города все так же вкусно, и даже еще вкуснее! В новом меню каждый выберет себе то, от чего порадуется и сердце, и желудок. Не ограничивайте себя: у нас вкусно и можно не худеть.

А еще мы обязательно угостим вас настоящими мужскими напитками, именно такими, которых вам захочется этим вечером.

Славно отдохнем под живую музыку в интеллигентной компании!

Harat's любит своих гостей, а гости отвечают нам взаимностью. И это навсегда.