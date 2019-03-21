Трибьют Эллы Фицджеральд в тульском Harat's: вы должны это услышать!
Трибьют-шоу Эллы Фидцжеральд порадует поклонников ее творчества и всех, кто к джазу неравнодушен. Живая программа от профессиональных музыкантов — то, что нужно прекрасным пятничным вечером! 12 апреля мы ждем вас на настоящий джаз!
А уже 25 мая на сцене Harat's pub пройдет творческий вечер поэта и участника группы «АукцЫон» Олега Гаркуши. Гостей ждет приятный сюрприз - фото- и автограф-сессия артиста.
На своей творческом вечере музыкант прочтет стихи, поделится мыслями о жизни, расскажет интересные истории о себе и группе «Аукцыон», с которой он выступает уже больше трех десятков лет, и ответит на вопросы зрителей.
Все мы знаем Harat's, как настоящий мужской бар, брутальный и свойский. Но сейчас настало время разбавить привычную атмосферу уютного хаоса. Не роком единым жив человек, у нас найдется место и классике, и высоким материям, и к таким гостям мы подходим со всей серьезностью. Но широту нашей души, дружелюбие и жгучее желание накормить-напоить и развлечь любимых гостей — это не отменяет.
Славно отдохнем под живую музыку в интеллигентной компании!