Туляки выбрали три лучших музея
Итоги народного голосования на Myslo.
С 19 февраля по 19 марта мы проводили на Myslo голосование за самые лучшие музеи в Туле. Теперь мы знаем, какие музеи жителям нашего города больше по душе.
Никакой рекламы — только мнения туляков, проверивших все плюсы и минусы на своём опыте!
Вот какой итог мы получили на 00.00 часов 19 марта, после проверки участников на накрутку голосов, и удаления этих накрученных голосов.
Реальные итоги отличаются от рейтинга с накрутками.
Победителем голосования стал Богородицкий дворец-музей - он набрал 7025 голосов!
Второе место и 3881 голос получил Музей оружия.
Третье место и 2699 голосов туляки отдали Музею кондитерского и пряничного дела.
Поздравляем всех победителей и благодарим всех участников!
Обладатель первого места получает от Myslo грамоту и наклейку на входную дверь, которая будет подтверждать народное
звание музея.
Музеи, занявшие второе и третье места, также получат не менее почётные наклейки!
Наклейки и грамоту победители могут получить в редакции в любой будний день.
Полный рейтинг музеев Тулы, который создали своими голосами вы — пользователи Myslo, можно посмотреть ЗДЕСЬ.