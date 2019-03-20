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Туляки выбрали три лучших музея

Туляки выбрали три лучших музея

Итоги народного голосования на Myslo.

С 19 февраля по 19 марта мы проводили на Myslo голосование за самые лучшие музеи в Туле. Теперь мы знаем, какие музеи жителям нашего города больше по душе.

Никакой рекламы — только мнения туляков, проверивших все плюсы и минусы на своём опыте!

Вот какой итог мы получили на 00.00 часов 19 марта, после проверки участников на накрутку голосов, и удаления этих накрученных голосов.
Реальные итоги отличаются от рейтинга с накрутками. 

 

Победителем голосования стал Богородицкий дворец-музей он набрал 7025 голосов!

Второе место и 3881 голос получил Музей оружия.

 

Третье место и 2699 голосов туляки отдали Музею кондитерского и пряничного дела.

Поздравляем всех победителей и благодарим всех участников!

Обладатель первого места получает от Myslo грамоту и наклейку на входную дверь, которая будет подтверждать народное
звание музея.

 

Музеи, занявшие второе и третье места, также получат не менее почётные наклейки!

 

Наклейки и грамоту победители могут получить в редакции в любой будний день.

Полный рейтинг музеев Тулы, который создали своими голосами вы — пользователи Myslo, можно посмотреть ЗДЕСЬ.

сегодня, в 12:33 0
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