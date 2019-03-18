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Трибьют-шоу Эллы Фицджеральд

Трибьют-шоу Эллы Фицджеральд

По независящим от Myslo-кассы причинам концерт отменен. Деньги за  билеты будут возвращены в ближайшее время (инструкция по возврату средств поступит по эл. почте). Приносим свои извинения.

В Harat's pub состоится весенний джазовый концерт — трибьют-шоу Эллы Фидцжеральд. Кавер-версии легендарных хитов представят Джаз Трио Игоря Молчанова при участии Екатерины Черноусовой.

Трио-Джаз:
Игорь Молчанов – фортепиано
Григорий Мальян – контрабас
Алексей Гагарин – ударные

Трибьют шоу Эллы Фидцжеральд порадует всех поклонников творчества великой певицы и людей просто неравнодушных к джазу.
12 апреля пятничным вечером гостей порадует живая джазовая программа с профессиональным исполнением в самом ирландском пабе Тулы . Порадуйте себя трибьютом Эллы Фидцжеральд!

Где и когда?
Harat's Pub
Тула, Красноармейский проспект, 19
12 апреля 2019, пятница
20:00
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