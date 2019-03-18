Трибьют-шоу Эллы Фицджеральд
По независящим от Myslo-кассы причинам концерт отменен. Деньги за билеты будут возвращены в ближайшее время (инструкция по возврату средств поступит по эл. почте). Приносим свои извинения.
В Harat's pub состоится весенний джазовый концерт — трибьют-шоу Эллы Фидцжеральд. Кавер-версии легендарных хитов представят Джаз Трио Игоря Молчанова при участии Екатерины Черноусовой.
Трио-Джаз:
Игорь Молчанов – фортепиано
Григорий Мальян – контрабас
Алексей Гагарин – ударные
Трибьют шоу Эллы Фидцжеральд порадует всех поклонников творчества великой певицы и людей просто неравнодушных к джазу.
12 апреля пятничным вечером гостей порадует живая джазовая программа с профессиональным исполнением в самом ирландском пабе Тулы . Порадуйте себя трибьютом Эллы Фидцжеральд!