Творческий вечер Олега Гаркуши

По независящим от Myslo-кассы причинам концерт отменен. Деньги за купленные билеты будут возвращены в ближайшее время (инструкция по возврату средств поступит по эл. почте). Приносим свои извинения.

На сцене Harat's pub пройдет творческий вечер поэта и участника группы «АукцЫон» Олега Гаркуши.

Олег Гаркуша — культовая фигура петербургского андеграунда, бессменный фронтмен легендарного «АукцЫона», поэт, телеведущий, киноактер. На своей творческом вечере он прочтет стихи, поделится мыслями о жизни, расскажет интересные истории о себе и группе «Аукцыон», с которой он выступает уже больше трех десятков лет, и ответит на вопросы зрителей.

Еще одним приятным сюрпризом вечера станет фото- и автограф-сессии артиста. Не пропустите!