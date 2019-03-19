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Творческий вечер Олега Гаркуши

Творческий вечер Олега Гаркуши

По независящим от Myslo-кассы причинам концерт отменен. Деньги за купленные билеты будут возвращены в ближайшее время (инструкция по возврату средств поступит по эл. почте). Приносим свои извинения.

На сцене Harat's pub пройдет творческий вечер поэта и участника группы «АукцЫон» Олега Гаркуши.

Олег Гаркуша — культовая фигура петербургского андеграунда, бессменный фронтмен легендарного «АукцЫона», поэт, телеведущий, киноактер. На своей творческом вечере он прочтет стихи, поделится мыслями о жизни, расскажет интересные истории о себе и группе «Аукцыон», с которой он выступает уже больше трех десятков лет, и ответит на вопросы зрителей.

Еще одним приятным сюрпризом вечера станет фото- и автограф-сессии артиста. Не пропустите!

Где и когда?
Harat's Pub
Тула, Красноармейский проспект, 19
25 мая 2019, суббота
20:00
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