Hip Hop Scream Fest, Ночь искусств – 2024 и очень много концертов: выходные в Туле

HIP HOP SCREAM FEST
Где: Кластер «Октава».
Стоимость: от 300 руб.
2 ноября в «Октаве» пройдет HIP HOP SCREAM FEST.
На одну ночь все диджеи, бары и вечеринки в одном месте.
ХOLIDAYBOY
Где: Спорткомплекс «Тула-Арена».
Стоимость: от 2000 руб.
4 ноября в спорткомплексе «Тула-Арена» выступит ХOLIDAYBOY.
Мари Краймбрери. Большое шоу
Где: манеж «Арсенал».
Стоимость: от 2400 руб.
1 ноября в манеже «Арсенал» пройдет большой концерт Мари Краймбрери.
NЮ. Юрий Николаенко
Где: манеж «Арсенал».
Стоимость: от 3200 руб.
2 ноября в манеже «Арсенал» выступит NЮ.
Нурминский
Где: Ночной клуб sQer.
Стоимость: от 900 руб.
2 ноября в ночном клубе sQer с большим концертом выступит Нурминский.
Заточка
Где: Concert Hall.
Стоимость: от 2700 руб.
2 ноября в Concert Hall выступит группа «Заточка».
Ночь искусств – 2024
Где: Тула.
3 ноября в Туле пройдет «Ночь искусств». Выбрали для вас самые интересные мероприятия.
Лариса Ситникова и Сергей Фиалковский
Где: Градов music bar.
Стоимость: 500 руб.
2 ноября в авторском музыкальном баре «Градов music bar» выступят Лариса Ситникова и Сергей Фиалковский.
Белые розы, розовые слоны
Где: Тульский камерный драматический театр.
2 ноября в Тульском камерном драматическом театре состоится премьера спектакля по одноименной пьесе Уильяма Гибсона «Белые розы. Розовые слоны».