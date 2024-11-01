Hip Hop Scream Fest, Ночь искусств – 2024 и очень много концертов: выходные в Туле

Когда: 2 ноября, суббота, 22.00. Где: Кластер «Октава».

Стоимость: от 300 руб.

2 ноября в «Октаве» пройдет HIP HOP SCREAM FEST.



На одну ночь все диджеи, бары и вечеринки в одном месте. ХOLIDAYBOY Когда: 4 ноября, понедельник, 19.00. Где: Спорткомплекс «Тула-Арена».

Стоимость: от 2000 руб.

4 ноября в спорткомплексе «Тула-Арена» выступит ХOLIDAYBOY. Мари Краймбрери. Большое шоу Когда: 1 ноября, пятница, 20.00.

Где: манеж «Арсенал».

Стоимость: от 2400 руб.





1 ноября в манеже «Арсенал» пройдет большой концерт Мари Краймбрери. NЮ. Юрий Николаенко Когда: 2 ноября, суббота, 20.00. Где: манеж «Арсенал».

Стоимость: от 3200 руб.

2 ноября в манеже «Арсенал» выступит NЮ. Нурминский Когда: 2 ноября, суббота, 20.00. Где: Ночной клуб sQer.

Стоимость: от 900 руб.



2 ноября в ночном клубе sQer с большим концертом выступит Нурминский. Заточка Когда: 2 ноября, суббота, 19.00. Где: Concert Hall.

Стоимость: от 2700 руб.

2 ноября в Concert Hall выступит группа «Заточка». Ночь искусств – 2024 Когда: 3 ноября, воскресенье. Где: Тула.

3 ноября в Туле пройдет «Ночь искусств». Выбрали для вас самые интересные мероприятия. Лариса Ситникова и Сергей Фиалковский Когда: 2 ноября, суббота, 19.30. Где: Градов music bar.

Стоимость: 500 руб.

2 ноября в авторском музыкальном баре «Градов music bar» выступят Лариса Ситникова и Сергей Фиалковский. Белые розы, розовые слоны Когда: 2 ноября, суббота, 19.00.

Где: Тульский камерный драматический театр .





2 ноября в Тульском камерном драматическом театре состоится премьера спектакля по одноименной пьесе Уильяма Гибсона «Белые розы. Розовые слоны».

а что в кино? Субстанция

Вы когда-нибудь мечтали стать лучшей версией себя? Уникальный препарат «Субстанция» сделает вас моложе, красивее, идеальнее. Слава голливудской звезды Элизабет Спаркс (Деми Мур) осталась в прошлом, хоть она все еще ведет популярное фитнес-шоу на телевидении. Но, когда ее шоу собираются перезапустить с новой звездой, Элизабет решается принять «Субстанцию». Так на свет появляется молодая и сексуальная Сью (Маргарет Куолли). Однако у совершенства есть своя цена, и расплата не заставит себя долго ждать...