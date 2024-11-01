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Hip Hop Scream Fest, Ночь искусств – 2024 и очень много концертов: выходные в Туле

Hip Hop Scream Fest, Ночь искусств – 2024 и очень много концертов: выходные в Туле

ХOLIDAYBOY, Мари Краймбрери, NЮ и Нурминский — в нашем обзоре выходных.

HIP HOP SCREAM FEST

Когда: 2 ноября, суббота, 22.00.

Где: Кластер «Октава».
Стоимость: от 300 руб.

HIP HOP SCREAM FEST

2 ноября в «Октаве» пройдет HIP HOP SCREAM FEST.

На одну ночь все диджеи, бары и вечеринки в одном месте.

 

ХOLIDAYBOY

Когда: 4 ноября, понедельник, 19.00.

Где: Спорткомплекс «Тула-Арена».
Стоимость: от 2000 руб.

ХOLIDAYBOY

4 ноября в спорткомплексе «Тула-Арена» выступит ХOLIDAYBOY.

 

Мари Краймбрери. Большое шоу 

Когда: 1 ноября, пятница, 20.00.
Где: манеж «Арсенал». 
Стоимость: от 2400 руб.
 

Мари Краймбрери. Большое шоу в Манеже

1 ноября в манеже «Арсенал» пройдет большой концерт Мари Краймбрери.

 

NЮ. Юрий Николаенко

Когда: 2 ноября, суббота, 20.00.

Где: манеж «Арсенал». 
Стоимость: от 3200 руб.

NЮ. Юрий Николаенко

2 ноября в манеже «Арсенал» выступит .

 

Нурминский

Когда: 2 ноября, суббота, 20.00.

Где: Ночной клуб sQer.
Стоимость: от 900 руб.

Нурминский

2 ноября в ночном клубе sQer с большим концертом выступит Нурминский.

 

Заточка

Когда: 2 ноября, суббота, 19.00.

Где: Concert Hall.
Стоимость: от 2700 руб.

Заточка

2 ноября в Concert Hall выступит группа «Заточка».

 

Ночь искусств – 2024

Когда: 3 ноября, воскресенье.

Где: Тула.

Ночь искусств – 2024

3 ноября в Туле пройдет «Ночь искусств». Выбрали для вас самые интересные мероприятия.

 

Лариса Ситникова и Сергей Фиалковский

Когда: 2 ноября, суббота, 19.30.

Где: Градов music bar.
Стоимость: 500 руб.

Лариса Ситникова и Сергей Фиалковский

2 ноября в авторском музыкальном баре «Градов music bar» выступят Лариса Ситникова и Сергей Фиалковский.

 

Белые розы, розовые слоны

Когда: 2 ноября, суббота, 19.00.
Где: Тульский камерный драматический театр.
 

Белые розы, розовые слоны

2 ноября в Тульском камерном драматическом театре состоится премьера спектакля по одноименной пьесе Уильяма Гибсона «Белые розы. Розовые слоны».

 

а что в кино?

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Автор:
вчера, в 12:50 +1
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