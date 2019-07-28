Йога, зумба, капоэйра: бесплатные тренировки этого лета в Туле

Летом на открытом воздухе проходят не только фестивали и экскурсии. Все чаще на открытых пространствах появляются спортивные тренировки.

Не удивительно, ведь следить за своей физической формой куда приятнее не в душном спортзале, а в окружении природы и прекрасных городских видов. А главное — делать это можно абсолютно бесплатно. Мы собрали для вас эксклюзивное расписание летних тренировок на любой вкус и уровень подготовки.

Йога

Расписание занятий по средам, 19.00 (кроме периода с 27 июля по 10 августа) «Октава», творческий индустриальный кластер, Тула, улица Каминского, 24 по вторникам/средам, 19.00 Молодежное пространство «Газон», Казанская набережная по четвергам, 19.00 (кроме 26 июля — в 10.00) Молодежное пространство «Газон», Казанская набережная по четвергам, субботам и воскресеньям, 9.00 Площадка у кафе «Ёлочка», Центральный парк имени П.П. Белоусова по субботам, 9.00 Эстрада, Комсомольский парк культуры и отдыха, г. Тула, Октябрьская ул., д.188А

Одни из самых распространенных бесплатных тренировок в Туле — занятия по йоге. Занятия позволяют проработать спящие мышцы, исправить осанку и оздоровить позвоночник. Еще один положительный эффект йоги заключается в снятии нервного напряжения и обретении внутренней гармонии и сил, а настроение поднимут живописные просторы парков и набережной. Посетить занятия профессиональных инструкторов из фитнес-центров можно четыре раза в неделю. Для этого вам потребуется удобная одежда и коврик для йоги.

Зумба

Расписание занятий ориентировочно по пятницам, 20.30 «Ликерка Лофт», Тула, пр. Ленина, 85-б по воскресеньям, 10.00 Спортивный городок, Центральный парк имени П.П. Белоусова примерно раз в 10 дней, ближайшее занятие — 24 июля, 19.00 Молодежное пространство «Газон», Казанская набережная

Зумба представляет собой смесь латиноамериканских танцев и кардиотренировки. Занятия помогают снижать вес, тренировать сердечно-сосудистую систему и заряжают хорошим настроением. Бесплатные уроки зумбы проходят по пятницам, воскресеньям в трех местах: пространство «Газон» на Казанской набережной, Центральный парк и Likerka Loft. Рекомендуется одевать удобную одежду и обувь и захватить бутылкой с водой.

Буги-вуги/свинг

Расписание занятий по воскресеньям, 19.00 Эстрада, Центральный парк имени П.П. Белоусова по воскресеньям, 13.00 «Типография», Культурный центр, Фридриха Энгельса, 70А

По воскресеньям можно осваивать свинговые танцы и буги-вуги. Присоединиться к занятиям может любой желающих, уровень подготовки не важен. Участники разбиваются на пары и зажигательно танцуют под свинговую музыку — это разновидность джаза, которая имеет четкий бит и неуемную энергию. Форма одежды — удобная.

В «Типографии» гостям еще расскажут о культуре и моде Нью-Йорка прошлого века, и о том как наладить танцевальный диалог в паре.

Воркаут

Расписание занятий по понедельникам и пятницам, 15.00 Спортивный городок, Центральный парк имени П.П. Белоусова по понедельникам и пятницам, 15.00 Спортивный городок, Комсомольский парк культуры и отдыха, г. Тула, Октябрьская ул., д.188А по вторникам, 17.00, по субботам, 15.00 Спортивный городок, Пролетарский парк культуры и отдыха, Тула, улица Кутузова, 131а по пятницам, 19.00, по субботам в 10.00 Молодежное пространство «Газон», Казанская набережная

Воркаут — это особый вид тренировок, в котором не задействован никакой дополнительный инвентарь, а мышцы качаются с помощью своего собственного веса. Прокачивать и укреплять свое тело бесплатно можно три раза в неделю.

В парках «Мастера стилей» проводят еженедельные занятия и ежемесячные мастер-классы мастер-классы по скейту, BMX и самокату. Перед тренировкой необходимо ознакомиться с техникой безопасности.

На «Газоне» проводятся функциональные тренировки с профессиональным фитнес-тренером. Они основаны на отработке базовых физических действий, которые мы совершаем ежедневно. Например, прыжки, пробежки, подъём небольших тяжестей. А по субботам проходит подобное занятие, но с дополнительным блоком под названием «бразильский орех», который очень заинтересует девушек.

Растяжка

Расписание занятий по средам, 10.00 Молодежное пространство «Газон», Казанская набережная

Занятия растяжкой помогают увеличить гибкость тела и сделать его более подтянутым, благодаря эластичности мышц. Тренировка подойдет как для тех, кто уже может сесть на шпагат, так и для новичков, поскольку все происходит в спокойном и комфортном темпе.

Силовые/Аэробика

Расписание занятий по вторникам, 10.00 молодежное пространство «Газон», Казанская набережная по четвергам, 10.00 и 18.00 молодежное пространство «Газон», Казанская набережная по субботам, 19.00 молодежное пространство «Газон», Казанская набережная

Для этих тренировок потребуется минимальная физическая подготовка, поскольку здесь много упражнений на силу и выносливость. В пространстве «Газон” силовые и кардио тренировки можно посетить три дня в неделю. По вторникам можно совершенствовать свое тело по системе body sculpt. В четверг проходит занятие на брюшные мышцы, ягодицы и ноги и круговая тренировка, в основе которой несколько блоков по 10−12 физических упражнений (как силовых, так и кардио), следующих одно за другим с минимальным временем на отдых. А по субботам проходят классические силовые тренировки.

Капоэйра

Расписание занятий по вторникам (периодически), 19.00 Молодежное пространство «Газон», Казанская набережная

На Казанской набережной раз в неделю проходят занятия по капоэйре от опытного тульского фитнес-тренера. Присоединиться может любой желающий с разным уровнем физической подготовки. Занятия по капоэйре проводятся периодически, ближайшее состоится 30 июля. Тренировка представляет собой смесь танца, восточных боевых искусств и акробатики под зажигательную бразильскую музыку.

Бег

Расписание занятий по субботам, 9.00 От здания администрации, Центральный парк имени П. П. Белоусова , Вход по предварительной регистрации www.parkrun.ru/

Летом часто бывают масштабные организованные забеги вроде того, который недавно проходил в Тульском кремле. А между тем, в Центральном парке есть утренние пробежки выходного дня. Каждую субботу все желающие любого уровня физической подготовки могут собраться у здания администрации и пробежать 5 км по утреннему парку. Начало еженедельных субботних пробежек в 9.00. Рекомендуется одевать удобную одежду и обувь и захватить бутылкой с водой.

После забега участники собираются на месте старта/финиша, чтобы обсудить разные вопросы, связанные с бегом и не только, и попить горячего чая с бутербродами и печеньем.

Скандинавская ходьба

Расписание занятий по вторникам, 10.00, по воскресеньям, 12.00 Площадка за кафе «Ёлочка», Пролетарский парк культуры и отдыха, Тула, улица Кутузова, 131а по пятницам и воскресеньям, 10.00 Эстрада, Комсомольский парк культуры и отдыха, г. Тула, Октябрьская ул., д.188А

по субботам, 10.00 Площадка за кафе «Ёлочка», Центральный парк имени П.П. Белоусова

В Тульских парках занятия по скандинавской ходьбе проходят четыре раза в неделю. На тренировке участники используют особую методику ходьбы, опираясь на специальные палки, внешне очень напоминающие лыжные. Огромный плюс в том, что этим видом спорта можно заниматься круглый год. Для занятий потребуется удобная одежда, обувь и специальные палки для ходьбы, которые можно получить в специальном пункте выдачи в парке.