Новый формат концертного отдыха: история + мастер-класс + вечеринка
В последнее время большую популярность набирает весьма необычный формат концертов — музыкальные лекции.
Начинается такое мероприятие с теоретической части, в которой рассказывается об истории и особенностях музыкального жанра. Затем все плавно переходит в музыкальный концерт или вечеринку, на которой можно зрители могут послушать музыку, потанцевать и даже попробовать поиграть на музыкальных инструментах. Myslo собрал несколько таких событий, чтобы вы познакомились с ними поближе и, может быть, посетили их в будущем.
Джаз клуб: история афроамериканской музыки
В феврале главный редактор издания Джаз.ру Максим Мошков, совместно с Дусей Лерер и трио Яковенки рассказали об истории классического джаза со времён его зарождения до современных ответвлений таких как, рок-н-рол, соул, рэп и R’n’B.
Во второй части зрители послушали выступление коллектива, который исполнил хиты Билли Холидэй, Коула Портера и Пегги Ли.
Алгоритм: Пётр Термен
Правнук знаменитого создателя необычного музыкального инструмента терменвокса рассказал о его истории, научил управлять электромагнитным полем при помощи собственных рук и двух антенн, чтобы складывать из этого мелодию.
Джаз клуб: dance edition
В начале марта преподаватель соло джаза и линди хопа школы МСДК, победитель соревнований в легендарном шведском лагере Herräng Яна Санамянц рассказывала на сцене Типографии провела лекцию под названием «Джазовые танцы и развлекательная культура Америки с XVIII века по наши дни». Ближе к 20.00 началась вечеринка танцев в стиле времён Великого Гэтсби.
Алгоритм: Валерий Алахов
Одним из самых ярких музыкальных событий этого формата стало выступление музыканта легендарной группы Новые композиторы Валерия Алахова. Это под его аранжировку играли знаменитые хиты группы «Кино”. Он рассказал зрителям о том, как в конце 80-х зарождалась электронная музыка, сопровождая свой рассказ видеоматериалами и видеоарт инсталяцией художника Томаса Лисла. Во второй части зрители погрузились в ритмы рейв музыки.
Contemporary classical: трио, электроакустика и игрушечный рояль
Этот концерт стал вторым в программе «Академическая музыка XX века» после вводной лекции музыкального критика Алексея Мунипова. Концертная программа, составленная музыкантами Сергеем Полтавским (альт, электроника), Евгением Румянцевым (виолончель, электрогитара) и Павлом Домбровским (фортепиано, игрушечный рояль), которые специально объединились для выступления в Ясной Поляне, стала смешением классики, минимализма, романтизма, отчасти джаза и экспериментов с электроникой.
Александр Маноцков и ансамбль «Courage Quartet»
Концерт петербургского композитора Александра Маноцкова также станет продолжением вводной лекции музыкального критика Алексея Мунипова. Музыкант пишет произведения во многих жанрах от авангарда до церковной музыки как для солистов, так и для симфонического оркестра. В программе концерта будут инструментальные сочинения, песни на стихи авангардистов начала XX века и произведения с элементами украинского и грузинского фольклора.
Состоится концерт 31 марта.