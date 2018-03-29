Новый формат концертного отдыха: история + мастер-класс + вечеринка

Начинается такое мероприятие с теоретической части, в которой рассказывается об истории и особенностях музыкального жанра. Затем все плавно переходит в музыкальный концерт или вечеринку, на которой можно зрители могут послушать музыку, потанцевать и даже попробовать поиграть на музыкальных инструментах. Myslo собрал несколько таких событий, чтобы вы познакомились с ними поближе и, может быть, посетили их в будущем.

В феврале главный редактор издания Джаз.ру Максим Мошков, совместно с Дусей Лерер и трио Яковенки рассказали об истории классического джаза со времён его зарождения до современных ответвлений таких как, рок-н-рол, соул, рэп и R’n’B.

Во второй части зрители послушали выступление коллектива, который исполнил хиты Билли Холидэй, Коула Портера и Пегги Ли.





Правнук знаменитого создателя необычного музыкального инструмента терменвокса рассказал о его истории, научил управлять электромагнитным полем при помощи собственных рук и двух антенн, чтобы складывать из этого мелодию.



В начале марта преподаватель соло джаза и линди хопа школы МСДК, победитель соревнований в легендарном шведском лагере Herräng Яна Санамянц рассказывала на сцене Типографии провела лекцию под названием «Джазовые танцы и развлекательная культура Америки с XVIII века по наши дни». Ближе к 20.00 началась вечеринка танцев в стиле времён Великого Гэтсби.

Одним из самых ярких музыкальных событий этого формата стало выступление музыканта легендарной группы Новые композиторы Валерия Алахова. Это под его аранжировку играли знаменитые хиты группы «Кино”. Он рассказал зрителям о том, как в конце 80-х зарождалась электронная музыка, сопровождая свой рассказ видеоматериалами и видеоарт инсталяцией художника Томаса Лисла. Во второй части зрители погрузились в ритмы рейв музыки.

Этот концерт стал вторым в программе «Академическая музыка XX века» после вводной лекции музыкального критика Алексея Мунипова. Концертная программа, составленная музыкантами Сергеем Полтавским (альт, электроника), Евгением Румянцевым (виолончель, электрогитара) и Павлом Домбровским (фортепиано, игрушечный рояль), которые специально объединились для выступления в Ясной Поляне, стала смешением классики, минимализма, романтизма, отчасти джаза и экспериментов с электроникой.

Концерт петербургского композитора Александра Маноцкова также станет продолжением вводной лекции музыкального критика Алексея Мунипова. Музыкант пишет произведения во многих жанрах от авангарда до церковной музыки как для солистов, так и для симфонического оркестра. В программе концерта будут инструментальные сочинения, песни на стихи авангардистов начала XX века и произведения с элементами украинского и грузинского фольклора.